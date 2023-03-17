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Немецкий врач попросил гражданство России и собрался уехать добровольцем в Донбасс

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Немецкий врач попросил гражданство России и собрался уехать добровольцем в Донбасс

Необычную историю рассказал телеграм-каналу SHOT немецкий врач Томас Мертенс. У 45-летнего мужчины русская жена Наталья, старшая дочь учится в немецкой школе и несмотря на то, что родилась в ФРГ, считает себя в душе русской. Подросток отказывается открыто высказываться в поддержку Украины и против России, за что девочку подвергают травле.


У Мертенса, который работал врачом в службе медицины катастроф, проблемы начались, когда он отказался везти очередной груз медикаментов и машин скорой помощи на Украину. Под репрессии попал он сам и его супруга. Тогда семья и приняла решение перебраться в Россию.

Сначала Томас по туристической визе отправился в ЛНР, где записался в международный отряд. Он работал в полевом госпитале, лечил раненых солдат.

Там, на СВО, все как братья, это совсем по-другому, не как в Германии. Там все друг за друга держатся, друг другу помогают

— делится впечатлениями от пребывания на Донбассе немецкий врач.

Сейчас Томас перебрался к жене, которая живет с младшим ребенком в крымском селе. У него заканчивается трехмесячная туристическая виза, но возвращаться в Германию врач не хочет. В случае прибытия в ФРГ ему грозит тюремный срок до 15 лет за работу в зоне СВО, который при хорошем поведении может быть сокращен вдвое.

Томас рассчитывает получить в России вид на жительство и собирается снова ухать добровольцем на Донбасс, чтобы помогать российским бойцам.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:59
    +13
    Человек добро делает, а тут бюрократия и чиновнички не чешутся что им какой то доктор.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 20:05
      +5
      на чиновников и бюрократов нет никакой управы!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:13
        +5
        Цитата: seregatara1969
        на чиновников и бюрократов нет никакой управы!

        Знаю не по наслышке, испытал на своей шкуре семье, а я живу не в России.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 21:02
          +1
          Томас рассчитывает получить в России вид на жительство и собирается снова ухать добровольцем на Донбасс, чтобы помогать российским бойцам.

          Предсталяю, скольким российским военнослужащим этот врач спас на фронте СВО здоровье и жизнь!
          оН хочет остаться в России - имеет на это моральное полное право по справедливости и благодарности россиян за свой тяжёлый труд на фронте в полевом госпитале СВО.

          Никакой бюрократии в РФ в отношении его не должно быть в принципе!
          Погонами и должностями должны наши бюрократы ответиь за медлительность в юридическом оформлении ему гражданства или за преднамеренный саботаж!
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:33
        +2
        Там, на СВО, все как братья, это совсем по-другому, не как в Германии. Там все друг за друга держатся, друг другу помогают
        это и есть то чего так боится англосаксонский "мир", если бы вся европа объеденилась, что бы делали они?! Бюрократия есть везде, но это решаемо тем более, что он сам понимая ситуацию едет помогать людям.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:11
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Человек добро делает, а тут бюрократия и чиновнички не чешутся что им какой то доктор.

      Вот что крест животворящий делает. (С) Иван Васильевич меняет профессию.
      Сигал, Монсон считают себя русскими. good
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 21:02
        0
        Цитата: Бородач
        Сигал, Монсон считают себя русскими.

        Значит надо Путину написать, тогда сразу все чиновники забегают.
    3. МДП
      МДП Сегодня, 21:14
      0
      Из медецины катастроф если, то это тоже самое что военный врач с опытом нескольких войн. Ценный кадр и на вес золота
  2. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 20:00
    +9
    Молодец. Вот для таких и надо гражданство делать по ускоренной процедуре. А не для граждан из бывших союзных республик, которым гражданство нужно лишь для того, чтобы было проще устраиваться на работу таксистами.
  3. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:01
    +4
    Надоело унижение видать и все эти лгбт и прочая толерантность ..У нас в России все проще и понятнее сейчас
    Вот он противник и вот эти которые лают на нашу веру и историю и т.д.
    Приезжайте примем ..У нас есть идея ,а не просто жратва и т.д. (продовольственная безопасность на уровне )))
    Вот так и живем хлеб жуем hi
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:14
      +1
      Цитата: Дед Пихто
      Приезжайте примем ..

      Вы да правя, а правительство посмотрит. Испытайте сначала все это на своей шкуре, потом поймете.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:07
    +5
    Таким людям давать гражданство России в первую очередь!
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 20:12
    +5
    Вот так немецкий врач оказался намного более русским, чем многие русские... И уж точно намного более русским, чем те, кто занимается его документами
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:14
    +3
    Есть разные люди, есть идейные типа этого врача, есть русские (а нам вообще деваться некуда, только воевать) и есть те которые бегут (и не важно зачем и куда - судьба у них такая). Видимо это врач идейный и это не как не переборешь. Моё уважение.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:17
    +3
    Немецкий врач попросил гражданство России и собрался уехать добровольцем в Донбасс

    Я просто за добрых и правильных людей!
  8. Балу
    Балу Сегодня, 20:38
    +3
    Респект и уважуха. Надеюсь, что это обдуманное решение.
  9. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 21:02
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Человек добро делает, а тут бюрократия и чиновнички не чешутся что им какой то доктор.

    А вы знакомы с ситуацией изнутри? А то в статье ничего про чиновников и трудности не сказано. Или главное накинуть на вентилятор?
  10. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 21:07
    -1
    Блин, чиновников, препятствующим получению гражданства этим медиком, надо признать врагами российского народа и принародно расстрелять...
    1. Кран
      Кран Сегодня, 21:25
      0
      Дык,в статье ни слова про чиновников,которые препятствуют.Тем не менее поднялся крик.
      Видимо заголовок прочитали, остальное додумали,и быстрее давай крестики зарабатывать...