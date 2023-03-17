Немецкий врач попросил гражданство России и собрался уехать добровольцем в Донбасс

Там, на СВО, все как братья, это совсем по-другому, не как в Германии. Там все друг за друга держатся, друг другу помогают

Необычную историю рассказал телеграм-каналу SHOT немецкий врач Томас Мертенс. У 45-летнего мужчины русская жена Наталья, старшая дочь учится в немецкой школе и несмотря на то, что родилась в ФРГ, считает себя в душе русской. Подросток отказывается открыто высказываться в поддержку Украины и против России, за что девочку подвергают травле.У Мертенса, который работал врачом в службе медицины катастроф, проблемы начались, когда он отказался везти очередной груз медикаментов и машин скорой помощи на Украину. Под репрессии попал он сам и его супруга. Тогда семья и приняла решение перебраться в Россию.Сначала Томас по туристической визе отправился в ЛНР, где записался в международный отряд. Он работал в полевом госпитале, лечил раненых солдат.— делится впечатлениями от пребывания на Донбассе немецкий врач.Сейчас Томас перебрался к жене, которая живет с младшим ребенком в крымском селе. У него заканчивается трехмесячная туристическая виза, но возвращаться в Германию врач не хочет. В случае прибытия в ФРГ ему грозит тюремный срок до 15 лет за работу в зоне СВО, который при хорошем поведении может быть сокращен вдвое.Томас рассчитывает получить в России вид на жительство и собирается снова ухать добровольцем на Донбасс, чтобы помогать российским бойцам.