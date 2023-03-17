Военное обозрение
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Рабочая группа по СВО предложила дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих и их родственников

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Рабочая группа по СВО предложила дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих и их родственников

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину направлен второй доклад Рабочей группы по вопросам специальной военной операции, содержащий ряд предложений по совершенствованию мер социальной поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил в Telegram-канале группы ее руководитель, первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.


Как подчеркивается в сообщении группы, в доклад включен ряд важных законодательных инициатив. Первая из них – предложение о прекращении кредитных обязательств родителей-созаемщиков погибших во время специальной операции военнослужащих. Это очень обоснованное предложение, направленное на поддержку семей, которые и так лишились своих сыновей или дочерей.

Второе важное предложение – дополнительные надбавки военнослужащим срочной службы, которые проходят ее в воинских частях, дислоцирующихся в приграничных с Украиной или зоной проведения спецоперации регионах России. Ведь такие военнослужащие часто тоже рискуют жизнями, выполняют ответственные задачи по патрулированию, разминированию, участвуют в обеспечении и обслуживании военной техники для спецоперации. Они вполне заслужили получать за это дополнительное вознаграждение.

Кроме того, в докладе предлагается улучшить процедуру заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий лицами, которые добровольно хотят принимать участие в специальной военной операции. Сейчас у добровольцев все еще могут случаться неприятные ситуации, когда им отказывают в приеме на военную службу по каким-либо причинам, включая незначительные отклонения здоровья от нормы. Также рабочая группа предложила ряд мер по повышению привлекательности работы на предприятиях военной промышленности.
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2 комментария
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:06
    +1
    Что значит 1,5 тыс. бесплатно учить?
    Всех КОМУ ПОЛОЖЕНО......
    Они должны обучатся БЕСПЛАТНО!
    И вообще..... эта квота пример для мздоимства
    Должны быть прозрачные схемы учебы....
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:07
    -1
    Это всегла так было ..Мужики должны знать ,что в тылу все нормально с их семьями и поддержка по полной
    Тогда и воевать легче и мотивация зашкаливать будет ! Нужно удавить фашистко-бандеровскую гадину .!
    Упустили мы в России это все ,дали им передых после Дебальцева ..Вот сейчас и штурмуем днем и ночью чертей натовских подстилок и прочих бесов. 333 !
    Думаю уже скоро все закончится ,это не Афган ,где веками воевали и даже там рушави помнят ,как мы воевали и сколько строили им ..Но увы англосаксы