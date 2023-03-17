Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал районы наиболее ожесточенных боев на линии фронта

Эпицентром вооруженного противостояния украинских формирований и российских войск в настоящее время можно считать город Артемовск (Бахмут). Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military Media Center.По утверждению украинского командующего, российские войска ведут наступление практически по всей восточной линии фронта. В частности, ВС РФ пытаются прорвать выстраиваемую украинскими формированиями оборону.Как отметил Сырский, наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки и Спорного. Здесь также разворачивается наступление российских войск. По утверждению украинского генерала, российская армия якобы задействовала «все свои мощности», пытаясь полностью окружить Артемовск.Сырский отметил, что боевые столкновения происходят на севере, востоке и юге Артемовска. Генерал был вынужден признать потери украинских войск, но распространяться об их масштабах ожидаемо не стал.Между тем, ситуация в Артемовске для украинских формирований становится все хуже. Это следует и из публикаций западной прессы, и из сообщений украинских военнослужащих, которым удается побеседовать с корреспондентами западных изданий.В городе и его окрестностях ВСУ несут колоссальные потери в личном составе, возможности эвакуации раненых сократились из-за обстрелов автомобильных дорог. Также части ВСУ, находящиеся в Артемовске, испытывают серьезный дефицит боеприпасов, а подкрепления, прибывающие в подразделения, плохо обучены и не имеют боевого опыта.