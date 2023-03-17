Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал районы наиболее ожесточенных боев на линии фронта

5
Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал районы наиболее ожесточенных боев на линии фронта

Эпицентром вооруженного противостояния украинских формирований и российских войск в настоящее время можно считать город Артемовск (Бахмут). Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military Media Center.


По утверждению украинского командующего, российские войска ведут наступление практически по всей восточной линии фронта. В частности, ВС РФ пытаются прорвать выстраиваемую украинскими формированиями оборону.

Как отметил Сырский, наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки и Спорного. Здесь также разворачивается наступление российских войск. По утверждению украинского генерала, российская армия якобы задействовала «все свои мощности», пытаясь полностью окружить Артемовск.


Сырский отметил, что боевые столкновения происходят на севере, востоке и юге Артемовска. Генерал был вынужден признать потери украинских войск, но распространяться об их масштабах ожидаемо не стал.

Между тем, ситуация в Артемовске для украинских формирований становится все хуже. Это следует и из публикаций западной прессы, и из сообщений украинских военнослужащих, которым удается побеседовать с корреспондентами западных изданий.

В городе и его окрестностях ВСУ несут колоссальные потери в личном составе, возможности эвакуации раненых сократились из-за обстрелов автомобильных дорог. Также части ВСУ, находящиеся в Артемовске, испытывают серьезный дефицит боеприпасов, а подкрепления, прибывающие в подразделения, плохо обучены и не имеют боевого опыта.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:24
    +1
    С какого перепугу на востоке Артемовска?Еще один "Северо-Южный"..?Впрочнм,на Кубани,под Тихорецком есть станица Юго-Северная
    1. Маз
      Маз Сегодня, 21:12
      0
      Пока на западном фронте мо рф - без перемен, исключение - Артемовск и наступление ЧВК Вагнера.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:26
    0
    Очередная перемога!
    Толи я, толи мы, толи нас с вами!
    Одним словом, я за Байдена.....
    Маразм крепчал и мысли наши крепли.....
    Трамп в переди планеты всей.....
    Это не реклама Трампа, это катастрофа США..........
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:33
    +1
    Украинцам верить - себя не уважать. Мало что-ли я читал и слышал от них ложь?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:45
    +2
    Кто такие карты выкладывает? Нихрена понять невозможно.
    В старых фильмах о ВОВ люди имели на стене большую карту и в пункты, названные Левитаном, втыкали булавки и натягивали между ними красную нить.