После этого ничто больше не сможет остановить русских

После окончательного разгрома группировки украинской армии в Артемовске (Бахмуте), существует вероятность того, что ВСУ будут отступать вплоть до реки Днепр. Об этом заявил бывший офицер разведки американской армии Тони Шаффер.В интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший разведчик указал на то, что киевский режим плохо справляется с управлением своими войсками и ресурсами и не сможет осуществить оперативную перегруппировку сил для дальнейшего продолжения обороны. Вместо этого украинский президент Владимир Зеленский упорно продолжает бросать имеющиеся у него силы ВСУ в "бахмутскую мясорубку".Шаффер подчеркнул, что подразделения украинской армии, ранее предназначавшиеся для удержания второй и третьей линий обороны, в настоящее время уже оказались перемолотыми в районе Артемовска. Исходя из этого, велика вероятность, что после того, как город перейдет под полный контроль российской армии, произойдет масштабное отступление ВСУ вплоть до Днепра.— резюмировал бывший разведчик.Ранее Шаффер подчеркнул, что украинская армия не сможет победить ни в битве за Артемовск, ни в затяжном вооруженном конфликте без прямого участия наземных подразделений вооруженных сил США и военного блока НАТО. Несмотря на то, что подобный прогноз крайне негативен для США, по мнению бывшего разведчика, он полностью объективен.