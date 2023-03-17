Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший американский разведчик: После потери Артемовска ВСУ будут отступать до Днепра

17
Бывший американский разведчик: После потери Артемовска ВСУ будут отступать до Днепра

После окончательного разгрома группировки украинской армии в Артемовске (Бахмуте), существует вероятность того, что ВСУ будут отступать вплоть до реки Днепр. Об этом заявил бывший офицер разведки американской армии Тони Шаффер.


В интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший разведчик указал на то, что киевский режим плохо справляется с управлением своими войсками и ресурсами и не сможет осуществить оперативную перегруппировку сил для дальнейшего продолжения обороны. Вместо этого украинский президент Владимир Зеленский упорно продолжает бросать имеющиеся у него силы ВСУ в "бахмутскую мясорубку".

Шаффер подчеркнул, что подразделения украинской армии, ранее предназначавшиеся для удержания второй и третьей линий обороны, в настоящее время уже оказались перемолотыми в районе Артемовска. Исходя из этого, велика вероятность, что после того, как город перейдет под полный контроль российской армии, произойдет масштабное отступление ВСУ вплоть до Днепра.

После этого ничто больше не сможет остановить русских

— резюмировал бывший разведчик.

Ранее Шаффер подчеркнул, что украинская армия не сможет победить ни в битве за Артемовск, ни в затяжном вооруженном конфликте без прямого участия наземных подразделений вооруженных сил США и военного блока НАТО. Несмотря на то, что подобный прогноз крайне негативен для США, по мнению бывшего разведчика, он полностью объективен.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:41
    0
    Будут укрофашисты отступать и до Днепра, и до Чопа, но Коц очень обоснованно говорит, что только после новых волн мобилизации и займёт это не год.
    Терпения Вам, камрады, ватники и колорады.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:48
      +4
      Цитата: Румaтa
      Коц очень обоснованно говорит,

      а какие у вас основания не верить Арестовичу?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: Румaтa
      Терпения Вам, камрады, ватники и колорады.

      Терпите милый, терпите. У Вас все впереди.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 21:08
      0
      Отступать до Днепра? А ничо шо там ещё три больших укрепрайона и туча мелких. И каждый дом - огневая точка. И бойцы укровермахта к массовой сдаче не расположены. И оружия у них хоть завались. Видимо Полковник путает пустыни Ирака с украинской застройкой и зелёнкой, до которой чуть и немного.
      1. Гималайский
        Гималайский Сегодня, 21:17
        0
        Вот мне Интересно , Кто и где ! "случайно" начинает умалять заслуги НАТО( США) по оснащению снабжению всем ( от суперразведки до суперпайка солдату) солдат ВСУ и всех ее вс сил перед Решающим ударом по Запорожью
  2. poquello
    poquello Сегодня, 20:42
    -1
    "не сможет победить ни в битве за Артемовск, ни в затяжном вооруженном конфликте без прямого участия наземных подразделений вооруженных сил США и военного блока НАТО"
    а с блоком типа победит? натовцы полетят в ту же сковородку куда летят укропские нацисты
    1. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 20:53
      +3
      Давайте без "урапатриотизма" Я очень люблю нашу Родину, но конфликт с НАТО обычными вооружениями мы не вывезем.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: ViPirozhnikow
        Давайте без "урапатриотизма" Я очень люблю нашу Родину, но конфликт с НАТО обычными вооружениями мы не вывезем.

        а давайте без "всепропальничества", конфликт с НАТО - что меняется?
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 21:18
          0
          Несопоставимое количество ресурсов, людского потенциала, промышленности, флота и армии.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:45
    +2
    Такой же эксперт, как инфоцыгане Макгрегор и Скот Риттер. Говорит то, что хочет слышать аудитория.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:45
    +1
    Время покажет, кто куда? А этих Мессингов и прочих "провидцев" развелось как у собаки блох.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:54
    +1
    Вместо этого украинский президент Владимир Зеленский упорно продолжает бросать имеющиеся у него силы ВСУ в "бахмутскую мясорубку".

    Ох как это не нравится, а где обученные кадры, а где резерв, а не на скорую руку набранное "пушечное мясо" из стариков и из детей, которых "бросили под танк".
  6. МДП
    МДП Сегодня, 20:54
    0
    Сколько уже можно? Может начнем цитировать бабу Зину с рынка? Откуда вот у бывшего информация сколько и где у Киева войска??? Он оперирует данными, которые есть только у едениц. Сами себя усыпляем
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:09
    0
    Цитата: МДП
    Откуда вот у бывшего информация сколько и где у Киева войска??? Он оперирует данными, которые есть только у едениц. Сами себя усыпляем

    Проблема не в нем, неужто непонятно
    Насколько смотрю и этот ресурс, и многие другие, нашим СМИ буквально-таки подана команда - искать что-то, что может означать у Запада перелом в умах, смятение, неуверенность и прочее. Ну и - ищут. Находят. А нам приходится читать эту ахинею.
    И, надо отметить, на некоторых действует. Достаточно почитать комментарии.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:11
    0
    Думаю Шаффер не прав.
    Нет, конечно ВСУ будут отступать до Днепра и надеюсь дальше.
    Но не после Артёмовска.
    После Артёмовска наши войска упрутся в новую мощную линию укреплений, Славянск- Краматорск-Константиновка. Её тоже строили 8 лет.
    Вот после неё точно побегут.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:12
    -1
    Думаю Шаффер не прав.
    Нет, конечно ВСУ будут отступать до Днепра и надеюсь дальше.
    Но не после Артёмовска.
    После Артёмовска наши войска упрутся в новую мощную линию укреплений, Славянск- Краматорск-Константиновка. Её тоже строили 8 лет.
    Вот после неё точно побегут.
  10. DenD
    DenD Сегодня, 21:12
    -1
    Все хватит, горшочек не вари. О чем я? Шафферу из за своей огромной лужи, видимо виднее, что происходит в Украине. Хватит уже публиковать "взгляд из за угла". Не принижая успехов России(всех вместе "Вагнер", МО) стоит упомянуть, то что украинцы стоят, как стена. Да-да, вот такая точка зрения, без всяких " и в воздух, чепчики бросали". Какой то хрен, даёт свое виденье ситуации, грызя гамбургер, запивая его кока-колой. Человек не учавствовавший в настоящей войне. Да, это не конфликт, это война, как бы её не называли. Подобного небыло после 1945 года. Вьетнамская война, детский лепет по сравнению с тем, что происходит сейчас. Так что я больше склоняюсь к информации Пригожина, Сладкова, Эдды, Подоляка и прочих, чем к "потоку сознания", американского "эксперта разбирающегося во всем".