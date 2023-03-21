Оплаченная Правда

Ахи и охи по поводу того, что мы «теряем» молодежь, раздаются с телеэкранов и страниц сетевых изданий с завидной регулярностью. Особенно они обострились в последнее время – в связи с нахлынувшим на некоторую часть молодых людей «пацифизмом», вызвавшим синдром Верхнего Ларса.
Вот только продуктивного выхлопа весь этот дискурс практически не имеет. Не так давно «Военное обозрение» опубликовало мнение, что виной всему провал молодежной политики в стране. С этим трудно не согласиться, однако, судя по всему, автор не видит иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как изменить некие идеологические установки в этой самой политике. А вот мне представляется, что всё гораздо проще, и начинать надо не с теории, а с достаточно простых, пусть и неоднозначных практических шагов.
Незнакомая Россия
Пару лет назад я разговаривал с молодым человеком, который не знал, что такое «Таврида». И не в смысле древнего названия Крыма (он этого тоже не знал), а в смысле новой трассы, построенной с нуля в кратчайшие сроки. Когда я ему показал в его же смартфоне информацию об этой грандиозной стройке, он был слегка ошарашен, и единственное, что смог выдавить: «Наверное, много украли…».
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что мой юный друг принципиально не смотрит телевизор и не читает те СМИ, которые хоть как-то «замазаны» с Кремлем. За долгие годы либеральной промывки мозгов ему и таким, как он, внушили, чтобы они не пачкались «официозной» пропагандой.
Черпать информацию надо только в «независимых» источниках, но никак не в «зомбоящике». Юным нигилистам вложили в их не очень образованные головы мысль, что только отрицая «режимное» информационное пространство, они смогут стать свободными людьми. В итоге смотреть телевизор и читать общенациональные издания стало в определённой молодежной среде чем-то неприличным.
Виноваты ли в этом сами наши медиа – разговор отдельный. Так или иначе, сотни тысяч, если не миллионы наших молодых сограждан живут сегодня в параллельном мире. В нём с каждым днём всё больше разрушается экономика, никто не строит новые заводы, школы и больницы, не летает в космос, а научно-технический прогресс давно остановился.
Возникает естественный вопрос: так могут ли юные обитатели информационной матрицы гордиться такой Родиной? Могут ли в принципе за неё бороться, да ещё с оружием в руках?
Антифейки для бабушек
После начала СВО через мировую паутину на нас обрушился умопомрачительный поток фейков. Судя по их количеству и качеству, это оружие массового оболванивания готовилось долго и тщательно, и надо признать, что масштаб его применения (как и масштаб помощи Запада Украине) мы явно недооценили.
Наша реакция была запоздалой и очень бледной. Запрягали по-русски, как говорится. Со временем антифейковую борьбу удалось наладить. Большинство ток-шоу, репортажей и интервью, которые мы видим и читаем сегодня, выполнены на высоком профессиональном уровне.
Вопрос только в том, на какую аудиторию всё это работает. Уж точно не на тех, кого мы называем молодым поколением. Неудивительно, что определённая часть молодежной аудитории считает, что именно российские войска разбомбили роддом в Мариуполе, и что на привокзальную площадь в Краматорске прилетела именно наша ракета, и что людей в Буче расстреливали русские солдаты.
До сознания глотателей сетевой отравы попросту не удалось довести правду о «мариупольской мадонне», которую объявили врагом Украины за то, что она сказала правду, и о явном украинском следе в массовом убийстве людей в Краматорске, и о том, что реально произошло в Буче.
Мне могут возразить: так они же сами не хотят читать то, что нужно. Допустим. Но разве мы сделали всё возможное, чтобы они прочитали? Попытались достучаться до них по-настоящему, по-взрослому? Не сетуя, как плохая учительница, что ученики плохо себя ведут на уроке и поэтому ничего не знают.
Терапия правдой
Нам пора признать очевидный факт: значительная часть молодежи к привычным для старшего поколения источникам информации уже не вернётся. Из того следует простой вывод: надо как можно быстрее идти на «поляну» молодых – в сеть.
Судя по всему, кому-то из тех, кто определяет молодежную политику в стране, в своё время показалось, что сделать это можно путём финансирования патриотических сообществ в социальных сетях и мессенджерах. Дело, конечно, неплохое, но вот только непонятно, зачем убеждать людей в том, в чём они и так убеждены.
И уж тем более бессмысленно надеяться, что в эти сообщества устремятся молодые люди далеко не патриотических взглядов. Если уж тратиться, то именно на работу с теми, кого мы теряем. И традиционными методами тут делу не поможешь. Нужна активная платная пропаганда (этого словосочетания не надо бояться).
Проще говоря, надо активно покупать пространство в популярных социальных сетях и мессенджерах. При этом форма подачи должна быть адекватна тому «клиповому» восприятию мира, которое отличает нынешнюю молодежь (его можно ругать, но изменить нельзя).
Молодые люди должны регулярно получать себе в ленту или в подписной канал короткие посты с такими, к примеру, заголовками: «Спущен на воду самый мощный в мире ледокол», «Запущен крупнейший в Европе онкоцентр для детей», «В России разработан уникальный авиадвигатель».
Мне возразят: такие посты просто пролистают, не читая. Наверное. А если ещё и ещё раз показать? По закону накопления контактов с информацией (есть такой в маркетинге) рано или поздно подобные сообщения обязательно откроют – даже самые упёртые «антирежимщики».
И это будет их первый шаг к осознанию того, что Россия – отнюдь не бензоколонка с ядерной дубинкой. И совершенно необходимо, чтобы, как только украинские фейкометы запускают очередную шнягу про СВО, в каждой ленте, в каждом сетевом канале появлялось аргументированное опровержение.
Чтобы любители «горяченьких» антироссийских новостей поняли, наконец, как дурят им головы западники, не жалея денег на враньё в интернет-пространстве.
На днях показали телерепортаж о работе наших «психов» – так на линии фронта называют подразделения психологических операций российских ВС. «Военное обозрение» ещё в самом начале СВО писало о необходимости коренным образом улучшить эту работу (Оружие которого нам не хватает). И судя по увиденному, с тех пор многое изменилось в лучшую сторону.
Хватит жеманничать
Во всяком случае, красные снаряды исправно летят в сторону окопов украинских солдат, которым с помощью фактов и наглядной агитации пытаются вправить мозги. Однако эффективных средств доставки «снарядов правды» до нашей собственной молодежи у нас почему-то до сих пор нет.
А ведь эта информационно-психологическая битва ничуть не менее важна для нашей победы. Не готов сейчас давать рецепты, кто и как должен организовать подобную работу в сети, но то, что она необходима, у меня сомнений нет.
Идея «оплаченной правды» не нова. Знаю, что в своё время её отвергли в силу «имиджевых» соображений. Видимо, посчитали, что такую кампанию в сети сразу назовут на Западе ещё одним пропагандистским инструментом Кремля. Сегодня всё в корне изменилось, и оглядываться на наших «международных партнёров», слава Богу, не надо, особенно с учётом того, что они сами натворили в информационном пространстве.
Наши предки считали, что правда должна быть с кулаками. Сегодня правда должна быть и с кулаками, и с деньгами. В таком мире живём. Можно ещё очень долго рассуждать на тему, что платная пропаганда в сети – это, так сказать, не комильфо.
Но пока в информационной войне, которую против нас ведут со всё большим остервенением, мы будем строить из себя жеманных дамочек, наши враги – и снаружи, и внутри – будут разрушать души наших детей, а в конечном итоге – разрушать страну.
И в заключение. Судя по официальным источникам, на молодежную политику в 2023 году направят 69 млрд рублей. Так, может быть, хотя бы небольшую часть этой внушительной суммы потратить на сетевую «терапию правдой» в молодежной среде? На мой взгляд, сегодня она не менее важна, чем раздача «пушкинских карт».