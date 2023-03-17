Советник главы ДНР: Российские войска контролируют до 70 процентов территории Артемовска

По состоянию на 17 марта 2023 года российские подразделения держат под контролем большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».В Артемовске в настоящее время идут наиболее тяжелые бои по сравнению со всеми остальными участками фронта. Это признает даже украинская сторона, отмечая, что Россия сосредоточила крупные силы на Артемовском направлении.Как отметил Гагин, российские войска в настоящее время контролируют порядка 60%, «а может даже уже более – до 70%» территории города Артемовска. Ранее Гагин сообщал об оперативном окружении украинских формирований в Артемовске.Сам врио главы ДНР Денис Пушилин днем сообщал о попытках украинских взводов прорваться из Артемовска. Он предположил, что таким образом украинские формирования пытаются осуществлять ротацию и вывозить с территории города раненых.Напомним, что командование ВСУ категорически запрещает своим формированиям, находящимся в Артемовске, покидать город. Такое распоряжение отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, который опасается, что потеря контроля над городом будет серьезным ударом по его имиджу и внутри страны, и на Западе.С человеческими потерями в личном составе ВСУ Зеленский, разумеется, не считается. Фактически в Артемовске происходит уничтожение личного состава целых бригад украинской армии. Даже западные эксперты говорят об очень серьезных последствиях обороны города для ВСУ.