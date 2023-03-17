Военное обозрение
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Советник главы ДНР: Российские войска контролируют до 70 процентов территории Артемовска

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Советник главы ДНР: Российские войска контролируют до 70 процентов территории Артемовска

По состоянию на 17 марта 2023 года российские подразделения держат под контролем большую часть Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».


В Артемовске в настоящее время идут наиболее тяжелые бои по сравнению со всеми остальными участками фронта. Это признает даже украинская сторона, отмечая, что Россия сосредоточила крупные силы на Артемовском направлении.

Как отметил Гагин, российские войска в настоящее время контролируют порядка 60%, «а может даже уже более – до 70%» территории города Артемовска. Ранее Гагин сообщал об оперативном окружении украинских формирований в Артемовске.

Сам врио главы ДНР Денис Пушилин днем сообщал о попытках украинских взводов прорваться из Артемовска. Он предположил, что таким образом украинские формирования пытаются осуществлять ротацию и вывозить с территории города раненых.

Напомним, что командование ВСУ категорически запрещает своим формированиям, находящимся в Артемовске, покидать город. Такое распоряжение отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, который опасается, что потеря контроля над городом будет серьезным ударом по его имиджу и внутри страны, и на Западе.

С человеческими потерями в личном составе ВСУ Зеленский, разумеется, не считается. Фактически в Артемовске происходит уничтожение личного состава целых бригад украинской армии. Даже западные эксперты говорят об очень серьезных последствиях обороны города для ВСУ.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 20:56
    -1
    оно и на карте за укропами только небольшой кусочек города, далее вопрос угла зрения
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 21:18
      +1
      Цитата: poquello
      оно и на карте за укропами только небольшой кусочек города, далее вопрос угла зрения

      Угол зрения тут один только уничтожать живую силу противника ..Перемалывать и перемалывать ! Пока не дай Бог опять перемирие не заключили ..Мужики злые и прут уничтожая всех и ждут танки с немецкими крестами И черти нам не братья soldier
  2. Маз
    Маз Сегодня, 20:57
    +1
    Кто контролирует артемовск? Российские войска мо рф? Кто? Там кроме ЧВК Вагнера никого нет. Сто раз было сказано Пригожиным, обьяснено и разложено, но видать не до всех дошло. А разница , к моему большому сожалению Есть. А хотелось бы наоборот. Чтоб не прятались за безполое выражение - российские подразделения, добровольцы, добровольческие штурмовые отряды и Тд. Все знают кто берет Артемовск - ЧВК Вагнер. К чему странные и позорные словесные извращения?? Виват музыкантам. Браво Пригожину.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: Маз
      А разница , к моему большому сожалению Есть. А хотелось бы наоборот.

      Согласен с Вами. Но вот все как раз и прямо.
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 21:21
      0
      А вы, извините, с ЛБС докладываете?
      Или, как мы все, телеграм-каналы смотрите?
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: Маз
      Там кроме ЧВК Вагнера никого нет.

      Вагнер - войска? Юрисдикция- Россия?. Какие могут быть варианты? Кстати нацики все ЧВК, однако ж. Мы их называем Укровермахт
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:58
    +1
    В Артемовске в настоящее время идут наиболее тяжелые бои по сравнению со всеми остальными участками фронта.

    Из Артёмовска сообщают, что дорога между Хромовом и Часовым Яром в эти минуты под плотным огнём артиллерии ЧВК «Вагнер». По данным Военной хроники (ТГ), несколько взводов ВСУ попытались вырваться из окружения в Часов Яр на лёгкой технике, но были обнаружены беспилотниками и накрыты огнём орудий «Гиацинт-С» калибра 152 мм.
    По предварительным данным, из-за плотного обстрела колонна из восьми украинских пикапов застряла в районе кладбища и была вынуждена свернуть в район соседней Богдановки.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: tihonmarine
      из-за плотного обстрела колонна из восьми украинских пикапов застряла в районе кладбища и была вынуждена свернуть в район соседней Богдановки.

      Так зачем сворачивали? Вот прямым ходом на кладбище и переместились бы!
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 21:23
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: tihonmarine
        из-за плотного обстрела колонна из восьми украинских пикапов застряла в районе кладбища и была вынуждена свернуть в район соседней Богдановки.

        Так зачем сворачивали? Вот прямым ходом на кладбище и переместились бы!

        В этом котле все там будут ..Страшная бойня там идет Елена .Но по другому никак ,мы ведь 9 лет надеялись ,что договоримся ..Но черти-суляки начали уже даже храмы наши громить ..
        Это ВСЕ
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:22
    0
    С августа 70% территории освободили. Если экстраполировать, то до середины лета должны доосвободить полностью. Если получится, то меньше чем за год управимся.
    А что там по Марьинке? Месяца два назад тоже ежедневно печатали: 50%, 60%... А потом как отрезало. И Угледар тихо исчез из сводок. Закончилось наступление?