Носители и платформы для ракеты AIM-9X Sidewinder

Общий вид ракеты AIM-9X. Фото Минобороны США
На протяжении нескольких десятилетий на вооружении тактической авиации ВВС, ВМС и КМП США состоят ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder разных модификаций. По мере развития исходной конструкции, росли все основные характеристики и расширялись боевые возможности. Одним из результатов этого процесса стала совместимость ракеты с более широким кругом платформ. Последняя модификация изделия AIM-9X может использоваться не только самолетами, но и другими носителями, в т.ч. наземными.
Современная история
Разработка очередной версии ракеты «Сайдуайндер», получившей индекс AIM-9X, стартовала в середине девяностых годов. Конкурсный этап программы выиграла компания Hughes Electronics, и в 1996 г. ей поручили создание полноценного проекта. Впрочем, вскоре соответствующее подразделение «Хьюз» перешло в состав фирмы Raytheon, тоже претендовавшей на контракт.
Проектные работы, испытания и отработка конструкции продолжались в течение нескольких лет. В 2003 г. «Рейтеон» освоила серийное производство, и первые ракеты новой модификации начали поступать в арсеналы ВВС и ВМС. Первыми строевыми носителями AIM-9X стали истребители F-15C и F/A-18C/D соответственно.
Испытания ракеты AIM-9X на истребителе F-16. Фото Raytheon
В 2008 г. стартовала модернизация ракеты, обозначенная как AIM-9X Block II. Ее целью являлось очередное повышение характеристик, внедрение новых технологий и возможностей, а также полноценная интеграция в комплекс вооружения новейших истребителей 5 поколения. Испытания планировалось завершить в первой половине десятых годов, но из-за ряда различных проблем эти мероприятия серьезно затянулись.
Не дожидаясь окончания работ по «Блоку-2», в 2012 г. Пентагон заказал создание ракеты AIM-9X Block III. Требовалось увеличить дальность пуска, повысить помехозащищенность, а также оптимизировать различные элементы конструкции. Запуск серийного производства планировался в начале двадцатых годов. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, однако на ход проекта Block III негативно влияют проблемы предыдущей разработки.
Технические особенности
Внешне ракета AIM-9X практически не отличается от предыдущих изделий серии Sidewinder. Ракета построена в удлиненном цилиндрическом корпусе и выполнена по схеме «утка». Головная часть вмещает инфракрасную головку самонаведения и приборы управления. За ними помещена боевая часть, а в хвосте находится твердотопливный двигатель с подвижным соплом и стабилизатор. Длина изделия – ок. 3 м, диаметр 127 мм, размах плоскостей 280 мм. Масса – ок. 85 кг.
Sidewinder в составе смешанного боекомплекта для F-16. Фото Raytheon
AIM-9X имеет ИК ГСН матричного типа, способную формировать тепловое изображение цели и отличающуюся повышенной помехозащищенностью. В конструкции головки появились собственные средства охлаждения. ГСН может взаимодействовать с нашлемной системой целеуказания пилота. Для управления полетом используются как рули, так и новое отклоняемое сопло. Осколочно-фугасную боевую часть заимствовали у предыдущих «Сайдуайндеров».
В проекте AIM-9X Block II планировалось улучшить имеющуюся конструкцию и повысить основные характеристики. Также требовалось обеспечить возможность захвата цели после запуска. В проекте Block III заменили часть ключевых компонентов ракеты, в т.ч. двигатель. За счет этого дальность пуска достигла 35 км.
Оружие истребителей
Первыми носителями ракеты AIM-9X стали истребители F-15C и F/A-18C/D. В дальнейшем возможность нести и применять такое оружие получили все основные истребители американских ВВС, ВМС и КМП – как другие модификации F-15 и F/A-18, так и прочие типы. В частности, новую ракету получили истребители последнего поколения.
F-35 с ракетами AIM-9X на внешней подвеске. Фото Минобороны США
Как и другие ракеты «воздух-воздух», AIM-9X используются со стандартными балочными держателями, несущими одно изделие. При этом новые типы держателей, в отличие от старых, лишены встроенных средств подачи сжатого газа для охлаждения ГСН. Количество держателей под крылом и фюзеляжем зависит от типа самолета и его габаритов.
В случае с истребителями F-22A и F-35A/B/C ракеты AIM-9X могут подвешиваться на съемных внешних пилонах и во внутренних грузоотсеках. В последнем случае изменяется принцип запуска – ракеты выталкиваются за пределы отсека специальным устройством. Кроме того, для такого применения необходимо наличие функции захвата цели после сброса с носителя.
Беспилотная платформа
Современная ракета «воздух-воздух» может рассматриваться и как оружие для беспилотных летательных аппаратов. Насколько известно, эксперименты такого рода с применением ракет AIM-9X осуществлялись с 2017 г. Первым беспилотным носителем новой ракеты стал разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.
БПЛА MQ-9 с ракетой "воздух-воздух". Фото Raytheon
«Рипер» имеет шесть точек подвески с разной грузоподъемностью. Характеристики внутренней и центральной пар пилонов позволяют устанавливать балочные держатели для ракет Sidewinder. При этом AIM-9X рассматривались в качестве средства самообороны, и их применение не должно мешать использованию ударных вооружений.
В ходе испытаний БПЛА MQ-9 при помощи управляемых ракет атаковал учебные цели, имитировавшие самолеты и крылатые ракеты. Испытания завершились в целом успешно. Тем не менее, насколько известно, на практике такие возможности не используются, и аппараты Reaper по-прежнему несут только ракеты «воздух-земля».
В зенитной роли
Оборонная промышленность США имеет успешный опыт переноса авиационных ракет на наземные носители. В десятых годах начались аналогичные эксперименты и с новой ракетой AIM-9X. Эти проекты сталкивались с определенными трудностями, но в целом оправдали ожидания.
Испытания AIM-9X с пусковой установкой MML. Фото Минобороны США
Так, в 2016 г. на испытания подали опытный зенитный ракетный комплекс на основе универсальной пусковой установки Multi-Mission Launcher и последней версии «Сайдуайндера». Первые проверки завершились неудачей, однако в дальнейшем удалось избавиться от основной части проблем. С 2021 г. проект перешел в стадию разработки полноценного ЗРК войсковой ПВО ближней зоны, способного бороться с пилотируемой и беспилотной авиацией, а также с ракетами.
В 2019 г. американская компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg начала испытания модернизированной версии ЗРК NASAMS. Комплекс получил новые средства управления, а также универсальный транспортно-пусковой контейнер, способный нести ракету AIM-9X Block II. Испытания и отработка комплекса продолжаются, но уже имеются контракты на его поставку третьим странам.
Вопросы универсальности
С момента своего появления ракета «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder неоднократно проходила различные модернизации. Проекты такого рода предусматривали внедрение новых компонентов и решений, повышение тактико-технических характеристик и т.д. При этом в качестве носителя ракеты долгое время рассматривались только самолеты-истребители.
Тестовый запуск AIM-9X комплексом NASAMS. Фото Kongsberg
Появление очередной модификации AIM-9X с рядом важных нововведений позволило расширить список потенциальных носителей. Прорабатывалась возможность применения этого оружия на БПЛА и даже в составе сухопутных комплексов. Подобные проекты успешно дошли, как минимум, до испытаний.
Таким образом, AIM-9X теперь может считаться не авиационной ракетой, но универсальным «межвидовым» оружием. Однако такой потенциал современных проектов модернизации до сих пор не использован в полной мере. «Сайдуайндер» только испытывался на БПЛА и в составе ЗРК, тогда как на практике эти возможности пока не применяются, и неясно, изменится ли ситуация в будущем. Возможно, все необычные опыты прошлого в итоге не получат развития, и AIM-9X будет универсальной ракетой лишь в теории.