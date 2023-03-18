Военное обозрение
Войти Регистрация

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

10
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В РФ в 2023 году отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день ровно девять лет назад была восстановлена историческая справедливость. И самое важное, что данное событие стало выражением воли жителей полуострова, высказавшихся на референдуме за вхождение Крыма в состав РФ. Это решение поддержало более 96 процентов крымчан.


Воссоединение Крыма с Россией и предшествующие ему события 2014 года впоследствии стали называть Крымской Весной. Жители Крыма не приняли госпереворот в Киеве, случившийся в феврале, им было не по пути с этой новой Украиной. И тогда в марте события на полуострове стали развиваться стремительно. В Верховном Совете Крыма и горсовете Севастополя 11 марта была провозглашена независимость от Украины. Следом за ней был проведен референдум, на котором жители выбрали свой дальнейший путь. Кульминацией стал подписанный 18 марта 2014 года договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

С того самого момента эту дату стали считать праздником не только на полуострове, но и по всей России. И хотя Крым официально стал российским только через три дня, 21 марта, когда договор ратифицировало Федеральное Собрание РФ, памятной датой стал день, когда под ним были поставлены подписи высшего руководства нашего государства и представителей новых регионов – Крыма и Севастополя.

С тех пор в этот день проводятся торжественные мероприятия по всей стране, а на полуострове он также является выходным.


Традиционно с праздником 18 марта россиян поздравляет в торжественной обстановке и президент России.

Редакция «Военного обозрения» также дарит свои поздравления с этим замечательным праздником всем гражданам России, а особенно жителям полуострова, которые ровно девять лет назад сделали очень важный выбор, изменивший в лучшую сторону всю их дальнейшую жизнь.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 05:25
    +6
    Крым-был, есть и будет НАШ! Поколения предков сражались не зря! hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:41
    +5
    Поздравляю всех крымчан и граждан России с Праздником! hi
  3. Кроу
    Кроу Сегодня, 05:49
    +6
    Крым - НАШ!
    Мы - русские, и в этом наша сила.
    Сквозь кровь и подлость этих черных дней
    Так медленно мы двигались к России...
    Но все же мы объединились с ней!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:41
      +2
      Сила,в -единстве,смею заметить.Пока единства людей русских наблюдаю лишь в бодрых репортажах СМИ,да и то,когда это очень надо показать.Увы,мы-русские разобщены,разьединены.Это касается многого,от того когда на глазах оборзевшие мигранты бьют русского человека,до утырков с русскими фамилиями на вна..Ну,да ладно,не будем о грустном.С Прздником!
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 06:14
    +1
    С Праздником, Крым. Поздравляю всех крымчан с воссоединением.
  5. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 06:31
    +5
    Время летит... Через год 10 лет. Первая круглая дата.
  6. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 07:03
    +1
    Как быстро летит время...Всех с ПРАЗДНИКОМ!!! Счастлив, что поганая нога бандерлогов не ступила на землю этого замечательного края!!! Крым всегда остается русским!!!!
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:09
    0
    Крым принадлежит России! Так было, есть и будет. А те, кто пытаются "вернуться на Украину", могут сами оттуда выехать. С праздником! Но будьте бдительны! Враг затаился.
    1. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: Егоза
      Крым принадлежит России!


      Успокойтесь вы ей богу! Это и без ваших лозунгов известно.
  8. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:19
    +1
    Поздравляю всех нас с праздником! Это наша общая победа.