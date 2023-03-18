18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В РФ в 2023 году отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день ровно девять лет назад была восстановлена историческая справедливость. И самое важное, что данное событие стало выражением воли жителей полуострова, высказавшихся на референдуме за вхождение Крыма в состав РФ. Это решение поддержало более 96 процентов крымчан.
Воссоединение Крыма с Россией и предшествующие ему события 2014 года впоследствии стали называть Крымской Весной. Жители Крыма не приняли госпереворот в Киеве, случившийся в феврале, им было не по пути с этой новой Украиной. И тогда в марте события на полуострове стали развиваться стремительно. В Верховном Совете Крыма и горсовете Севастополя 11 марта была провозглашена независимость от Украины. Следом за ней был проведен референдум, на котором жители выбрали свой дальнейший путь. Кульминацией стал подписанный 18 марта 2014 года договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
С того самого момента эту дату стали считать праздником не только на полуострове, но и по всей России. И хотя Крым официально стал российским только через три дня, 21 марта, когда договор ратифицировало Федеральное Собрание РФ, памятной датой стал день, когда под ним были поставлены подписи высшего руководства нашего государства и представителей новых регионов – Крыма и Севастополя.
С тех пор в этот день проводятся торжественные мероприятия по всей стране, а на полуострове он также является выходным.
Традиционно с праздником 18 марта россиян поздравляет в торжественной обстановке и президент России.
Редакция «Военного обозрения» также дарит свои поздравления с этим замечательным праздником всем гражданам России, а особенно жителям полуострова, которые ровно девять лет назад сделали очень важный выбор, изменивший в лучшую сторону всю их дальнейшую жизнь.