В ряде областей, подконтрольных киевскому режиму, вечером объявлена воздушная тревога. Украинская сторона сообщает о «звуках мопедов в небе». «Мопедами», напомним, противник называет российские ударные дроны «Герань». При этом местные жители добавляют о том, что совместно с «Геранями» в вечернем небе действуют и ложные цели.
По последним сведениям, пролёт российских дронов был зафиксирован в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях, а также над контролируемыми ВСУ районами российской Запорожской области.
Приходят сообщения о работе украинской ПВО, которая оказалась перегружена на ряде направлений, в том числе вследствие использования ВС РФ тех самых ложных целей, о которых сообщают местные жители на указанных территориях.
Стало известно о поражении одного из объектов в Днепропетровске (Днепре).
Пламя пожара после удара дрона видно за многие километры от поражённого объекта. По некоторым сведениям, этим объектом является склад оружия, принадлежащего одному из формирований украинской нацгвардии.
Как на днях сообщало «Военное обозрение», в Днепропетровске прошло выездное совещание профильного комитета ВРУ с приглашением министра внутренних дел. Совещание это проводилось в Днепропетровской администрации, и там в числе прочих решался вопрос подготовки так называемой «гвардии наступления», в состав которой должны войти нацбаты, формируемые в составе нацгвардии Украины в указанном регионе.
К настоящему моменту в Днепропетровске (Днепре) и окрестностях «Герани» поразили уже как минимум два объекта, один из которых имеет отношение к штабной деятельности украинских силовиков.
Известно, что российскими дронами поражён объект в городе Новомосковск Днепропетровской области.
Украинская ПВО работает в Житомирской области, где местные власти утверждают, что дроны «летят со стороны Беларуси». Когда дроны летели со стороны Украины к аэродрому Мачулищи, в Киеве, напомним, это вызывало особый восторг.