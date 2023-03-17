Наносятся удары по резервам ВСУ в Константиновке, поражаются объекты противника в Ровенской области

Грядущая ночь обещает для противника быть особенно «жаркой». Воздушная тревога распространилась на большинство контролируемых киевским режимом областей. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары наносятся с применением дронов «Герань» по ряду объектов в Днепре и Днепропетровской области.
Сообщается о поражении крупного склада с ГСМ, использовавшегося в военных целях.
Одновременно с этим приходят сообщения о нанесении ударов по доразведанным местам размещения прибывших в Константиновку резервов. Эти резервы противник, по некоторым данным, намеревался бросить на юго-восток, чтобы деблокировать Бахмут (Артёмовск) со стороны населённого пункта Курдюмовка.
Для уничтожения живой силы и военной техники противника в Константиновке используются различные силы и средства, в том числе и средства дальнобойной артиллерии с высокоточными боеприпасами крупного калибра.
А атака дронов в глубине контролируемой противником территорий продолжается уже как минимум пару часов (к 23:00 мск).
Поступают сообщения о поражении целей российскими дронами на оккупируемой ВСУ части Херсонской области, где противник накапливает силы, в том числе рассматривая и такой вариант, как форсирование Днепра на нескольких участках.
Удары фиксируются также и на западе Украины, включая Ровенскую область. Там поражаются объекты, имеющие отношения к военной инфраструктуре.