Военное обозрение
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Наносятся удары по резервам ВСУ в Константиновке, поражаются объекты противника в Ровенской области

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Наносятся удары по резервам ВСУ в Константиновке, поражаются объекты противника в Ровенской области

Грядущая ночь обещает для противника быть особенно «жаркой». Воздушная тревога распространилась на большинство контролируемых киевским режимом областей. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары наносятся с применением дронов «Герань» по ряду объектов в Днепре и Днепропетровской области.


Сообщается о поражении крупного склада с ГСМ, использовавшегося в военных целях.

Одновременно с этим приходят сообщения о нанесении ударов по доразведанным местам размещения прибывших в Константиновку резервов. Эти резервы противник, по некоторым данным, намеревался бросить на юго-восток, чтобы деблокировать Бахмут (Артёмовск) со стороны населённого пункта Курдюмовка.

Для уничтожения живой силы и военной техники противника в Константиновке используются различные силы и средства, в том числе и средства дальнобойной артиллерии с высокоточными боеприпасами крупного калибра.

А атака дронов в глубине контролируемой противником территорий продолжается уже как минимум пару часов (к 23:00 мск).

Поступают сообщения о поражении целей российскими дронами на оккупируемой ВСУ части Херсонской области, где противник накапливает силы, в том числе рассматривая и такой вариант, как форсирование Днепра на нескольких участках.

Удары фиксируются также и на западе Украины, включая Ровенскую область. Там поражаются объекты, имеющие отношения к военной инфраструктуре.
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8 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Вчера, 23:25
    +7
    Уничтожение резервов укровермахта очень хорошая новость.
    1. nikon7717
      nikon7717 Вчера, 23:46
      +6
      Успешные предупреждающие удары по военным объектам врага всегда хорошие новости. А сколько за ними трудов невидимых!
  2. Void
    Void Вчера, 23:25
    -3
    Пошла ответка на арест Володьки...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 23:35
      +7
      Ответка пойдет когда на голову Зеленского и Залужного опустятся Калибры с Кинжалами.
      Давно надо было дезорганизовать централизованное управление ВСУ уничтожением ее высшего руководства.
      Увы и ах...игры политиков продляют агонию войны на неопределеное время.
      СВО по факту уже давно стало полноценной войной с укронациками...театр военных действий расширяется.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 00:04
        -3
        Ответка пойдет когда на голову Зеленского и Залужного опустятся Калибры с Кинжалами.

        В Москве прошли слухи, что Владимир Владимирович все подлодки приказал оснастить Посейдонами. Утка не утка, фейк не фейк, но вроде бы это будет точно по самые нидергланды. Стране хватит и пол заряда с Элоны Гей, чтобы уйти под воду. А они там шутки шутят. В КВН надо пригласить, а то Вова Зеленский зажрался и в Бомжи записался. Чтобы не як у Москалей
  3. kventinasd
    kventinasd Вчера, 23:26
    +4
    Грядущая ночь обещает для противника быть особенно «жаркой»
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:31
    0
    Судя по всему удары наносятся по каким-то военным объектам.
    Кажется, что долбать по трансам перестали. Свет есть без ограничений.
    Жаль. Били-били не добили.(((
    Почему не били по турбинным залам и котлам ТЭЦ, ТЭС, а по второстепенным трансам х.з.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:34
    0
    О! Пошла наконец мазута на Лемберг. Давай, давай!