В Харьковской области российские мотострелки пресекли попытку украинского формирования атаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова офицера пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Евгения Половодова.
Как отметил офицер, попытку атаковать российские позиции под Масютовкой и Гряниковкой предприняли подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они действовали в полосе обороны 6-й общевойсковой армии ВС РФ.
После того, как противник попытался перейти в атаку, сообщил офицер РИА Новости, мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии нанесли ему огневое поражение. В итоге украинским формированиям не оставалось ничего иного, как отойти на изначально занимаемые ими позиции.
Представитель группировки «Запад» ВС РФ также сообщил, что на Купянском направлении российским войскам метким артиллерийским огнем удалось уничтожить 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые были сформированы из военнослужащих 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады.
Также под Петропавловкой артиллерийское подразделение ВС РФ нанесло удар по противнику и уничтожило три орудия – гаубицу Д-20, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.
Отметим, что Купянское направление в последнее время является одним из наиболее значимых с точки зрения наступательной активности российских вооруженных сил. Это признают и представители украинского командования, говоря о риске наступления на Харьковском направлении.