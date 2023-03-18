«Мы на Т-80 разобьем «Леопарды»: Минобороны РФ показало боевую работу танкового экипажа ЗВО

Работаем с большим пониманием ответственности и того, что мы здесь делаем, для чего мы здесь… Наши деды на Т-34 разбили «Тигры», а мы на Т-80 разобьем «Леопарды»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры повседневной боевой деятельности танковых подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Танки Т-80 выдвинулись для поддержки действий мотострелковых подразделений и нанесли мощный удар по позициям украинских формирований.В работе танковых экипажей на линии фронта очень многое зависит от наводчиков-операторов, их профессионального мастерства. Так, герои репортажа Минобороны уничтожили позиции противотанковых средств ВСУ и бронированные машины противника.Еще одно боевое задание – уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая двигалась в сторону позиций российских подразделений. Для выполнения этой задачи были привлечены два танка Т-80. Они выдвинулись к месту назначения и нанесли удары по противнику. Только после того, как были получены подтверждения уничтожения ДРГ, российские танки вернулись на исходные позиции.- рассказал командир танка Т-80 с позывным «Кадет».Также Минобороны РФ сообщает, что танковые экипажи Т-80 укомплектованы военнослужащими, которые были призваны из запаса в процессе частичной мобилизации. Они уже освоились в подразделениях и выполняют поставленные задачи не с меньшим профессионализмом, чем кадровые танкисты.