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«Мы на Т-80 разобьем «Леопарды»: Минобороны РФ показало боевую работу танкового экипажа ЗВО

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«Мы на Т-80 разобьем «Леопарды»: Минобороны РФ показало боевую работу танкового экипажа ЗВО

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры повседневной боевой деятельности танковых подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Танки Т-80 выдвинулись для поддержки действий мотострелковых подразделений и нанесли мощный удар по позициям украинских формирований.


В работе танковых экипажей на линии фронта очень многое зависит от наводчиков-операторов, их профессионального мастерства. Так, герои репортажа Минобороны уничтожили позиции противотанковых средств ВСУ и бронированные машины противника.

Еще одно боевое задание – уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая двигалась в сторону позиций российских подразделений. Для выполнения этой задачи были привлечены два танка Т-80. Они выдвинулись к месту назначения и нанесли удары по противнику. Только после того, как были получены подтверждения уничтожения ДРГ, российские танки вернулись на исходные позиции.

Работаем с большим пониманием ответственности и того, что мы здесь делаем, для чего мы здесь… Наши деды на Т-34 разбили «Тигры», а мы на Т-80 разобьем «Леопарды»

- рассказал командир танка Т-80 с позывным «Кадет».

Также Минобороны РФ сообщает, что танковые экипажи Т-80 укомплектованы военнослужащими, которые были призваны из запаса в процессе частичной мобилизации. Они уже освоились в подразделениях и выполняют поставленные задачи не с меньшим профессионализмом, чем кадровые танкисты.

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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:31
    +4
    Не танкист,но вроде как имеет преимущество тот,кто раньше увидит противника.Какое преимущество у Т80 перед тем же Леопардом?.ГТУ оставим в покое.Впрочем,ребятам удачи в уничтожении "кошек"
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 07:37
      +1
      …БПЛА..

      —-Не упомянут в очерке!!! Надеюсь, чтобы не раскрывать гостайну. Иначе замечание dmi.pris1 - «кто раньше увидит» в яблочко.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:39
      +4
      Ну если на Т-80БВМ есть прицел Сосна-У ,а в качестве боеприпасов управляемая ракета Инвар-М( на основе ПТУР Корнет-М) или БОПС Свинец-2, то вполне можно потягаться и с Леопардом.
      Вот что на Западе пишут.

      Карл Гамильтон, Дания

      Российский Т-80БВМ, возможно, только что установил рекорд дальности поражения
      Для тех, кто знаком с историей танков, одна из вещей, о которой люди любят говорить, - это дальность поражения, и когда дело доходит до этого, на сегодняшний день утверждается, что самая большая дальность поражения составляет 5100 метров в исполнении танка Challenger в Ираке. Тем не менее, российский танк мог бы просто заявить о поражении БМП на расстоянии 7 км!!!
      В настоящее время в районе Yглeдapa продолжаются схватки между механизированными силами оkpaины и и атакующими российскими подразделениями, одним из которых является элитная 155-я бригада морской пехоты. Бронированный компонент русских представлен танками Т-80 и, по-видимому, по крайней мере одним Т-80БВМ, судя по тепловизионной оптике командира... Во время недавнего боя были сняты кадры, на которых Т-80БВМ вступает в бой с двумя боевыми машинами пехоты БМП и поражает их танковыми управляемыми ракетами (TGM).

      Русским потребовалось около 20 секунд, чтобы попасть в обе машины обоими выстрелами. Машины были так далеко, что занимали всего пару пикселей на экране командира. Однако, поскольку это был Т-80БВМ, скорее всего, то была применена ракета "Инвар" (выстрел "ИНВАР" с управляемой ракетой 9М119М- прим. автора) или "Инвар-М". Хотя, возможно, это была более старая ракета "Рефлекс".
      Сообщается, что "Инвар" имеет максимальное время полета 17,69 секунды, максимальную дальность полета 5 км и среднюю скорость 350 м/с. Однако ни один "Инвар" никогда не изучался на Западе, так что это всегда было сомнительным утверждением...

      Если исходить из максимального времени полёта, то эти попадания были достигнуты на 12% эффективней того, что должно было заявлено. Если мы применим этот коэффициент к максимальной заявленной дальности в 5 км, то она составит 5600 м. Однако было бы глупо на самом деле пытаться поражать цели на предельно максимальной дальности, так что скорее всего это не было реальной максимальной дальностью. Если вместо этого мы скажем, что время полета было известно равным 20 секундам, а средняя скорость - 350 м/с, то тогда получается, что поражение было произведено на дальности в 7000 м. Я думаю, реалистично сказать, что фактическая дальность составляет где-то между 5600 м. и 7000 м.
      Это кажется действительно большой дальностью для ракеты, заявленная дальность которой составляет 5 км... Но учтите вот что: ракета "Корнет" основана на ракете "Инвар", с дополнительным ускорением, потому что она не выстреливается из танковой пушки. Заявленная дальность стрельбы "Корнета" составляет 5500 м. Экспортная версия "Инвара" имеет аналогичный диапазон. Теперь "Корнет-М", используемый российскими военными, имеет максимальную дальность стрельбы 8000 м., а "Инвар-М" поразительно похож на него по своей конструкции. Я говорю вам, что "Корнет" и "Инвар" имеют одинаковые летные характеристики, и что "Инвар-М" имеет ту же фактическую максимальную дальность полета, что и "Корнет-М.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Не танкист,но вроде как имеет преимущество тот,кто раньше увидит противника.

      А как насчёт преимущества в дальности поражения?
      Видит око, да зуб неймёт, - это про такой случай...
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 07:47
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Какое преимущество у Т80 перед тем же Леопардом?

      А поставим вопрос по-иному, а на сколько Т-80 уступает "Леопарду"? И тут надо сразу понимать детали, а именно какой из Т-80: "БВ, БВМ, У, УЕ"? И какой "Леопард": "1А5, 2А4, 2А5, 2А6"?
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем,ребятам удачи в уничтожении "кошек"

      Вообще удачи Вам РЕБЯТА и не только в борьбе с "кошками"
  2. Renepjd
    Renepjd Сегодня, 07:33
    +3
    Почему их не разбить по пути или на границе?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 07:55
      0
      А почему бы не перестать поставлять зерно, нефть с газом, редкоземелы и т.д.? Ничего личного, только бизнес. Кому война, а кому мать родна. Бабы еще нарожают. request
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:48
    0
    Не нужно не дооценивать противника.Кроме танков главный ударный кулак это арта и РСЗО.Вот где готовиться необходимо.О чем постоянно пишу,ВСУ попытаются сделать.Т.е создать концентрацию стволов на нужном участке и только потом пойдет бронетехника.Сейчас тактика ВСУ такая смешанная группа 2-3 БМП с десантом зацищают и охраняют,2-3 танка для стрельбы с закрытых и прямой наводкой,3-4 качующих миномета,арта разных систем и с тыла РСЗО ,выехали нанесли удар и ушли.Наши ребята говорят весьма эффективны эти группы и бороться с ними не просто.А если ВСУ создадут много таких групп ,да еще с разных направлений и под общим командованием,со сменной позиций и как раз мощной поддержкой с тыла.Нужно готовиться к сюрпризам от врага.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:50
    +1
    Вот так и воюем...два танка, два самолета...полтора землекопа...расстягиваем "удовольствие", позволяя всушникам работать по одиночным целям всей кодлой, кто придумал такую противопартизанскую . тактику. Ну зачем рассказывать про противостояние Т-80 и Леопардов. Против Леопардов приготовлены Хризантемы и Штурмы, надеюсь также на Ми÷24, 28 и Ка-52, а этот танк пусть гоняется за ДРГ в нашем тылу, не надо испытывать судьбу...благо скорость позволяет.
    И наши деды на Т-34 не били Тигры, танки Т-34 были нужны для другого, советские танкисты были умнее, они старались не связываться с Тиграми, оставляя их для артиллерии, вот на ИС-2 били, при случайных встречах. Основная задача танка это огневые точки противника, а танки это цель для ударных вертолетов и ПТУР. Странное заявление танкиста насчет Леопарда. Зачем искать на свою попу приключений...поевреистей надо быть и полезнее, бестолковая смерть не нужна, даже героическая, нужна Победа. Как же примитивно работает наша пропаганда, снимая такие недалекие ролики по принципу шапкозакидательства. Героизм это чья-то недоработка из-за глупости или халатности. Думайте солдаты и конечно, в первую очередь офицеры не уподобляйтесь авторам этого сюжета.