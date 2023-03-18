Заключенная при посредничестве ООН зерновая сделка между Россией и Украиной должна быть распространена на порты Николаевской области. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации.Кислица считает, что действие сделки нужно расширить на николаевские порты, чтобы обеспечить больше возможностей для единовременного вывоза зерновых. Кроме того, в Киеве недовольны и слишком маленькими, по его мнению, сроками продления договоренностей.Как подчеркивает украинский представитель, после истечения срока действия сделку надо продлить либо на 120 дней, либо бессрочно. Между тем, Россия продлила сделку на 60 дней не случайно. За это время российская сторона хочет увидеть, как будут соблюдаться интересы именно России. Ведь до последнего времени Запад строил препятствия для вывоза российского продовольствия и сельскохозяйственных удобрений. Шестьдесят дней – тот срок, в течение которого проблемы могут быть решены. Если этого не произойдет, встанет вопрос о дальнейшей целесообразности продления зерновой сделки вообще.В конечном итоге, успех зерновой сделки определяется не только готовностью России к выполнению договоренностей, но и политикой Запада. Именно западные санкции создают дополнительные риски для продовольственной безопасности многих стран мира, зависящих от поставок российского зерна. Но для Запада характерны попытки переложить ответственность за проблемы с продовольствием на Россию, обвиняя нашу страну в продовольственном кризисе, хотя это именно антироссийские санкции не дают полноценно вывозить в третьи страны российские удобрения и зерно.