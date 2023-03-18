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Украина потребовала распространить зерновую сделку на порты Николаевской области

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Украина потребовала распространить зерновую сделку на порты Николаевской области

Заключенная при посредничестве ООН зерновая сделка между Россией и Украиной должна быть распространена на порты Николаевской области. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации.


Кислица считает, что действие сделки нужно расширить на николаевские порты, чтобы обеспечить больше возможностей для единовременного вывоза зерновых. Кроме того, в Киеве недовольны и слишком маленькими, по его мнению, сроками продления договоренностей.

Как подчеркивает украинский представитель, после истечения срока действия сделку надо продлить либо на 120 дней, либо бессрочно. Между тем, Россия продлила сделку на 60 дней не случайно. За это время российская сторона хочет увидеть, как будут соблюдаться интересы именно России. Ведь до последнего времени Запад строил препятствия для вывоза российского продовольствия и сельскохозяйственных удобрений. Шестьдесят дней – тот срок, в течение которого проблемы могут быть решены. Если этого не произойдет, встанет вопрос о дальнейшей целесообразности продления зерновой сделки вообще.

В конечном итоге, успех зерновой сделки определяется не только готовностью России к выполнению договоренностей, но и политикой Запада. Именно западные санкции создают дополнительные риски для продовольственной безопасности многих стран мира, зависящих от поставок российского зерна. Но для Запада характерны попытки переложить ответственность за проблемы с продовольствием на Россию, обвиняя нашу страну в продовольственном кризисе, хотя это именно антироссийские санкции не дают полноценно вывозить в третьи страны российские удобрения и зерно.
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:49
    +3
    То есть дать им возможность спокойно оперировать из порта Николаев? Наглость пределов не имеет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:04
      0
      Аппетит приходит во время еды.Мы позволили им...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:07
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Аппетит приходит во время еды.Мы позволили им...

        Как там, в народе говорят winked "дай палец, так он всю руку откусит!"
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:52
    +1
    Украина потребовала

    Потребовала? Кто конкретно?
    Засуньте свои требования Зеленскому в глотку!
    Его правление держится на американском спонсорстве и отсутствии начала (со слов ВВП) настоящих боевых действий...
    Скоро может статься так, что море вам останется только в истории в составе СССР.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:53
    +2
    Посади свинью за стол - она и ноги на стол. Сами виноваты, не надо было ни на какую сделку идти с врагом.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: Pharmacist
      Сами виноваты, не надо было ни на какую сделку идти с врагом.

      В любом случае 60 дней - это и так много. И 30 хватило бы, раз уж так ""хочется посмотреть". А лучше бы вообще не продлевали. Срок кончился - гуд бай Микола!
  4. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:58
    -1
    для чего вообще эта сделка? для получения прибыли киевским режимом? в последствии каждая гривна, каждый доллар пойдет против российских войск.
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 08:01
      0
      Морскую блокаду им, если играть козырями, то играть по настоящему
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 08:05
    0
    Все правильно. Ни Запад, ни, тем более, небратья не понимают нормальных слов, а всякие уступки и "жесты доброй воли" принимают за слабость и повод усилить давление. Сами же чихать хотели на свои обязательства. Что минские соглашения, что зерновая сделка, что Стамбул. Тут только добрым словом и пистолетом можно добиться результата. Да доброе слово, пожалуй, слишком мягко. Только пистолетом.
  9. Комментарий был удален.