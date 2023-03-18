В ВСУ рассказали подробности вечерней атаки российских беспилотников

Беспилотные летательные аппараты ВС РФ, которые вчера вечером атаковали территорию Украины, запускались со стороны Азовского моря и Брянской области России. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление Воздушных сил Украины.
По утверждению представителя ВСУ, украинским средствам противовоздушной обороны якобы удалось сбить 11 из 16 запущенных российскими войсками дронов. Украинские военные упорно называют беспилотники «шахидами», намекая на их возможное иранское происхождение.
Тем не менее, несмотря на привычные рассказы об «эффективной» работе украинских средств противовоздушной обороны, прилеты по объектам все же имели место. Так, известно о прилете в Новомосковске Днепропетровской области. Украинские паблики сообщают, что беспилотники были замечены на западе Украины – в Ровенской, Тернопольской и Львовской областях.
Напомним, что массированные ракетные удары и атаки беспилотников против объектов украинской энергетической и военной инфраструктуры начались после того, как спецслужбы киевского режима активизировали практику диверсий на российской территории. После того, как произошел взрыв на Крымском мосту, российские вооруженные силы провели первую мощную атаку против энергетической инфраструктуры Украины. Затем подобные атаки стали регулярными.
Атаки беспилотников часто проводятся с разведывательными целями, для установления мест размещения украинских комплексов противовоздушной обороны. Часто вслед за атаками беспилотников через определенное время следуют и ракетные атаки.