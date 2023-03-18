Американские авиакомпании призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

Властям США, включая Конгресс и Белый дом, стоит озаботиться запретом для иностранных авиакомпаний летать над российской территорией. Такую позицию отстаивают американские авиакомпании, сообщает газета The New York Times.
В свое время американские авиакомпании потеряли возможность летать в российском воздушном пространстве из-за введенных Западом ограничений. В итоге для них были потеряны российские маршруты, благодаря которым экономилось топливо и сокращалось время полета самолета. Американские авиакомпании были вынуждены менять логистику, сокращать количество продаваемых билетов и откладывать рейсы в азиатские страны.
Естественно, освободившуюся нишу сразу стали занимать конкуренты американских авиакомпаний из третьих стран. Ограничений на полеты над Россией у них нет, поэтому они могут предлагать более быстрые и дешевые авиамаршруты для пассажиров. Американские авиакомпании «обиделись» и потребовали администрацию США вмешаться и оградить авиационный бизнес страны от таких опасных конкурентов как компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines.
В авиабизнесе США оценивают годовые финансовые потери отрасли не менее чем в 2 миллиарда долларов. И то это весьма оптимистичные оценки. Поэтому компании настаивают на скорейшем вмешательстве американской администрации и применении к иностранным перевозчикам тех же ограничений, которые сегодня существуют для американских авиакомпаний.
Возникает лишь вопрос, а не много ли на себя берут американские структуры, рассчитывая запрещать авиакомпаниям суверенных государств летать над третьей страной?