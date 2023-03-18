Военное обозрение
Войти Регистрация

Американские авиакомпании призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

29
Американские авиакомпании призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

Властям США, включая Конгресс и Белый дом, стоит озаботиться запретом для иностранных авиакомпаний летать над российской территорией. Такую позицию отстаивают американские авиакомпании, сообщает газета The New York Times.


В свое время американские авиакомпании потеряли возможность летать в российском воздушном пространстве из-за введенных Западом ограничений. В итоге для них были потеряны российские маршруты, благодаря которым экономилось топливо и сокращалось время полета самолета. Американские авиакомпании были вынуждены менять логистику, сокращать количество продаваемых билетов и откладывать рейсы в азиатские страны.

Естественно, освободившуюся нишу сразу стали занимать конкуренты американских авиакомпаний из третьих стран. Ограничений на полеты над Россией у них нет, поэтому они могут предлагать более быстрые и дешевые авиамаршруты для пассажиров. Американские авиакомпании «обиделись» и потребовали администрацию США вмешаться и оградить авиационный бизнес страны от таких опасных конкурентов как компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines.

В авиабизнесе США оценивают годовые финансовые потери отрасли не менее чем в 2 миллиарда долларов. И то это весьма оптимистичные оценки. Поэтому компании настаивают на скорейшем вмешательстве американской администрации и применении к иностранным перевозчикам тех же ограничений, которые сегодня существуют для американских авиакомпаний.

Возникает лишь вопрос, а не много ли на себя берут американские структуры, рассчитывая запрещать авиакомпаниям суверенных государств летать над третьей страной?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:09
    0
    Беспокоятся ведь. Если заберут маршруты то это надолго, а запрещать то власти запретили.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:14
      +6
      Ну китайцам они не запретят.Хотя.Если под угрозой непоставок зап.частей к Боингам и Аэрбасам.Поэтому надо иметь своё авиастроение, автомобилестроение, электронную промышленность,а то рука рынка в любой момент может вмешаться и попытаться заставить соблюдать не свои интересы,а интересы Вашингтона.То есть неприкрытый диктат.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 09:21
        0
        Ну почему не запретят. На китай и расчитано. Их просто перестанут принимать в западных аэропортах и обслуживать если через рф летят. Подождем действий Си, это их касается.
        1. Gpn27
          Gpn27 Сегодня, 09:24
          0
          Китай запретит принимать в аэропортах самолеты стран поддержавших санкции. В результате выиграют компании третьих стран.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:25
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        .....рука рынка в любой момент может вмешаться.....

        Так этот вражий рынок и так всё время старается вмешиваться и расставлять всё на свои места,, на нужные смотрящему места
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:19
      0
      Интересно, если исчезнет причина конфликта(Украина), снимут ли запрет на полёты?
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 09:48
        +6
        Украина это не причина конфликта. Украина это просто ПОВОД.
        Не было бы Украины, была бы Молдавия или Грузия или ещё что-то.
        Штатам неудобно само существование независимой и неподконтрольной России.
        Война на Украине это не про Украину вообще.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 10:08
          0
          Это всё ясно, но в данный момент формальная причина санкций - Украина.Хотя у Штатов нет привычки отменять законы, даже бессмысленные и устаревшие.
          1. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 10:15
            0
            США несколько раз заявляли, что окончание украинского конфликта не приведется к отмене антироссийских санкций.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 10:30
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Интересно, если исчезнет причина конфликта(Украина), снимут ли запрет на полёты?

        Причиной санкций Джексона-Вэника 1974 был СССР и невыезд евреев.Отменили спустя 40 belay лет- когда СССР черти сколько лет уже не было и евреев никто не держал.
        Чисто формальная причина ....
        Так и с Украиной...
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:20
      +6
      Всегда знал что матрасня за честный бизнес bully
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:29
        +1
        Цитата: Alien From
        Всегда знал что матрасня за честный бизнес bully

        Поэтому штаты и пошли войной в Сирию, а ещё раньше в Ирак, Югославию... laughing (сарказм)
    4. стар
      стар Сегодня, 10:23
      0
      Каким образом они могут запретить? Угрозами разве что. Ну, пусть попробуют арабам запретить…
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:12
    +5
    почаще бы их так носом в дерьмо, совсем обнаглели
  3. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 09:18
    +1
    Совсем больные стали. Пусть еще запретят воздухом дышать.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Элизиум
      Совсем больные стали.

      Если быть более точным, то - охренели в корягу. yes
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:19
    +4
    Свобода предпринемательства и честная конкуренция.
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 09:29
      +2
      Эту сказочку рассказывал Гайдар вчерашним советским гражданам, чтобы отобрать у них у всех собственность, пенсии и финансовую стабильность.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:22
    0
    Гадить в душу американцы умеют, как бы еще навредить России и остальному миру!
    Тоже самое было и с Северными потоками, но все ровно достроили.
    Так и здесь, если введут запрет, а я в этом не сомневаюсь, создадут новые компании и будут летать.
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:26
    +1
    Хехемон во всей своей красе. если он проигрывает то сметает все правила и устанавливает свои. Все просто. Сегодня в 21 веке мы живем в раннем средневековье. Никакого международного права нет. Никакой демократии и свободы нет. Никакого рынка нет. Мир живет по праву сильного. Кто сильнее тот и прав.
  7. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 09:31
    +2
    Они делают ровно столько, сколько могут. Могут и запретить, и надавить. И, думаю, под них прогнутся. Ибо все летают на их самолётах.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:33
    +1
    А кто первый закрыл небо ? Америкосы не в курсе,какой то гнилой сырбор из за манюсеньких 2 млрд.Летайте через Северный Полюс так короче ,у вас же параллельный мир и земля плоская.А американцы не думают ,что в это игру можно играть в двоём.
  9. General Failure
    General Failure Сегодня, 09:42
    +1
    Интересно, а как это будет выглядеть?
    Предположим, запретили они летать Air India в США.
    Неужели индусы не отзеркалят это и не запретят полеты американских компаний в Индию и над ее территорией?

    В итоге, если припомнить, как Индия расположена, американцам через восточное полушарие летать получится практически совсем никак.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:18
      0
      Конкретно против Индии подобные ограничения применять не планируют. Ибо Индия слишком важна в противостоянии с Китаем. А вот на идею американо-китайских торговых войн данный запрет ложится идеально (еще и Европу подтянуть).
  10. А009
    А009 Сегодня, 09:44
    +1
    Нет не много. Если они могут себе это позволить (а они могут) то и делают, что считают лучше. Собственно СВО и попытка что то поменять в мире, как по мне.
  11. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:55
    0
    Американцы, пытаясь сохранить своё положение, своими же руками хоронят старый мир. В этом они нам помогают.

    Своими же санкциями они вызывают противодействие им. Растёт неподконтрольная им экономика: появляются теневые флоты, независимые финансовые системы, компании специально созданные для работы вне американских систем. Они проникают всё глубже и увеличивают охват. Они же и приведут к появлению новых институтов взамен подконтрольных штатам: замене ВТО, ВОЗ, МАГАТЭ, ООН, наконец.

    Чем сильнее они будут давить санкциями, тем быстрее произойдёт слом систем. Видимо, об этом всё время говорят как о мультиполярном мире
  12. rusich
    rusich Сегодня, 09:56
    0
    Совсем у янкесов крышу сорвало. Китайцы такого не потерпят
  13. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:58
    0
    Меня поражает эта их американская исключительность - если мы не летаем, значит ни кто не должен летать.
  14. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 10:20
    0
    Надо запретить США. Краткость сестра таланта