Названы сроки отправки нового дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в зону спецоперации

Новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе самолетного типа «Привет-82», разработанный конструкторским бюро «Око», отправится в зону специальной военной операции уже в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на КБ «Око».
Известно, что конструкторское бюро было создано энтузиастами и работает над созданием многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. Сейчас сделано уже 33 дрона-камикадзе «Привет-82».
Как рассказал представитель КБ в беседе с ТАСС, к отгрузке готовится несколько партий беспилотников, которые приобретены военными для тестирования в зоне специальной военной операции. Дроны приобретаются добровольческими подразделениями.
Поскольку КБ является гражданской компанией, у него нет юридически подтвержденного права делать вооружение. Поэтому дроны изготавливаются без оружия, а боевая часть устанавливается уже по желанию конкретного подразделения. В качестве «полезной части» дрона как правило устанавливаются боеприпасы.
Дроны «Привет-82» могут использоваться в борьбе против артиллерии противника. Есть идея использовать дроны для уничтожения вражеской бронированной техники и для штурма укрепленных районов. Это очень востребованные задачи в зоне специальной военной операции. Технические характеристики беспилотника выглядят так: дальность полета составляет до 30 километров, скорость – до 140 километров в час. Беспилотный аппарат может нести полезную нагрузку весом до 5,5 кг.