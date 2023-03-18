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Названы сроки отправки нового дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в зону спецоперации

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Названы сроки отправки нового дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в зону спецоперации

Новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе самолетного типа «Привет-82», разработанный конструкторским бюро «Око», отправится в зону специальной военной операции уже в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на КБ «Око».


Известно, что конструкторское бюро было создано энтузиастами и работает над созданием многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. Сейчас сделано уже 33 дрона-камикадзе «Привет-82».

Как рассказал представитель КБ в беседе с ТАСС, к отгрузке готовится несколько партий беспилотников, которые приобретены военными для тестирования в зоне специальной военной операции. Дроны приобретаются добровольческими подразделениями.


Поскольку КБ является гражданской компанией, у него нет юридически подтвержденного права делать вооружение. Поэтому дроны изготавливаются без оружия, а боевая часть устанавливается уже по желанию конкретного подразделения. В качестве «полезной части» дрона как правило устанавливаются боеприпасы.


Дроны «Привет-82» могут использоваться в борьбе против артиллерии противника. Есть идея использовать дроны для уничтожения вражеской бронированной техники и для штурма укрепленных районов. Это очень востребованные задачи в зоне специальной военной операции. Технические характеристики беспилотника выглядят так: дальность полета составляет до 30 километров, скорость – до 140 километров в час. Беспилотный аппарат может нести полезную нагрузку весом до 5,5 кг.
Использованы фотографии:
Конструкторское бюро "Око" / http://oko-kb.ru
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:33
    +4
    Надеюсь,что энтузиасты справятся с поставленрой задачей.Эти дроны найдут свою цель
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:35
      +7
      На фото Привет-120 с бензиновым движком.У БПЛА Привет-82 движок электрический.Самое главное что есть GPS и теленаведение.Цена как у обычной стиральной машинки.Привет-120 сможет нести 16 кг полезной нагрузки/взрывчатки.Кстати когда Привет-120 пойдёт на фронт?
      Тут подробнее. https://dzen.ru/a/ZBIv0XJD6iZqOAAN
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      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:37
        +1
        Названип неплохое...Водка коода то была "Привет".Тоже с ног валила
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:34
    +1
    Хорошая игрушка...но дальность по мне так маловата yes км 90 была самое то...артиллерию выносить
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:38
      +4
      У Привет-120 с боевой частью 16 кг обещают дальность 250 км.Опять же теленаведение,то есть работает как Ланцет-3,только дальше,дешевле и боевая часть мощнее.Может и Леопарды сможет уничтожать.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 09:53
        +3
        А вот это уже было бы здорово. Все таки ланцетовские 5 кг бч маловаты для хорошо бронированной техники. А бч на 16 кг будет гарантированно уничтожать технику.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:17
          +1
          Ну не знаю.Ланцет-3 модернизировали.Пробьёт ли версия с кумулятивной боевой частью Леопард?Видео по ссылке ниже.
          МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На Авдеевском направлении российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО RM-70 чехословацкого производства, следует из видео Минобороны.
          "Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА <…> После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА", — рассказали в военном ведомстве.


          Беспилотный аппарат "Ланцет" разработан компанией ZALA AERO и глубоко модернизирован с учетом опыта специальной военной операции на Украине. Отличается мощной боевой частью, которая позволяет гарантированно поражать гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника. В номенклатуру боевых частей беспилотника входят три типа — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.

          https://ria.ru/20230318/lantset-1858747092.html
  3. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 09:37
    -17
    Кружок "сделай сам" и проплаченная реклама летающего дерьма...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:39
      +1
      Вы уже заранее результат определили?По внешнему виду?
      1. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 09:57
        -5
        А вы сотрудник этого кружка и возглавляете отдел рекламы? У нас есть такие аналоги, как "ланцеты" и налажено их серийное производство. Может посчитаем, что обойдется дешевле?
      2. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 10:00
        +1
        Нет, я сравнил ттх с "ланцетами".
    2. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 09:46
      +5
      проплаченная реклама летающего дерьма

      Вы сотрудник какого-нибудь неимеющегоаналогов КБ laughing ?
    3. Aken
      Aken Сегодня, 09:59
      +1
      Сдаётся мне, любезнейший, что Вы легко сможете сделать лучше. С нетерпением ждём Ваш образец.
    4. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 10:06
      +5
      "проплаченное дерьмо" - это когда берется всё готовое из Китая, клеется шильдик типа " Добрыня" и ставится ценник 1 млн рублей, и если это все "прокатывает" в гособоронзаказе, вот тогда это дерьмо точно проплачено!
      1. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 10:12
        0
        "проплаченное дерьмо" - это когда рекламируют откровенное дерьмо уже имеющее серийные аналоги с более приемлимыми характеристиками и ценой.
        1. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 11:01
          0
          Серийных аналогов явно не в достатке, поэтому если кто-то может на стороне производить подобное это только увеличит их применение.
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:12
      +1
      Это так называемое тобой "дерьмо" упадет скоро тебе на голову. Будешь лететь к своему Бандере с "дерьмом" на голове. laughing
    6. Shaman
      Shaman Сегодня, 10:35
      +1
      Эй машинист паравозный, случаем не эгегей ориентироавнный- в два смычка играть любишь?
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:41
    +1
    Врт когда отправится, тогда и сообщайте. Надоели анонсы с Арматами, с Иноходцами, с Коалициями , с Курганцами...
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:44
    0
    может нести полезную нагрузку весом до 5,5 кг

    5,5 кг - это 6 литров напалма. Если использовать фосфористый (самовоспламеняющийся на воздухе) напалм, то этой штучкой можно много больших дел наделать, а если использовать смесь напалма с железо-алюминиевым термитом то будет вообще красота. Но тут уже надо оружейникам рогом шевелить, чтобы адаптировать огнесмеси под свойства аппарата. А мне моя интуиция шепчет, что это будет именно поджигатель.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 09:56
      +1
      Да вы, батенька, пироман :) Выше пишут про версию изделия с бч на 16 кг и тогда можно не заморачиваться с составом заряда.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:39
        +1
        Не сказал бы я, что такой уж я пироман. Просто немного специалист именно в этой области. 5,5 кг взрывчатки без поражающих элементов - это большой но бестолковый клубок огня и немного ударной волны. Такую массу взрывчатки лучше доставлять внутри снаряда или кумулятивной реактивной гранаты, чтобы и прилегание было правильным и проникновение с направлением. А вот тихим ходом можно доставлять именно огнесмеси - есть масса вариантов, когда напалм в разы эффективнее взрывчатки - склады, ГСМ, скученная техника, окопы (вы не представляете во что превращается траншея, когда в ней горит фосфористый напалм), пулемётные гнёзда. А уж объекты гражданской инфраструктуры уничтожаются не только гарантировано, но и красиво. А деморализующий эффект какой! Короче, я бы эту птичку использовал бы исключительно как брандер - параметры самые те hi
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:47
    +5
    «Привет-82», разработанный конструкторским бюро «Око»

    В далёкие совковые времена подобные "высокотехнологичные" вещи разрабатывались на каждой Станции Юных Техников, и успешно летали. А если бы тогдашним пионэрам дать современную элементную базу китайпрома... Страшно представить, чего они сотворили бы, не будучи уткнутыми в смартфоны с социалками. fellow
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:47
    -3
    Новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе самолетного типа «Привет-82», разработанный конструкторским бюро «Око»,

    Понятно, разработали, а кто изготовил? Если сами, то идите лесом, таких конструкторов за каждым углом по паре. Почему-то серьезные фирмы не могут, а рога и копыта из китайских деталей соберут несколько летающих чемоданов без ручки. Вся проблема в массовом производстве. А эти 33 аппарата приобрели на войну из-за недалекости генералов., которые в свое время пустили деньги на парадные танки и бестолковые "сверхманевренные" самолеты.
  8. Angestyr
    Angestyr Сегодня, 09:52
    0
    Название «Привет-82» это отсылка к "Спортлото 82"?
  9. Lomo
    Lomo Сегодня, 09:52
    +2
    Эх, вот бы новость была озаглавлена так: 1000 дронов-камикадзе "Привет-82" прибыла в зону проведения СВО. А вот с "названы сроки" у нас практически всегда проблемы...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:10
    +1
    Привет-82

    Такие названия часто ( это моё личное мнение) означают или год разработки, или определённые технические характеристики. Или год рождения одного из разработчиков. Это уже редкость.
    Если это сделано (пусть и кустарно) у нас - хорошо бы не налетели и не отжали, как иногда и происходит в нашей стране.
    В новостях про "поезд "Россия"" и другие развивающие и патриотические "изобретения" фигурируют сотни миллионов рублей за созданное другими руками.
    Одни придумывают, делают, торгуют. Потом приходят "изобретатели" и получают госкомпенсации.
  11. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:21
    0
    Этот "привет" похож на поделки юных авиаторов из авиамодельного кружка в моём далёком детстве.
    Жаль что кружок не вынес превратностей перестройки и развитого капитализма.
    Щас бы детишки в помощь фронту такие приветы десятками могли клеить.