Мы платим за… опосредованную войну с Россией, хотя я никогда не видела, чтобы Путин хоть сколько-нибудь подробно показывал свои планы вторжения в Европу

Распространяемые западными политиками и СМИ заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы намеревается напасть на европейские страны, не соответствуют действительности. Об этом заявляет член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит издание The Independent.Конгрессвумен Грин недавно выступила в сети Real America's Voice, где пожаловалась на слишком высокие расходы США на поддержание военной кампании украинских формирований. По мнению политика, у Путина нет никаких военно-политических амбиций за пределами Украины.- подчеркнула Тейлор Грин.Далее конгрессвумен заявила, что не верит лжи, которая распространяется насчет неких планов России атаковать Европу. Сам повод финансовой и военной поддержки Украины со стороны США Грин называет «смехотворным».Отметим, что в США растут скептические настроения относительно дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Чаще всего их носителями являются представители Республиканской партии США.Недавно два ведущих политика партии – бывший президент страны Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантнис поставили под вопрос целесообразность оказания столь масштабной финансовой помощи Украине на фоне других проблем, вызовов и рисков, которые стоят перед Соединенными Штатами.