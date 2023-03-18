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Американская конгрессвумен назвала ложью рассуждения о планах президента России вторгнуться в Европу

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Американская конгрессвумен назвала ложью рассуждения о планах президента России вторгнуться в Европу

Распространяемые западными политиками и СМИ заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы намеревается напасть на европейские страны, не соответствуют действительности. Об этом заявляет член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит издание The Independent.


Конгрессвумен Грин недавно выступила в сети Real America's Voice, где пожаловалась на слишком высокие расходы США на поддержание военной кампании украинских формирований. По мнению политика, у Путина нет никаких военно-политических амбиций за пределами Украины.

Мы платим за… опосредованную войну с Россией, хотя я никогда не видела, чтобы Путин хоть сколько-нибудь подробно показывал свои планы вторжения в Европу

- подчеркнула Тейлор Грин.

Далее конгрессвумен заявила, что не верит лжи, которая распространяется насчет неких планов России атаковать Европу. Сам повод финансовой и военной поддержки Украины со стороны США Грин называет «смехотворным».

Отметим, что в США растут скептические настроения относительно дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Чаще всего их носителями являются представители Республиканской партии США.

Недавно два ведущих политика партии – бывший президент страны Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантнис поставили под вопрос целесообразность оказания столь масштабной финансовой помощи Украине на фоне других проблем, вызовов и рисков, которые стоят перед Соединенными Штатами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:44
    +2
    Никто не обещал что вам будет легко...Так что тащите дальше этот чемодан без ручки
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:48
      0
      нет никаких военно-политических амбиций за пределами Украины
      Да и Украины бы не было, веди она себя разумно. Ну а уж коли так, то и получите.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:55
      0
      Опять Русская угроза и т.д. Самое интересное ,сами к нам лезут с войной и тут же визжат когда получают по хлебалу .
      Это историч уже ..Россия долго терпит ,а потом без обиды и понеслось
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:11
      0
      Всё вроде бы по делу говорит мадам Грин и я даже готов пожать ей руку, а при случае и обнять по-дружески, за такие праведные слова, НО есть одно большое НО которое ставит под сомнение искренность её слов.

      Она же республиканец и из той же партии Дональд Трамп и оба они говорят про необходимость сбавить обороты в отношении Украины. Однако, когда у власти был Трамп разве он вывел войска из Афганистана или может быть он настаивал на выводе военных баз из оккупированного Ирака и Сирии? Оказывается нет, республиканцы ничего такого выдающегося не сделали.

      Так что дамы и господа от республиканской партии США мир понимает вашу пикировку с демократами США, но в искренности намерений слишком сильно сомневается. Ваш балаган интересен как межпартийное шоу, но ваши слова далеки от правды и не соответствуют реальным действиям. negative
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:54
    0
    Слишком высокой поддержки не бывает для Украины, им всегда будет мало. Я знаю хоолов.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:58
    0
    вопрос целесообразности оказания столь масштабной финансовой помощи Украине на фоне других проблем
    Значит, помощь Украине не принципиальна? Вопрос в приоритетах?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:05
      0
      приоритет у США один - уничтожить Россию. И сделать ее подвластной марионеткой, с возможностью прихапать все ресурсы природные.
      Украина в нынешнем виде - это лишь способ обескровить Россию.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:09
    0
    Вот уж точно. Плати вам потом социалку, а у меня денег нет. Но вы там в европах держитесь. Когда нибудь, апося 10 ти инкарнаций появятся. И Я честно целый Рубль выделю на спасение европейской экономики
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:13
    0
    Правильно конгрессвумен говорит.
    Англия, Франция, Испания, Италия и другие страны ни к чему России.
    Не планируем. И не собираемся.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:14
    0
    Неожиданно. Даже в конгрессе США встречаются здравомыслящие люди.
  7. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 10:49
    0
    Как говорится "аппетит приходит во время еды". Это страх, который витает. Так что если аперитив (Украина) будет неудобоваримым, у вас пропадет желание (ложное или настоящее) съесть что-то еще. Вот объяснение Masterchef по этому вопросу. laughing