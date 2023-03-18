В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби указал на недопустимость прекращения боевых действий на Украине.Контр-адмирал ВМС США заявил, что в Белом доме обеспокоены возможными призывами к прекращению огня, которые могут прозвучать на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. По его мнению, прекращение боевых действий фактически будет означать закрепление достижений российской армии на линии боевого соприкосновения. Кирби заявил, что подобный исход не отвечает интересам Украины, а также интересам "всего мира" и уставу ООН.В Вашингтоне также обеспокоены тем, что председатель КНР Си ни разу не разговаривал с украинским президентом Зеленским, несмотря на то, что в США считают важным, чтобы он это сделал для того, чтобы "узнать не только российскую точку зрения на вооруженный конфликт, но и точку зрения украинских властей".Кирби напомнил, что власти США оказывают беспрецедентную военную помощь украинской армии и понимают неотложность создавшейся ситуации. Он также анонсировал очередной пакет американских поставок в ближайшее время, включающий в себя средства, которые являются жизненно важными для достижения украинской армией успеха в ближайшее время.В Белом доме подчеркнули, что США и их союзники при осуществлении военных поставок Украине приоритетное значение отдают системам ПВО малой и средней дальности.