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В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

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В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби указал на недопустимость прекращения боевых действий на Украине.


Контр-адмирал ВМС США заявил, что в Белом доме обеспокоены возможными призывами к прекращению огня, которые могут прозвучать на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. По его мнению, прекращение боевых действий фактически будет означать закрепление достижений российской армии на линии боевого соприкосновения. Кирби заявил, что подобный исход не отвечает интересам Украины, а также интересам "всего мира" и уставу ООН.

В Вашингтоне также обеспокоены тем, что председатель КНР Си ни разу не разговаривал с украинским президентом Зеленским, несмотря на то, что в США считают важным, чтобы он это сделал для того, чтобы "узнать не только российскую точку зрения на вооруженный конфликт, но и точку зрения украинских властей".

Кирби напомнил, что власти США оказывают беспрецедентную военную помощь украинской армии и понимают неотложность создавшейся ситуации. Он также анонсировал очередной пакет американских поставок в ближайшее время, включающий в себя средства, которые являются жизненно важными для достижения украинской армией успеха в ближайшее время.

В Белом доме подчеркнули, что США и их союзники при осуществлении военных поставок Украине приоритетное значение отдают системам ПВО малой и средней дальности.
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19 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:06
    +3
    В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине
    По американски - демократичненько так. am Ради своих барышей, ни какой народ ни капли не жалко.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:08
      +2
      Точно! У них так всегда. Когда им нужно они сетуют на прекращение боевых действий ради населения, а когда у них другие цели то никак нельзя прекращать бои. Там то мирных людей нет?!
    2. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: marchcat
      По американски - демократичненько так.

      да совсем берега по путали....нет, ну все же надо дать им дубинкой, надо!
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: marchcat
      В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине
      По американски - демократичненько так. am

      Ну да, ну да. Это примерно как решение о выделении денег Окраине из Фонда Мира на приобретение вооружений! yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:19
        +2
        Вы будете сейчас смеяться - Швейцарский Красный Крест тоже выделял средства Адольфу "на содержание военнопленных" и отнюдь не советских. Ну наверно чтобы американцы и бритосы успешнее в футбол с охраной концлагерей играли (согласно амерским голливудским киношкам). wassat
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: marchcat
      В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине
      По американски - демократичненько так. am Ради своих барышей, ни какой народ ни капли не жалко.


      Им Крым нужен для контроля над Чёрным морем.Поэтому пока они жёстко не получат не отстанут.
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        пока они жёстко не получат не отстанут.

        а как это жестко?, хотелось бы уточнить, а то догадайся сам.....
    5. кредо
      кредо Сегодня, 10:27
      +1
      А может быть и России поднять вопрос о недопустимости прекращения войны:
      - Мексики за возвращение отторгнутых у неё штатов в пользу США,
      - Испании за возвращение отторгнутых у неё колоний в пользу США,
      - Англии за возвращение отторгнутых у неё колоний в пользу США,
      - всеми племенами индейцев за возвращение своей исконной земли и изгнании США и Канады с их территорий,
      - Аргентины за возвращение Мальвинских островов из под власти Англии,
      - Испании за возвращение Гибралтара из под власти Англии,
      - и т.д. и т.п.

      В целом мире много рано потухших конфликтов с англосаксами и янками, в частности, которые можно возобновить на вполне законных основаниях и после этого не факт, что США сохранятся как государство. Достали они уже всех своим непомерным "аппетитом".
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:29
    0
    "John Kirby, a souligné l'inadmissibilité de la cessation des hostilités en Ukraine..."
    Pour ceux qui pouvaient encore douter de QUI tenait les ficelles de la marionnette Ukraine/Zelinsky,
    maintenant cela doit être clair ...!
    Et cela comme l'a dit Biden : jusqu'au dernier Ukrainien...courageux ...avec le sang des autres !


    "Джон Кирби подчеркнул недопустимость прекращения боевых действий на Украине..."
    Для тех, кто все еще мог сомневаться в том, кто держал за ниточки марионетку Украина/Зелинский,
    теперь это должно быть ясно ...!
    И это, как сказал Байден : до последнего украинца ... храброго ...чужой кровью !
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:30
    0
    Кирби. Ты очень распространенный на западе Бил и главное благородный. с приставкой "Де"
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:56
      0
      Простите однако глядя на Кирби есть понимание что приставка Де к нему не относится так как к французскому дворянству ( владетелям земель ) перец не принадлежит.
  4. likana
    likana Сегодня, 10:31
    +1
    "В Вашингтоне также обеспокоены тем, что председатель КНР Си ни разу не разговаривал с украинским президентом Зеленским"

    За этой обеспокоенностью просвечивается такая наглость, которой и название ещё не придумано. И еще. Хочу представить, что во главе Китая стоит еврей, но никак не получается, наверное, воображения не хватает...
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 10:32
    +1
    Что, прямо так и сказали?

    Всех украинцев в расход? А украинцы хоть знают, что их как дрова в печку кидают американцы, чтобы газ в Европу продавать?

    Зеля то конченный человек, ему уже все равно что его действия ведут к скукоживанию Украины и умертвлению населения. Ему главное чтобы американцы хвалили, и зеленые бумажки присылали.
    Придет время и он с полными карманами денег просто сбежит из страны, долги страны повесит на население, скажет: я тут делов наворотил, а кто остался в живых тот пусть и расхлебывает 100 лет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:44
      +3
      маленькая поправка к сценарию - нихрена Зеля озвучивать не станет, он тихо-молча сбежит с наворованным. yes такие вещи шумно делать нельзя - пристрелят. или передоз устроят. или "геройскую смерть от обстрелов" (с)
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:50
    +1
    В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

    Ну конечно, а как иначе? У нас уже сотни, если не тысячи лет (по А. Клёсову) идёт межцивилизационное противостояние. Всех нас сразу прихлопнуть не получилось, так теперь отщипывают один славянский народ за другим и бросают в пекло войны против своих же. Поляков вообще перековали в идеальных русофобов.
    Только напрасны их старания. Мы обречены на победу и успех в той войне.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:55
    +1
    Думаю, народ России так же поддерживает уничтожение всех бандеровцев на наших землях am
  8. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 10:58
    0
    это все, что нужно знать о дерьмократии.
    Но что интересно, уверен, что и нам не выгодно прекращение огня.
    Нам нельзя сейчас заключать мир, иначе мы просто дадим передышку врагу и все повторится.
    Необходимо дойти до Днепра по всей 404 как минимум.
    Затем отдохнуть, набраться сил и продолжить да границ гейропы.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:18
      0
      К гадалке не ходи, будет так: После встречи Си и Путина Путин объявит о прекращении огня.

      Украинцы и их хозяева, конечно откажутся и пойдут в наступление. Что развязывает руки Китаю или другим странам в поставках оружия и дипломатическом давлении уже на Украину. Так как она становится агрессором, который мирным путём решать вопрос не согласен.

      Со стороны России тоже будет что-то вроде: ах, не хотите по хорошему? Ну тогда нате вам.... Ну и поехали заново, но уже в белом, мол, мы ведь предлагали мир)

      Китай - Миротворец, Штаты - агрессор, Украина - больше не жертва
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:04
    0
    удобно для сша тезумцы убивают туземцев оружие дают для этого ! у РФ один выход разбить все в украине и уничтожить исполнителей тока патом будут сша и ес будут пытатся разговаривать а шас разговаривают в уши сут !