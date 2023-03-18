В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

У Гааги нет полномочий арестовывать Путина! Это все фарс!

Они всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом «флиртовать» с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия

Самой обсуждаемой темой последних суток в мире стало решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине», опубликованное вчера на сайте МУС.Свою точку зрения по этому поводу высказал на страницах местной прессы сербский адвокат Бранислав Тапушкович, который назвал решение МУС фарсом. Юрист известен тем, что в свое время был защитником генерала в отставке Армии Республики Сербской Драгомира Милошевича и экс-президента Югославии Слободана Милошевича во время суда Международного трибунала над ними в Гааге.— считает юрист.Адвокат напомнил, что РФ, как США и Китай, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и не ратифицировали соглашение (Римский статус), на основании которого он выносит решения. Обвинения могут быть предъявлены только гражданам стран, подписавших соглашение.Адвокат считает, что обвинения в преступлениях против человечности следует предъявить Соединенным Штатам, а не России. Ведь в отличие от надуманных и политически ангажированных «доказательств» в адрес российских властей, в отношении США существует множество неоспоримых фактов о совершенных Америкой военных преступлениях на Ближнем Востоке.Если же говорить о военных преступлениях на территории Украины, то расследовать их следует начиная с 2014 года, когда киевские власти начали геноцид против своего народа на Донбассе, считает Тапушкович.Иную точку зрения по поводу решения МУС высказывает президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что таким образом Запад показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта на Украине.Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники пытаются оказать дополнительное давление на страны, которые до сих пор не пошли против России. Вучич обращает внимание на резкое изменение позиции Турции и Венгрии, которые накануне вдруг выразили согласие на вступление Финляндии в НАТО. Одновременно Анкара объявила, что перестанет заправлять самолеты американского производства под российским флагом.— резюмирует сербский президент, добавляя, что мир стал еще на один шаг ближе к третьей мировой войне.