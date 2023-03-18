Военное обозрение
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В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

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В Сербии отреагировали на желание МУС арестовать Путина

Самой обсуждаемой темой последних суток в мире стало решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине», опубликованное вчера на сайте МУС.


Свою точку зрения по этому поводу высказал на страницах местной прессы сербский адвокат Бранислав Тапушкович, который назвал решение МУС фарсом. Юрист известен тем, что в свое время был защитником генерала в отставке Армии Республики Сербской Драгомира Милошевича и экс-президента Югославии Слободана Милошевича во время суда Международного трибунала над ними в Гааге.

У Гааги нет полномочий арестовывать Путина! Это все фарс!

— считает юрист.

Адвокат напомнил, что РФ, как США и Китай, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и не ратифицировали соглашение (Римский статус), на основании которого он выносит решения. Обвинения могут быть предъявлены только гражданам стран, подписавших соглашение.

Адвокат считает, что обвинения в преступлениях против человечности следует предъявить Соединенным Штатам, а не России. Ведь в отличие от надуманных и политически ангажированных «доказательств» в адрес российских властей, в отношении США существует множество неоспоримых фактов о совершенных Америкой военных преступлениях на Ближнем Востоке.

Если же говорить о военных преступлениях на территории Украины, то расследовать их следует начиная с 2014 года, когда киевские власти начали геноцид против своего народа на Донбассе, считает Тапушкович.

Иную точку зрения по поводу решения МУС высказывает президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что таким образом Запад показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта на Украине.

Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники пытаются оказать дополнительное давление на страны, которые до сих пор не пошли против России. Вучич обращает внимание на резкое изменение позиции Турции и Венгрии, которые накануне вдруг выразили согласие на вступление Финляндии в НАТО. Одновременно Анкара объявила, что перестанет заправлять самолеты американского производства под российским флагом.

Они всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом «флиртовать» с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия

— резюмирует сербский президент, добавляя, что мир стал еще на один шаг ближе к третьей мировой войне.
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:11
    0
    Вучичь, ты леопольдствуй дальше и тоже внесешь вклад к приближению начала 3й мировой.
    Только если большинство в мире согласится жёстко закончить эту нацистскую вакханалию - тогда есть шанс что глобальной "горячей" войны не произойдет. Пока в мире не притормозят спонсоров нацизма в её украинской реинкарнации - шансов нет.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:14
      0
      Конечно Вучич тоже очередная марионетка запада. Се ля ви....
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 10:17
        -1
        Сам же засунул себе в задницу американский палец. Кто его заставлял -то?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:22
          +2
          Как говорят сами сербы - там уже не палец американцы засунули.... А руки то вот они (с) lol
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:16
      -1
      Иную точку зрения по поводу решения МУС высказывает президент Сербии Александр Вучич.

      Мерзкий, скользкий типчик! А как он послушненько сидел на приставном стульчике перед Трампом! yes
    3. Маз
      Маз Сегодня, 10:45
      -1
      Хоть кто-то осмелился в Европе пойти хоть так, но против диктата англосаксов.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:07
      0
      Кстати на Балканах ,может появится ещё один бунтарь.Вучичу не будет скучно.Призидент Боснии и Герцеговины запретил контакты всех гоструктур БиГ ,с посольствами США и Англии,с понедельника.Достали.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:13
    +5
    Для начала неплохо было бы увидеть в трибунале всю американскую бешеную свору, кто поддерживает войну, не только на Украине, но и во всем мире.
  3. сивый
    сивый Сегодня, 10:15
    -1
    Здравствуйте. Надеюсь что до нашей власти дойдет.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:20
    +3
    Вучич ведёт себя на редкость скромно. Особенно если припомнить историю, как осенью 2000 ВВП поддержал "бульдозерную революцию", в которой был свергнут Милошевич.... И далее отправлен в гаагский суд. Вот оно как бывает... Не писай в колодец, через 20 лет может аукнуться. ...

    Но в одном Вучич прав. Шум подняли в связи с предстоящим визитом Си.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:26
    -2
    Вот, что г-н Вучич. На своего американского президента плюй, а на Нашего не смей. Хлебалом не вышел
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:39
      0
      Зря Вы так! Хабалка у него как раз о-го-го!
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:28
    +4
    Можно конечно назвать решение МУС фарсом и посмеяться. Понятно, что никто не собирается арестовывать ВВП и тянуть в Гаагу, по крайне мере сейчас. Этим евролюди давят на наших чиновников рангом пониже. Им дают понять, что любого их них и членов их семей могут арестовать в третьей стране по запросу суда, состряпать дело и притащить в Гаагу. А с учётом того, что все ими "нажитое непосильным трудом" находится там, возникает вопрос, чью сторону они примут?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:30
      +4
      Вероятно американцы всерьёз верят что либерастня свергнет ВВП и отконвоирует его в Гаагу.... belay
      В кандалах....
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 10:34
        +7
        Тут вопрос не про либерастню, а про окружение ВВП. Вполне может быть. Николая 2 в свое время предали самые близкие, предают всегда свои.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:36
          +3
          Именно так - чужие действительно предать не могут. Предают свои.
          Весь вопрос где тот порог который согласятся перешагнуть свои за предательство.... За какие ништяки, если по простому....
      2. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 10:55
        0
        Цитата: Nexcom
        Вероятно американцы всерьёз верят что либерастня свергнет ВВП и отконвоирует его в Гаагу.... belay
        В кандалах....

        Тогда в кандалах будет вся Россия ,вернее ее части раздробленные ,как об этом англосаксы мечтают и даже карта есть у них (сферы влиянияи грабежа)
        А мы начали воевать и сопротивляться Как обычно за свою историю тысячелетнюю hi
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:57
        +2
        Цитата: Nexcom
        Вероятно американцы всерьёз верят что либерастня свергнет ВВП и отконвоирует его в Гаагу....
        В кандалах....

        Верят, Милошевича сдали, Саддама Хусейна сдали, Каддафи сдали, Януковича сдали.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:07
          0
          Так у амеров предательство и слив - это нормально.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Владимир М
      . Этим евролюди давят на наших чиновников рангом пониже. Им дают понять, что любого их них и членов их семей могут арестовать в третьей стране по запросу суда,

      И для создания общественного мнения в странах Европы, то есть настраивают пипл запада против Путина и России.
  7. Препона
    Препона Сегодня, 10:38
    -2
    Борзописцу от ЕГЭ не помешало бы уяснить разницу статута и статуса...
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:48
    0
    РФ, как США и Китай, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и не ратифицировали соглашение (Римский статус)
    МУС это позор правосудия всех эпох, это такое же судилище, как Volksgerichtshof в гитлеровской Германии, который был зондергерихтом "специальным судом" нацистской Германии, созданным вне действия конституционных рамок права. Всё вернулось на круги своя и нацизм, и судилище.
    Нюрнберг, на фашизмом и нацистами.
  9. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 10:51
    +1
    Все началось с Югославии и Сербии ..Помните слова Милошевича ?
    Все сбылось почти ..Но слава Богу Россия опомнилась и восстала .

    А об нашего ВВП и Россию запад зубы обломал и шепелявит сейчас злобно от бессилия ..Все только начинается
    Россия переходит на военные рельсы !
  10. Василий12
    Василий12 Сегодня, 10:55
    +2
    Гаагский суд предлагаю объявить террористической организацией, а всех судей её членами.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:02
    +1
    Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на "арест" Путина ! ну это можно сказать объявление войны !
  12. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 11:05
    +1
    А мне Вучича жаль. Сербии сейчас намного тяжелее, чем Турции той же самой.
    В натовским кольце полностью. Но народ с Россией.
    Вот Вучича Я полагаю прессуют сильно.
    И сам факт, что Сербия от России не отвернулась, говорит уже о поддержке.
    А то на этом сайте наверное кто то считает, что Сербия должна открыто поддержать сво?))) Не смешите.