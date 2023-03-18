В Энергодаре обезвредили устройства, которыми украинский военный заминировал свою квартиру

Правоохранительные органы обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было установлено в одном из жилых домов г. Энергодара Запорожской области Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Запорожской области в своем Telegram-канале.Когда полицейские обследовали жилое помещение, они обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты «Ф-1». Как оказалось, в квартире проживал украинский военнослужащий. Он установил взрывное устройство на люстру в одной из комнат. По расчету украинского военного, взрывное устройство должно было сработать после того, как в комнате зажгли бы свет. Но этого не случилось.На кухне квартиры жилец установил «растяжку», изготовленную также на основе гранаты «Ф-1». Но и она была обезврежена взрывотехниками. Других опасных устройств в квартире не обнаружили.Полицейским удалось установить, что ранее в квартире проживал военнослужащий вооруженных сил Украины. Известно, что он покинул Энергодар, вероятно, еще до его освобождения российскими войсками и в настоящее время находится на украинской территории, где продолжает военную службу.Устанавливая взрывные устройства в квартире многоэтажного жилого дома, украинский военный подвергал опасности жизнь и здоровье многих людей, проживающих в доме. Но, как и многим другим украинским нацистам, безопасность мирных граждан, собственных соседей, была ему абсолютно безразлична. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении бывшего жильца квартиры уголовного дела.