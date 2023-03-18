Военное обозрение
Войти Регистрация

В Энергодаре обезвредили устройства, которыми украинский военный заминировал свою квартиру

7
В Энергодаре обезвредили устройства, которыми украинский военный заминировал свою квартиру

Правоохранительные органы обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было установлено в одном из жилых домов г. Энергодара Запорожской области Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Запорожской области в своем Telegram-канале.


Когда полицейские обследовали жилое помещение, они обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты «Ф-1». Как оказалось, в квартире проживал украинский военнослужащий. Он установил взрывное устройство на люстру в одной из комнат. По расчету украинского военного, взрывное устройство должно было сработать после того, как в комнате зажгли бы свет. Но этого не случилось.

На кухне квартиры жилец установил «растяжку», изготовленную также на основе гранаты «Ф-1». Но и она была обезврежена взрывотехниками. Других опасных устройств в квартире не обнаружили.

Полицейским удалось установить, что ранее в квартире проживал военнослужащий вооруженных сил Украины. Известно, что он покинул Энергодар, вероятно, еще до его освобождения российскими войсками и в настоящее время находится на украинской территории, где продолжает военную службу.

Устанавливая взрывные устройства в квартире многоэтажного жилого дома, украинский военный подвергал опасности жизнь и здоровье многих людей, проживающих в доме. Но, как и многим другим украинским нацистам, безопасность мирных граждан, собственных соседей, была ему абсолютно безразлична. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении бывшего жильца квартиры уголовного дела.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 10:15
    0
    И кто после этого скажет, что поговорка "Сгорел сарай - гори и хата" не отражает реальный менталитет украинства как болезненное состояние его адептов. fool
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:21
      -1
      Цитата: кредо
      отражает реальный менталитет украинства как болезненное состояние

      А нехай у сусiда корова сдохнэ!
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:10
      0
      Вообще, ничего не оставлять врагу, это менталитет русских людей (если кто не в курсе, то русские, это триединая ветвь состоящая их великороссов, малороссов и белорусов).
      А за то что русские сейчас воюют с русскими, "благодарить" следует американский капитал, да послушных его воле духовных наследников ЕБН.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:35
    0
    А что, Ф-1 действительно такой силы, что может соседние квартиры повредить серьёзно? Кто в курсе?
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 10:43
      0
      Что значит-серьезно? Дом вряд ли рухнет , но если соседи будут в прилегающем к комнате с гранатой помещении, они могут погибнуть от осколков.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:15
        0
        Если стена кирпичная,а не перегородка ничего не будет.Окно вылетит,несомненно
    2. Теледроид
      Теледроид Сегодня, 10:43
      0
      На кухне газовая плита там скорее всего.