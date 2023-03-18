Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин

После продолжительной болезни скончался последний главнокомандующий Военно-морским флотом СССР Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Чернавин. Об этом сообщил ряд средств массовой информации.
Владимир Николаевич Чернавин родился 22 апреля 1928 года. В 1951 году он окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе и начал службу офицером ВМФ СССР на подводной лодке. В 1956 году он был назначен командиром подводной лодки «С-147». В 1962 году подлодка «К-21», которой командовал Чернавин, совершила впервые в истории отечественного флота 50-дневное автономное плавание, пройдя под льдами Арктики.
После окончания Военно-морской академии, а затем и Военной академии Генштаба, Чернавин занимал должности начальника штаба 3-й дивизии подводных лодок Северного флота, командира 19-й дивизии подводных лодок, начальника штаба 3-й флотилии подводных лодок, командующего 3-й флотилией подводных лодок.
В 1974-1977 гг. Чернавин был начальником штаба Северного флота ВМФ СССР, в 1977-1981 гг. – командующим Северным флотом ВМФ СССР. С 1981 по 1985 гг. Чернавин занимал должность начальника Главного штаба ВМФ СССР — 1-го заместителя Главнокомандующего ВМФ.
Погоны контр-адмирала Чернавин получил в 1970 году, в 1975 году был произведен в вице-адмиралы, в 1978 году – в адмиралы. В 1983 году Чернавину было присвоено звание Адмирал флота.
С 29 ноября 1985 года по 14 февраля 1992 года адмирал флота Чернавин был Главнокомандующим Военно-морским флотом – заместителем министра обороны СССР. С 14 февраля по 25 августа 1992 г. он командовал ВМФ ОВС СНГ, а в 1993 году был уволен в отставку. До 2020 года Чернавин был главным специалистом ВМФ РФ. С 2008 по 2021 гг. он был также генеральным инспектором Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
До последнего времени Владимир Чернавин оставался единственным ныне живущим советским адмиралом флота. В 1981 году ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Николаевича Чернавина.