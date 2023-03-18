Военное обозрение
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Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин

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Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин

После продолжительной болезни скончался последний главнокомандующий Военно-морским флотом СССР Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Чернавин. Об этом сообщил ряд средств массовой информации.


Владимир Николаевич Чернавин родился 22 апреля 1928 года. В 1951 году он окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе и начал службу офицером ВМФ СССР на подводной лодке. В 1956 году он был назначен командиром подводной лодки «С-147». В 1962 году подлодка «К-21», которой командовал Чернавин, совершила впервые в истории отечественного флота 50-дневное автономное плавание, пройдя под льдами Арктики.

После окончания Военно-морской академии, а затем и Военной академии Генштаба, Чернавин занимал должности начальника штаба 3-й дивизии подводных лодок Северного флота, командира 19-й дивизии подводных лодок, начальника штаба 3-й флотилии подводных лодок, командующего 3-й флотилией подводных лодок.

В 1974-1977 гг. Чернавин был начальником штаба Северного флота ВМФ СССР, в 1977-1981 гг. – командующим Северным флотом ВМФ СССР. С 1981 по 1985 гг. Чернавин занимал должность начальника Главного штаба ВМФ СССР — 1-го заместителя Главнокомандующего ВМФ.

Погоны контр-адмирала Чернавин получил в 1970 году, в 1975 году был произведен в вице-адмиралы, в 1978 году – в адмиралы. В 1983 году Чернавину было присвоено звание Адмирал флота.

С 29 ноября 1985 года по 14 февраля 1992 года адмирал флота Чернавин был Главнокомандующим Военно-морским флотом – заместителем министра обороны СССР. С 14 февраля по 25 августа 1992 г. он командовал ВМФ ОВС СНГ, а в 1993 году был уволен в отставку. До 2020 года Чернавин был главным специалистом ВМФ РФ. С 2008 по 2021 гг. он был также генеральным инспектором Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

До последнего времени Владимир Чернавин оставался единственным ныне живущим советским адмиралом флота. В 1981 году ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

«Военное обозрение» выражает соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Николаевича Чернавина.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 10:35
    +5
    Эпоха уходит Вечная память и земля пухом hi
    В те времена ВМФ СССР был по всему миру на дежурстве и честь нашим эскадрам отдавади вргаги ..
    Ну ничигео все восстановим ,на зло всем недругам особенно внутри страны
    P.S. Какой взгляд с прищуром на всех нас с вами ..? Типо развалили все и вот теперь опомнились обалдуи
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:38
    +4
    Вечная память, хороший был моряк и уважаемый командир.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 10:43
    +3
    Земля пухом, светлая память, небо по колено.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 11:11
    0
    С 29 ноября 1985 года...был Главнокомандующим Военно-морским флотом


    Горбачевский выдвиженец.
    Осенью 1985 Горбачев отправил Горшкова на пенсию и ему понадобился свой верный человечек на флоте. Горбачев его заодно и в члены ЦК КПСС ввел.

    В 1991 Чернавин оплатил это Горбачеву полной лояльностью во время ГКЧП. Даже пошел против своего прямого начальника Язова:
    https://rg.ru/2021/08/19/19-avgusta-1991-goda-kak-eto-bylo.html
    ...В 5 часов утра 21 августа состоялось заседание коллегии Министерства обороны. В ходе заседания министр обороны СССР Д. Язов попытался призвать подчиненных к порядку. Против него открыто выступили генерал-полковник авиации Е. Шапошников, генерал-майор П. Грачев, генерал армии Ю. Максимов, адмирал флота В. ЧЕРНАВИН. На коллегии министерства обороны большинство генералов высказались за необходимость вывода войск из Москвы и рекомендовали министру обороны Д. Язову выйти из состава ГКЧП...


    https://okp.mil.ru/separated_commandant_regiment/honour_book/[email protected]&blk=10327440
    Чернавин Владимир Николаевич...публично осудил деятельность ГКЧП после провала попытки государственного переворота в августе 1991 г.
  5. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 11:12
    0
    Земля тебе пухом, Главком.Благодаря тебе у нас ещё есть на чём ходить.
  6. Касатик
    Касатик Сегодня, 11:13
    0
    Настоящий Человек. Подводник выдающийся. Командир, которого уважали. Профессионал. Очень жаль, что таких сегодня что-то не видать. Да и флот не тот, однако....
  7. Vert
    Vert Сегодня, 11:21
    0
    Вечная память и земля пухом. Служил при нём на КСФ 87- 90.
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:23
    0
    Семь футов под килем адмирал. Вот только зря сменил адмиральский мундир на... промолчу.