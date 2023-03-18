Западная пресса рассказала, как банковский кризис в США и Европе отразится на украинском конфликте

Начавшийся в США и перекинувшийся на европейские страны банковский кризис может способствовать усилению позиций России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом пишет публицист Кэтрин Фанг в издании Newsweek.
Как считает аналитик, банковский кризис заставит западные страны больше думать о собственном финансовом благополучии. Общественное мнение на Западе может измениться в сторону признания необходимости сокращения финансовой и военной помощи Украине.
Но как раз сейчас киевский режим испытывает растущую нехватку боеприпасов. Естественно, он рассчитывает на помощь Запада, и, если США и Европа начнут эту помощь урезать, это неизбежно скажется и на активности украинских формирований на фронте. Россия, в свою очередь, может извлечь из этого определенную выгоду, перейдя к более активным наступательным действиям.
По мнению Фанг, Европе станет гораздо сложнее финансировать непрекращающийся вооруженный конфликт. Недовольство масштабными тратами растет. Например, сейчас во Франции происходят массовые протесты против пенсионной реформы, но ведь поднятие пенсионного возраста объясняется правительством финансовыми соображениями. Избиратели вполне обоснованно задумываются: если нет денег на пенсии и приходится поднимать пенсионный возраст, то почему деньги находятся на оружие для Украины?
Однако Фанг считает, что даже в условиях финансового кризиса Запад не откажется от помощи Украине. Позиции США и Евросоюза по вопросу украинского конфликта определяются, в первую очередь, политическими амбициями, и соображения экономической выгоды здесь вторичны. Таким образом, скорее всего, финансовая помощь киевскому режиму будет продолжаться, даже в ущерб благосостоянию собственного населения.