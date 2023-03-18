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Российский «Ланцет» взорвал чешскую РСЗО на Авдеевском направлении

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Российский «Ланцет» взорвал чешскую РСЗО на Авдеевском направлении

Российские военные все более активно используют беспилотные летательные аппараты различного типа в ходе спецоперации на Украине. Помимо сбора разведданных с помощью дронов, ударные беспилотники поражают цели глубоко в тылу, уничтожают военную технику и артиллерию противника на передовой и в прифронтовой зоне. Часто такие БПЛА работают в паре. Особое внимание уделяется обнаружению и уничтожению при помощи ударных беспилотников западных артиллерийских и ракетных установок.


В сети распространяется видео, на котором показан момент поражения российским БПЛА «Ланцет» чехословацкой РСЗО RM-70 «Вампир» на Авдеевском направлении. Как раз из этого района украински националисты чаще всего обстреливают из западных установок Донецк и другие населенные пункты ДНР.

Разведывательный дрон обнаружил вражескую реактивную установку, готовую к ведению огня. По установленным координатам был направлен барражирующий боеприпас «Ланцет», который и нанес удар. На кадрах, снятых вторым БПЛА, хорошо видно, что оператор направил ударный дрон точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами, что привело к детонации всего боекомплекта. В результате мощного взрыва РСЗО буквально разорвало на части.

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» разработан и производится российской компанией ZALA AERO, являющейся отраслевым лидером на рынке создания БПЛА в РФ. Дрон был глубоко модернизирован с учетом опыта применения в качестве ударного беспилотника в ходе спецоперации.

Боевая часть БПЛА может быть оснащена одним из трех типов боеприпасов — кумулятивным, осколочно-фугасным или термобарическим. Это позволяет очень эффективно применять дрон в качестве барражирующего боеприпаса против всех видов техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, а также живой силы противника.

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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:57
    +2
    Ну вот это уже дело.Интересно сколько весит боевая часть после модернизации? Хотелось бы увидеть Леопарды с отлетающими башнями после применения Ланцет-3М.
    1. SlavaS
      SlavaS Сегодня, 11:02
      +1
      да в ракеты походу попал, да в ракеты походу попал
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:06
        0
        Вроде как по кабине прилетело, а не по направляющим для снарядов РСЗО.
        1. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 11:09
          +1
          Ну там же в замедленном повторе видно что в установку прилетает от того и рванула так что и чехам только пару жестянок отправят на ремонт.
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 11:22
        0
        Знатно хряпнуло!
        Полная аннигиляция...
        Xoxлы повадились бить по Донецку и Горловке - именно чешскими "Вампирами".
        Но в этот раз у xoxловояк день не задался.
        Прилетело возмездие в виде "Ланцета" и парубки пораскинули мозгами... wink
  2. Aken
    Aken Сегодня, 10:57
    +2
    Красиво бабахнуло. Обычно в таких случаях при первых звуках народишко в стороны разбегается. Надеюсь, в этот раз внутри сидели.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 11:00
    +2
    Здорово!
    Тут уж не скажешь что надувной "Вампир" поразили!
    1. Сергей Муравьев
      Сергей Муравьев Сегодня, 11:22
      0
      Если надувной, то не иначе газом накачали, а если серьезно, то побольше таких видео, а то иногда покажут пшик, а похвальбы на атомный взрыв
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:05
    +1
    Эпично пораскинуло "мозгами"..Впрочем,эти "камикаадзе"применяют обе стороны.Было видео поражения нашего "Солнцепека"
  5. Curt
    Curt Сегодня, 11:12
    0
    а где люди вокруг техники интересно? Как будто на заказ снимали.
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:13
    0
    В результате мощного взрыва РСЗО буквально разорвало на части
    «Так заровняет, что не надо хоронить...»
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:20
    0
    Интересно, когда у нас ВК, Рутуб, и не знаю, что там еще, доведут показ видео до уровня Ютуба? Сплошные тормоза.
  8. AVA77
    AVA77 Сегодня, 11:21
    0
    Чётко попали, неслабо так бумкнуло. laughing