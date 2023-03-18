Российский «Ланцет» взорвал чешскую РСЗО на Авдеевском направлении

Российские военные все более активно используют беспилотные летательные аппараты различного типа в ходе спецоперации на Украине. Помимо сбора разведданных с помощью дронов, ударные беспилотники поражают цели глубоко в тылу, уничтожают военную технику и артиллерию противника на передовой и в прифронтовой зоне. Часто такие БПЛА работают в паре. Особое внимание уделяется обнаружению и уничтожению при помощи ударных беспилотников западных артиллерийских и ракетных установок.
В сети распространяется видео, на котором показан момент поражения российским БПЛА «Ланцет» чехословацкой РСЗО RM-70 «Вампир» на Авдеевском направлении. Как раз из этого района украински националисты чаще всего обстреливают из западных установок Донецк и другие населенные пункты ДНР.
Разведывательный дрон обнаружил вражескую реактивную установку, готовую к ведению огня. По установленным координатам был направлен барражирующий боеприпас «Ланцет», который и нанес удар. На кадрах, снятых вторым БПЛА, хорошо видно, что оператор направил ударный дрон точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами, что привело к детонации всего боекомплекта. В результате мощного взрыва РСЗО буквально разорвало на части.
Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» разработан и производится российской компанией ZALA AERO, являющейся отраслевым лидером на рынке создания БПЛА в РФ. Дрон был глубоко модернизирован с учетом опыта применения в качестве ударного беспилотника в ходе спецоперации.
Боевая часть БПЛА может быть оснащена одним из трех типов боеприпасов — кумулятивным, осколочно-фугасным или термобарическим. Это позволяет очень эффективно применять дрон в качестве барражирующего боеприпаса против всех видов техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, а также живой силы противника.