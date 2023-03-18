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Комиссия ООН признала факты военных преступлений, совершенных украинской армией

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Комиссия ООН признала факты военных преступлений, совершенных украинской армией

Комиссия ООН опубликовала доклад, в котором фактически признается совершение ряда военных преступлений, совершенных боевиками киевского режима в ходе вооруженного конфликта на Украине.


В частности, в нем упоминаются два примера военных преступлений по отношению российских военнопленных - расстрелы боевиками сдавшихся в плен военнослужащих, совершенные в населенном пункте Малая Рогань Харьковской области и в Дмитровке Киевской области.

Кроме того, комиссия ООН признала, что украинская артиллерия в период с марта по сентябрь 2022 года совершала обстрелы кассетными боеприпасами своих же мирных жителей, находившихся в городе Изюм Харьковской области.

Также в докладе подтвержден факт использования киевским режимом запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в частности детских садов, рынков и жилых районов.

Однако, по мнению комиссии ООН, боевики киевского режима в ходе боевых действий "допускают лишь незначительное количество нарушений". Основную массу регулярных многочисленных военных преступлений украинской армии комиссия предпочитает не замечать.

Украинская армия на протяжении девяти лет с начала вооруженного конфликта в Донбассе регулярно совершает военные преступления. Боевики киевского режима не гнушаются обстрелами гражданского населения, убийствами мирных жителей, заподозренных в каком-либо сотрудничестве с российской армией, а также расстрелами военнопленных.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:07
    +1
    Ладно,признали.И чем это грозит киевским утыркам?
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ладно,признали.И чем это грозит киевским утыркам?

      "- Вовочка ты ударил девочку ?
      - Ударил Марья Ивановна, два раза.
      - Тебе замечание Вовочка."
      Так и признание ООН, как замечание Вовочке-наркоману.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    0
    Та же комиссия ООН не признала ,что на Украине есть геноцид,а это был главный запрос от России к ООН.А выше перечисленные случаи к геноциду не относятся.Это единичные военные преступления.ООН не та контора ,от которой можно ждать правдивой и независимой информации.