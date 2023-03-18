Комиссия ООН признала факты военных преступлений, совершенных украинской армией

Комиссия ООН опубликовала доклад, в котором фактически признается совершение ряда военных преступлений, совершенных боевиками киевского режима в ходе вооруженного конфликта на Украине.В частности, в нем упоминаются два примера военных преступлений по отношению российских военнопленных - расстрелы боевиками сдавшихся в плен военнослужащих, совершенные в населенном пункте Малая Рогань Харьковской области и в Дмитровке Киевской области.Кроме того, комиссия ООН признала, что украинская артиллерия в период с марта по сентябрь 2022 года совершала обстрелы кассетными боеприпасами своих же мирных жителей, находившихся в городе Изюм Харьковской области.Также в докладе подтвержден факт использования киевским режимом запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в частности детских садов, рынков и жилых районов.Однако, по мнению комиссии ООН, боевики киевского режима в ходе боевых действий "допускают лишь незначительное количество нарушений". Основную массу регулярных многочисленных военных преступлений украинской армии комиссия предпочитает не замечать.Украинская армия на протяжении девяти лет с начала вооруженного конфликта в Донбассе регулярно совершает военные преступления. Боевики киевского режима не гнушаются обстрелами гражданского населения, убийствами мирных жителей, заподозренных в каком-либо сотрудничестве с российской армией, а также расстрелами военнопленных.