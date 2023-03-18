В КНДР за сутки 800 тысяч человек решили вступить в армию для борьбы с США

В Северной Корее набирает обороты массовая подача заявлений о зачислении в ряды вооруженных сил страны. Добровольцы хотят сражаться против американской агрессии, подчеркивает газета Rodong Sinmun.
По утверждению издания, за минувшие сутки заявления о зачислении в ряды Корейской народной армии подали 800 тысяч человек. Среди добровольцев – и мужчины, и женщины. Газета утверждает, что США грубо посягают на национальный суверенитет страны, препятствуют КНДР в обеспечении безопасности государства.
Добровольцы, записывающиеся в ряды вооруженных сил, хотят с оружием в руках защищать интересы КНДР в противостоянии с американским империализмом. Сейчас количество добровольцев стремительно растет. Не исключено, что уже сегодня оно превысит миллион человек.
Корейская народная армия (КНР) считается одной из наиболее многочисленных в современном мире. Ее численность составляет не менее 1 миллиона 270 тысяч человек. Мобилизационный резерв КНДР в настоящее время оценивается в 4 миллиона 700 тысяч человек, но это весьма приблизительные цифры. Мобилизационные ресурсы оцениваются в 6 миллионов 200 тысяч человек.
Срок службы в Корейской народной армии для мужчин составляет 10 лет, для женщин – 3 года. Такие внушительные сроки службы необходимы, учитывая небольшую численность населения страны при нахождении КНДР в постоянном противостоянии как Южной Корее, так и США, и Японии.
В последнее время КНДР все чаще проводит ракетные испытания, демонстрируя свой военный потенциал и предупреждая США, что попытки агрессии против республики встретят ожесточенный отпор ее населения.