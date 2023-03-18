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В КНДР за сутки 800 тысяч человек решили вступить в армию для борьбы с США

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В КНДР за сутки 800 тысяч человек решили вступить в армию для борьбы с США

В Северной Корее набирает обороты массовая подача заявлений о зачислении в ряды вооруженных сил страны. Добровольцы хотят сражаться против американской агрессии, подчеркивает газета Rodong Sinmun.


По утверждению издания, за минувшие сутки заявления о зачислении в ряды Корейской народной армии подали 800 тысяч человек. Среди добровольцев – и мужчины, и женщины. Газета утверждает, что США грубо посягают на национальный суверенитет страны, препятствуют КНДР в обеспечении безопасности государства.

Добровольцы, записывающиеся в ряды вооруженных сил, хотят с оружием в руках защищать интересы КНДР в противостоянии с американским империализмом. Сейчас количество добровольцев стремительно растет. Не исключено, что уже сегодня оно превысит миллион человек.

Корейская народная армия (КНР) считается одной из наиболее многочисленных в современном мире. Ее численность составляет не менее 1 миллиона 270 тысяч человек. Мобилизационный резерв КНДР в настоящее время оценивается в 4 миллиона 700 тысяч человек, но это весьма приблизительные цифры. Мобилизационные ресурсы оцениваются в 6 миллионов 200 тысяч человек.

Срок службы в Корейской народной армии для мужчин составляет 10 лет, для женщин – 3 года. Такие внушительные сроки службы необходимы, учитывая небольшую численность населения страны при нахождении КНДР в постоянном противостоянии как Южной Корее, так и США, и Японии.

В последнее время КНДР все чаще проводит ракетные испытания, демонстрируя свой военный потенциал и предупреждая США, что попытки агрессии против республики встретят ожесточенный отпор ее населения.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Uwe Brodrecht
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:17
    +3
    И есть даже два варианта, каждый из которых устроит нас. Один, это начать, наконец, процесс воссоединения Кореи, разорванной американским империалистами надоев. Тем более что Южнокорейский режим начал, в последнее время поддерживать, бывшее украинское государство. Второй это сформировать пару-тройку дивизий военных строителей, для восстановления городов Донбасса, разрушенных преступным киевским режимом.
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:20
    0
    У нас за два месяца еле еле 300 тыс наскребли по всей необъятной матушке России, и сколько воплей и стонов было. И еще столько же свалило на велосипедах за кордон обоцравшись жидко. А тут за сутки 800 тыс . М.да ...