Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в оккупированном ВСУ городе Запорожье

15
ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, который в настоящее время оккупирован украинскими формированиями, российскими вооруженными силами нанесен удар по базе иностранных наемников. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.


По утверждению представителя администрации, в результате удара ВС РФ были ликвидированы десятки боевиков – граждане иностранных государств, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

Как подчеркнул Рогов, иностранные наемники базировались в ресторанном комплексе «Моника Беллуччи», который находится на территории жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу. Удар по месту дислокации боевиков был нанесен рано утром, примерно в 04:15 мск.


По словам Рогова, в комплексе располагались иностранные инструкторы и боевики. Он считался одной из главных баз «Иностранного легиона» ВСУ на Запорожском направлении. Сейчас украинские экстренные службы занимаются извлечением погибших и раненых наемников из-под завалов.

Также ставленник киевского режима во Львовской области сообщил об ударе беспилотников по Яворовскому району региона. Известно, что на Яворовском полигоне, по крайней мере, в начале специальной военной операции осуществлялись прием иностранных наемников, комплектование подразделений и их подготовка к дальнейшей переброске в зону боевых действий. Однако свидетельств тому, что ночной удар наносился именно по объектам размещения иностранных наемников или боевиков ВСУ в целом, пока нет.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украину начали в большом количестве прибывать иностранные наемники. Многие из них не подозревают о существенных отличиях этого конфликта от войн в странах третьего мира, где некоторым наемникам доводилось участвовать.

Интенсивность боев, высокие потери и риск погибнуть в любой момент в результате ракетного или авиационного удара становятся неприятным открытием для иностранных «искателей приключений».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:32
    +9
    Побольше бы таких новостей и почаще... берегите себя Воины, гордимся Вами hi
    1. Старый_войн
      Старый_войн Сегодня, 12:58
      0
      Лучше бы точной информации, а не в стиле Коношенкова.
      Куда там попали и попали ли вообще не ясно. Параллельная реальность ничему хорошему не приводит.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:32
    +8
    Последнее время удары наносятся по резервам в непосредственной близости к фронту. То по нефтебазе, то по складу боеприпасов. Видимо противник накапливает и концентрирует силы и наша разведка выявляет. А по поводу этих "диких гусей", которые как вороны-падальщики слетелись со всего мира на помощь нацистам, так туда им и дорога. Чем больше здесь утилизируют, тем меньше потом тем же Вагнерам с ними в Африке и в южной Америке сталкиваться.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 11:38
      -30
      Что делать в Африке и Южной Америке Вагнерам? Защищать интересы Буржуев- на интересы так называемой Российской Федерации, а тем более быдла ( не буржуев) наплевать. Как то вы себе в собственном нике наврали
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:43
        +9
        Цитата: Osmodey
        Что делать в Африке и Южной Америке Вагнерам?

        А что делать Вам на этом сайте?
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 11:47
        +8
        а вот президент Венесуэлы- Мадуро, который из водителей автобусов в президенты и которого американцы мотели на Гуайдо поменять это за буружев или как? А ведь его вагнера не дали свергнуть. Вы хоть знаете об этом? А французских империалистов из Мали тоже вагнера вышвырнули. Вам об этом не рассказывают, да?
      3. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 11:54
        -10
        Цитата: Osmodey
        Защищать интересы Буржуев- на интересы так называемой Российской Федерации, а тем более быдла ( не буржуев) наплевать.

        Как же коммунистов корежит от любого успеха России.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:47
          +3
          Чем Вас коммунисты достали?Тем что полегли в Великую Отечественную?И да,где Вы увидели коммуниста?
          1. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 14:03
            0
            Цитата: dmi.pris1
            И да,где Вы увидели коммуниста?
            Вот здесь:
            Цитата: Osmodey
            Защищать интересы Буржуев- на интересы так называемой Российской Федерации, а тем более быдла ( не буржуев) наплевать
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:33
    +2
    Сколько гусей утилизировали?
    -------------------------
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:39
      +3
      Цитата: Nexcom
      Сколько гусей утилизировали?

      Данные рознятся, но не слишком много. И если некоторые пленённые возвращаются к нацистам, то не так уж плохо им живётся.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:41
        +5
        Очень жаль, если немного, очень жаль....
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:34
    +6
    Спасибо местным "штирлицам" за наводку и нашим ракетчикам за работу! Залётных утилизировать - наипервейшее дело.
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:21
    +1
    иностранные наемники базировались в ресторанном комплексе «Моника Беллуччи», который находится на территории жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу. Удар по месту дислокации боевиков был нанесен рано утром, примерно в 04:15 мск.

    Пьяная гомо-оргия была в самом разгаре.
    Все пошли на свидание к Бандере.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:38
    0
    Отличные новости, диких гусей отстреливают.