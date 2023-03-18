ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, который в настоящее время оккупирован украинскими формированиями, российскими вооруженными силами нанесен удар по базе иностранных наемников. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.
По утверждению представителя администрации, в результате удара ВС РФ были ликвидированы десятки боевиков – граждане иностранных государств, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.
Как подчеркнул Рогов, иностранные наемники базировались в ресторанном комплексе «Моника Беллуччи», который находится на территории жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу. Удар по месту дислокации боевиков был нанесен рано утром, примерно в 04:15 мск.
По словам Рогова, в комплексе располагались иностранные инструкторы и боевики. Он считался одной из главных баз «Иностранного легиона» ВСУ на Запорожском направлении. Сейчас украинские экстренные службы занимаются извлечением погибших и раненых наемников из-под завалов.
Также ставленник киевского режима во Львовской области сообщил об ударе беспилотников по Яворовскому району региона. Известно, что на Яворовском полигоне, по крайней мере, в начале специальной военной операции осуществлялись прием иностранных наемников, комплектование подразделений и их подготовка к дальнейшей переброске в зону боевых действий. Однако свидетельств тому, что ночной удар наносился именно по объектам размещения иностранных наемников или боевиков ВСУ в целом, пока нет.
Напомним, что с начала специальной военной операции на Украину начали в большом количестве прибывать иностранные наемники. Многие из них не подозревают о существенных отличиях этого конфликта от войн в странах третьего мира, где некоторым наемникам доводилось участвовать.
Интенсивность боев, высокие потери и риск погибнуть в любой момент в результате ракетного или авиационного удара становятся неприятным открытием для иностранных «искателей приключений».