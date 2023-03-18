Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

Проявившим героизм в ходе вооруженного конфликта на Украине бойцам российской ЧВК "Вагнер" вручены награды, в том числе и высшая награда компании - Платиновая Звезда.Как подчеркивает руководство "Вагнера", награды вручаются проявившим героизм бойцам, независимо от их прошлого и имеющихся судимостей.Платиновой Звездой, в частности, награжден сотрудник "Вагнера" с позывным "Мантис", поступивший на службу из мест лишения свободы и, с учетом проявленного героизма, высоких тактических способностей и профессионализма, дошедший по карьерной лестнице до командира штурмового подразделения.Его взвод с минимальными потерями участвовал в штурме здания городской администрации в центре города Соледар. После окончания полугодичного контракта удостоенный высшей награды боец планирует вернуться в строй и вместе со своими боевыми товарищами продолжить борьбу против нацистского киевского режима.Бойцы ЧВК "Вагнер" в настоящее время продолжают освобождение города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. По состоянию на 18 марта 2023 года, по данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, российским силам удалось закрепиться на территории завода АЗОМ. Продолжается продвижение вглубь промышленной зоны.Российские войска продолжают выдавливать противника, продвигаясь в направлении центра Артемовска, выбивая закрепившихся в городской застройке боевиков киевского режима на северном и южном направлениях.