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Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

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Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

Проявившим героизм в ходе вооруженного конфликта на Украине бойцам российской ЧВК "Вагнер" вручены награды, в том числе и высшая награда компании - Платиновая Звезда.


Как подчеркивает руководство "Вагнера", награды вручаются проявившим героизм бойцам, независимо от их прошлого и имеющихся судимостей.

Платиновой Звездой, в частности, награжден сотрудник "Вагнера" с позывным "Мантис", поступивший на службу из мест лишения свободы и, с учетом проявленного героизма, высоких тактических способностей и профессионализма, дошедший по карьерной лестнице до командира штурмового подразделения.

Его взвод с минимальными потерями участвовал в штурме здания городской администрации в центре города Соледар. После окончания полугодичного контракта удостоенный высшей награды боец планирует вернуться в строй и вместе со своими боевыми товарищами продолжить борьбу против нацистского киевского режима.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в настоящее время продолжают освобождение города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. По состоянию на 18 марта 2023 года, по данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, российским силам удалось закрепиться на территории завода АЗОМ. Продолжается продвижение вглубь промышленной зоны.

Российские войска продолжают выдавливать противника, продвигаясь в направлении центра Артемовска, выбивая закрепившихся в городской застройке боевиков киевского режима на северном и южном направлениях.

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26 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:44
    -5
    Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя


    belay А такие разве бывают?

    Проявившим героизм в ходе вооруженного конфликта на Украине бойцам российской ЧВК "Вагнер" вручены награды, в том числе и высшая награда компании - Платиновая Звезда.


    А.Ну теперь всё понятно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:47
      +18
      У нас ведомства,организации штампуют столько своих наград-мама не горюй..Регионы тоже.Про почетнее говорить не будем.Просто молодцы,вагнеровцы.Добавлю.В отличие от госнаград,который свой статут был уронен ниже плинтуса награждением всякой шушеры,Звезда от "Вагнера"многого стоит.Если к стоимости это имеет отношение
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 12:06
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Звезда от "Вагнера"многого стоит.Если к стоимости это имеет отношение

        Поэтому многие хотят её получить . Это конечно не " Орден Победы " , но и армия не рабоче - крестьянская . hi
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Сегодня, 12:24
          -1
          Цитата: fif21
          но и армия не рабоче - крестьянская .

          Что-то не слышал , что в ЧВК "ВАГНЕР" воюют дети чиновников, бизнесменов, богемной тусовки, одни дети рабочих и крестьян, ну и зеки, которые из рабочих и крестьян, ведь детей чиновников обычно отмазывают, так какая армия?, может всё-таки рабоче-крестьянская, про идеологию ничего не скажу , не их вина. hi
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 12:28
            +1
            А вот в Какой Армии они вообще воюют?В ЛБГТ тусовках,да на богемных вечеринках.."вояки хреновы"...Про их вину..А что,не комильфо для них и послужить?
      2. Керенский
        Керенский Сегодня, 12:19
        +2
        В отличие от госнаград,который свой статут был уронен ниже плинтуса награждением всякой шушеры,

        Вот тут совершенно согласен!
        Вон у Дмитрий Анатольевича и берет краповый, и дважды наградное оружие от Украины, да и сам полковник. Про остальные награды каждый сам может посмотреть.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:36
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Звезда от "Вагнера" многого стоит.

        Предполагаю, такой звездой не наградят какого-нибудь Кириенко или Ротенберга...
      4. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:45
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Звезда от "Вагнера"многого стоит.Если к стоимости это имеет отношение

        Это точно...вижу в многочисленных видеороликах нашего врага как воюют вагнеровцы...большее мое почтение и уважение за их героизм и беспримерное мужество перед лицом смерти...не каждый сможет под градом снарядов и пуль упрямо выполнять поставленную командованием задачу до конца.
        Вооруженные схватки отдельных бойцов с укронацистами иногда просто потрясают своей нереальностью что ли... когда один боец одерживает победу над более многочисленным противником.
      5. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:04
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Звезда от "Вагнера"многого стоит.

        Если в СССР и в России Звезду Героя вручали также за заслуги, за выслугу лет, то Платиновую Звезду Вагнера вручают только за боевые действия, за кровь пролитую бойцом за свою Отчизну.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:50
      +8
      Награды, можно сказать, ведомственные/корпоративные... такое тоже есть... государственного статуса не имеют.
      Вопрос, как к этому относится? А это кто как.
      Люди заслужили награду не просто так, так что... выводы делаем сами.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 12:31
        +4
        Вопрос, как к этому относится?

        это вопрос совести каждого... Кому-то важнее грант Сороса - тоже негосударственный "статут" ((
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:38
      0
      В ЧВК вагнер Награды дают только тем, кто непосредственно рискует своей жизнью на поле боя, и только рядовым. Офицерам, то бишь командирам (званий офицеров у сотрудников Вагнера нет), только если сам с автоматом или пулемётов в окопе или в штурме, или посмертно. Все решает совет командиров. Примерно так как в армии Израиля. Там это возведёно в закон государства. Тот кто не рискует своей жизнью на поле боя - награды не получает, это справедливо. А у нас конашенко в пьяных брюках на фоне телека во всю стену в на ЦП рот открыл и звезду получил на зигзаги погона. Спрортсмен, комсомолец и вообще - красавец мужчина.только такой должности нет у Вагнера.
    4. lelik613
      lelik613 Сегодня, 13:44
      -1
      Любой кустарь-одиночка с мотором и без может клепать свои ордена и медали до посинения клепала.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:54
    -4
    А государству на героев-музыкантов насрать? Где госнаграды им от Путина в Георгиевском зале?
    З.Ы. Владимир Юрьевич Грубник, более чем достойный героя РФ, тоже не имеет ни одной госнаграды. Позор!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:10
      +3
      Странные дела похожие на "мышиную возню"...
      Вопрос придания государственной оценки заслуг тех, кто служит на благо государства не в государственных структурах, должны поднять и отрегулировать, как должно, наши "слуги народа", законодатели!!! Но им, как то, не досуг... заняты более важными делами, по-видимому wink
  3. Roust
    Roust Сегодня, 11:55
    +5
    Надо бы героям музыкантам нашим и высшие гос награды вручать.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:35
      +1
      Надо бы героям музыкантам нашим и высшие гос награды вручать.

      посмотрим как это получится у наших чиновников - народ следит внимательно...
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Roust
      Надо бы героям музыкантам нашим и высшие гос награды вручать.

      Еще скажите почетными грамотами . wassat
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:07
    +6
    Цитата: Orange-Bigg
    Они считаются почётнее Золотых Звёзд Героя?

    Думаю, не стоит сравнивать. В 2022 году один из музыкантов Нагин Алексей Юрьевич получил Золотую звезду Героя. Ясно, что это очень мало и достойнейших среди них больше. Компания компенсирует это собственными награждениями. Званием Героя России сейчас награждаются фронтовики военнослужащие, ну а музыканты - платиновой Звездой Героя. Честь и слава тем и другим.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:11
    -9
    Если это уголовник по тяжёлой статье, то достаточно того, что попадет под амнистию. Никаких героев из них лепить не стоит
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:23
      +2
      Цитата: Alister Kroulegg
      Если это уголовник по тяжёлой статье, то достаточно того, что попадет под амнистию.

      Он просто русский человек по духу. И не вам его судить.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 13:29
        -3
        Это преступление против убитых им и ускалеченных. А о родственниках подумали ? Не исключаю, что волна самосудов прокатится против этих "героев"
  6. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 12:15
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Отличившимся бойцам ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя


    belay А такие разве бывают?

    Проявившим героизм в ходе вооруженного конфликта на Украине бойцам российской ЧВК "Вагнер" вручены награды, в том числе и высшая награда компании - Платиновая Звезда.


    А.Ну теперь всё понятно.

    Цитата: Orange-Bigg
    А такие разве бывают?

    мы когда пиорнерами были нам звезлочки с Лениным выдавали в Музее Матросова!!! Круто!
  7. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 12:16
    +3
    ЧВК «Вагнер» вручены Платиновые Звезды Героя

    Молодцы мужики ,показали всему миру как воюют за идею русскую
    Англосаксы прям визжат от страха и ненависти ..Ну а укронацики просто уже уничтожены почти ВСЕ (300 тыс намолотили) Ну и мобики с наемниками остались

    Вот такие дела Внесистемные бойцы даю жару Теперь уже за Россию и Русский мир Спасибо им и молимся за вас мужики
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:23
    +1
    А чем золотые то хуже были?!
    Вот зачем это или золотых раздали не тем, что дескредитировали награду?
    А так конечно, герои.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:17
    -1
    Цитата: Румaтa
    Владимир Юрьевич Грубник,

    Одессит. Потомственный врач. Хирург высшей квалификации. ... Дааа, есть люди в наше время ..... Респект и уважение Владимиру Юрьевичу Безграничное уважение за силу духа, несгибаемую волю и мужество. Храни Вас Господи.