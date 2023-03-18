Под Артемовском ликвидирован командир батальона украинских десантников

Российская армия продолжает успешно выполнять одну из главных задач специальной военной операции по денацификации Украины. Поступает информация, что под Артемовском (Бахмутом) уничтожен очередной украинский националист командир батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ капитан Александр Созанский, уроженец Львовской области. Свою «карьеру» он начинал еще в 2014 году, став активным членом запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор».Созанский также состоял в рядах карательного батальона «Золотые ворота», который был создан в мае 2014 года в составе МВД Украины. В состав батальона вошли «добровольцы-патриоты», ранее участвовавшие в погромах на Майдане Независимости и февральском вооруженном захвате власти в стране. Уже в августе 2014 года батальон был переброшен на Донбасс, где принимал активное участие в боевых действиях и выполнял карательные функции, в том числе против мирных жителей ДНР и ЛНР.Созанский вступил в ряды ВСУ в 2018 году, после начала спецоперации вначале командовал ротой в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, очень быстро дослужился до командира батальона. Неофашист известен тем, что размещал в своем аккаунте соцсетей фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними.Есть видео, на котором Созанский с камерой подходит к погибшему солдату со словами «Ванька, вставай!» и пинает труп. В пабликах неонацист любил писать глумливые комментарии в адрес бойцов ВС РФ и россиян, сыпал угрозами, например, обещая крымчанам: «Ждите, скоро приду резать». В своих публикациях Созанский называл мирных жителей Донбасса «сепарами», призывал к жестокой расправе над всеми, кто замечен в положительном отношении к России.Сообщается, что одиозный неонацист был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер», соответствующая запись сделана в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина. Информацию об уничтожении Созанского подтвердили в городском совете Львовской области.