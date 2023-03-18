Военное обозрение
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Под Артемовском ликвидирован командир батальона украинских десантников

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Под Артемовском ликвидирован командир батальона украинских десантников

Российская армия продолжает успешно выполнять одну из главных задач специальной военной операции по денацификации Украины. Поступает информация, что под Артемовском (Бахмутом) уничтожен очередной украинский националист командир батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ капитан Александр Созанский, уроженец Львовской области. Свою «карьеру» он начинал еще в 2014 году, став активным членом запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор».


Созанский также состоял в рядах карательного батальона «Золотые ворота», который был создан в мае 2014 года в составе МВД Украины. В состав батальона вошли «добровольцы-патриоты», ранее участвовавшие в погромах на Майдане Независимости и февральском вооруженном захвате власти в стране. Уже в августе 2014 года батальон был переброшен на Донбасс, где принимал активное участие в боевых действиях и выполнял карательные функции, в том числе против мирных жителей ДНР и ЛНР.

Созанский вступил в ряды ВСУ в 2018 году, после начала спецоперации вначале командовал ротой в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, очень быстро дослужился до командира батальона. Неофашист известен тем, что размещал в своем аккаунте соцсетей фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними.

Есть видео, на котором Созанский с камерой подходит к погибшему солдату со словами «Ванька, вставай!» и пинает труп. В пабликах неонацист любил писать глумливые комментарии в адрес бойцов ВС РФ и россиян, сыпал угрозами, например, обещая крымчанам: «Ждите, скоро приду резать». В своих публикациях Созанский называл мирных жителей Донбасса «сепарами», призывал к жестокой расправе над всеми, кто замечен в положительном отношении к России.

Сообщается, что одиозный неонацист был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер», соответствующая запись сделана в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина. Информацию об уничтожении Созанского подтвердили в городском совете Львовской области.
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19 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:17
    +9
    Земля стекловатой и фосгеном с ипритом. Снова воздушка, с утра третья, а состав дымит теперь на полнеба и догоняет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:26
      +5
      Так про его ликвидацию уже писали по-моему месяц назад.
      Это он снимал видосы издевательств над телами наших военных.Можете погуглить в интернете.
      Новость от 20 февраля этого года.
      На Украине в ходе СВО ликвидирован укронацист и участник майдана 2014 года. который в ходе боевых действий издевался над телами погибших русских солдат.
      На Украине власти Львовской области сообщили о гибели боевика ВСУ Александра Созанского, который был известен издевательствами над погибшими русскими солдатами.
      Уроженец города Самбор Львовской области Александр Созанский был ликвидирован, по некоторым данным, военными ЧВК "Вагнер" под Артёмовском несколько дней назад.

      https://mojastrana.mirtesen.ru/blog/43367456302/-VANKA-VSTAVAY-UNICHTOZHEN-UKRONATSIST-GLUMIVSHIYSYA-NAD-MYORTVY
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      +2
      Я надеюсь,что его уложили на территории,контролируемой нами.И на месте закопанного трупа устроили знатный сортир..Нет,я не становлюсь похожим на него.Просто хочу ,что бы с этой жертвы аборта не сделали "хероя"
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:44
        +2
        Ещё месяц назад это было.
        19 февраля 2023, 19:24 — Силовой Блок
        В ходе боев под Бахмутом ликвидирован глумившийся над погибшими военными ВС РФ офицер ВСУ Александр Созанский — командир роты в 80 ОДШБ. Смерть боевика подтвердила пресс-служба Горсовета Львовской рады.

        В 2014 году Созанский числился в составе карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, известного издевательствами над населением Донбасса. С 2018 года служил в рядах ВСУ. Созанский периодически выкладывал в интернет видео с телами погибших солдат России. Ликвидировала карателя группа «Вагнера».

        https://www.sila-rf.ru/2023/02/19/gorsovet-lvovskoj-rady-podtverdil-smert-oficera-vsu-sozanskogo-pod-bahmutom/
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:08
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Я надеюсь,что его уложили на территории,контролируемой нами.

        Его последнее пристанище у Сатаны.
    3. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 12:43
      +1
      Земля стекловатой

      сдох Максим - да и хрен с ним...
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:18
    +5
    Этот заморыш на фото и есть командир украинских десантников?!
    Его мама в детстве головкой об стол била и есть неделями не давала.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 12:22
      +7
      Этот "заморыш" имевший большой боевой опыт, был весьма опасным, идейным и мотивированным врагом.
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 12:33
        +1
        Да но вид у него потасканного наркомана.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 12:44
      +4
      Этот заморыш на фото и есть командир украинских десантников?!

      внешний вид часто бывает обманчив (( Наверняка убит очень опасный враг...
    3. 2112vda
      2112vda Сегодня, 12:49
      +2
      Цитата: War_Lord
      Его мама в детстве головкой об стол била и есть неделями не давала.

      Ну зачем так жестоко. У всех мамы как мамы. Просто он йододефицтный, в горных местностях это случается. На фоне умственной отсталости похоже ещё и "подселёныша" подцепил, на Карпатах это запросто, вспомните граффа Дракулу. Так что награда нашла героя, лишь бы его "подселёныша" ни кто больше не подцепил. С трупами таких утырков нужно обращаться аккуратно, лучше сразу подвергать обряду кремации.
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:20
    +4
    Прекрасная весть ! Смерть укронацикам ! Ибо "хороший" нацик-мертвый нацик !Стекловату ему в гроб !
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 12:46
      +3
      радоваться смерти не по-христиански, но это лютый враг...
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:20
    +5
    Очередной мелкогитлер и почему-то нет сожаления.
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. japan-k
    japan-k Сегодня, 12:21
    +5
    Для этих мразей, у которых нет ни чего святого, на земле рай был, а вот там теперь гореть мучиться ему вечно !!!
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:31
    +2
    Молодцы ребята, зло искоренено. Сорняки вырезают.
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. ЕVPATIY878
    ЕVPATIY878 Сегодня, 12:40
    +2
    Чем больше таких выродков отправят в ад,тем лучше.
  12. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:47
    +1
    Насколько я знаю, нет у них десантников, есть какие-то аэромобильные. Или я ошибаюсь? Человек отказавшийся от прошлого не имеет будущего. Ну вот они такие.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 12:52
      +1
      Насколько я знаю, нет у них десантников

      есть десантно-штурмовые батальоны - ДШБ
  13. Комментарий был удален.