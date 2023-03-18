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Президент России подписал закон об оперативном выходе из гражданства Украины для россиян

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Президент России подписал закон об оперативном выходе из гражданства Украины для россиян

Граждане Российской Федерации получат возможность выйти из гражданства Украины, если оно у них имеется, в тот же день, когда будет подано соответствующее заявление в органы МВД РФ. Такой закон был подписан сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сам документ опубликован на правовом портале.


Инициаторами принятия данного закона выступила группа депутатов сразу из нескольких фракций – Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). Гражданство Украины у некоторых российских граждан создавало им препятствия для реализации в полной мере своих прав в России. Поэтому многие люди хотели бы выйти из украинского гражданства, но до последнего времени эта процедура была относительно долгой.

Теперь украинское гражданство будет прекращаться для граждан России в тот самый день, когда они будут подавать соответствующее заявление в органы внутренних дел. После прекращения украинского гражданства, будут сниматься все ограничения, связанные с его наличием, в том числе по трудоустройству, обучению в ряде образовательных учреждений и урегулированию определенных вопросов.

Впрочем, после подачи заявления о выходе из украинского гражданства, гражданин России обязан отказаться от совершения любых действий и выполнения обязанностей, предусмотренных для гражданина Украины.

Если он это не сделает, то заявление о прекращении гражданства Украины признают недействительным и тогда все ограничения восстановятся. Подать повторное заявление о выходе из украинского гражданства можно будет уже через десять лет.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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28 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 12:00
    +2
    Значит уже не будет украины ...Вперед мужики ! И черти нам не братья
    Натовский укрорейх ,должен быть уничтожен полностью
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:22
      +1
      Давно пора, а то шоб от этих из укрорейха отказаться и получить русское гражданство надо было семь кругов бюрократического ада в России пройти, притом что ты носитель языка, притом шо высшее образование и полжизни провел в России. Это было унизительно, если вспомнить что к палатки с чинушами зимой надо было отстоять очередь на морозе додвух трех часов. И ехать до них час, бо все ж на отшибе было организовано изза гастарбайтеров, которых было 90% в очереди
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:35
      0
      Ну это для ЛГБТ. Нормальные гетеросексуальные за Украину не воюют. Я кстати гетерами не пользуюсь. Жена мне объясняет, кого казнить, а кого миловать). А е у нее сиски есть. Верю)))
  2. al3x
    al3x Сегодня, 12:01
    +4
    Новоиспечённых граждан России лучше бы тщательнее начали проверять, а то мало ли кто среди них проскочить может под видом беженцев.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:03
      +1
      Цитата: al3x
      Новоиспечённых граждан России лучше бы тщательнее начали проверять, а то мало ли кто среди них проскочить может под видом беженцев.

      Гражданство Украины у некоторых российских граждан создавало им препятствия для реализации в полной мере своих прав в России.

      Насчёт прав понятно, а что насчёт обязанностей гражданина России ?
    2. Комментарий был удален.
    3. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:10
      +1
      Новоиспечённых граждан России лучше бы тщательнее начали проверять

      как ты их проверишь?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:19
        +1
        В течении 3-5 лет паспорт не давать, характеристики с места работы/учёбы/соседей. Если бы замечен в чем то против России, агитация, подстрекание - пинок под зад на всегда со всеми родственникам обратно в незалежную. Пристальное внимание к ним нужно. Моё мнение. Да это не приятно может, но по другому никак. Иначе эта зараза нацистская расползается по всей стране малыми группами. Этих латентных кастрюль уже и сейчас на территории России полно, я так думаю, они просто затихарились.
    4. al3x
      al3x Сегодня, 13:10
      +2
      PS. Мне интересно, а что минусаторов так прорвало. Или я не прав, что вместе нормальными людьми могут и отбитые на всю голову рагули просочиться, которые потом будут кошмарить коренных жителей России? Или это рагулье минусами кидается, тк не хочет быть проверенным? Да и вообще, гражданство России надо заслужить, моё мнение, а не раздавать его налево/направо. Промежуточный статус нужен, на 3-5 лет, если нигде не был замечен в гадостях и пакостях - паспорт твой.
    5. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 13:12
      0
      Воистину так и есть , да и решение такое было бы более результативным год назад
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:03
    +1
    Нужен указ президента РФ о признании всех граждан бывшей Украины гражданами РФ, за исключением тех, кто этого не пожелает!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:09
      +3
      И обязательно должно быть что то одно или гражданство Россия, или остаётся гражданство Украины. Во втором случае пинок под зад и на подконтрольную территорию Украины.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:21
      +2
      Цитата: War_Lord
      о признании всех граждан бывшей Украины гражданами РФ, за исключением тех, кто этого не пожелает!

      Вот прямо сразу! Покумекает украинец "А кто пенсию платить будет?" и рванет за русским гражданством. Отказаться легко! А вот нутро свое переделать? Так что проверки все равно должны быть.ИМХО
    3. hhurik
      hhurik Сегодня, 12:50
      +5
      Зачем? Может, сначала граждан России спросим - согласны они за свой счет содержать миллионы нахлебников, зачастую враждебных? Поселите персонально у себя в квартире кого-хотите, содержите - ваше право, не надо его другим навязывать. А то совсем уже гражданство в какую-то фикцию превратили, одна (Москалькова) предлагает автоматом его давать обитающим за границей, другой - вообще всем кому ни попадя. Что характерно - весь банкет за счет российских налогоплательщиков, которые обязаны, оказывается, этих персонажей лечить, обучать, платить пенсии и пособия, далее везде. Может - притормозить, а? какие-нибудь промежуточные статусы присваивать - стаж там установить, до принятия. Это и "дружественных" мигрантов касается из аулов и кишлаков сопредельных государств, че-то не видел массово их в зоне СВО - все коренные жители России воюют, а эти все по базарам.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:03
    +6
    Выбор... его надо делать раз и навсегда. Нечего метаться, туда, сюда.
    Всё эти игры, с двойным и более гражданством, дурно пахнут всегда...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:09
      +1
      Нечего метаться, туда, сюда.

      нет я вперёд... нет, скорее назад... а щас пережду...
    2. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 13:15
      0
      Не равняйте наш менталитет с хитроотлюбленными )
      Это у нас выбор один раз и на всегда, там - где жирнее пайка там и родина
  5. Комментарий был удален.
  6. Розмари
    Розмари Сегодня, 12:11
    +6
    Граждане Российской Федерации получат возможность выйти из гражданства Украины, если оно у них имеется, в тот же день, когда будет подано соответствующее заявление в органы МВД РФ.

    Это прекрасно, но они не будут больше читаться гражданами Украины только Россией, и только на территории России.
    При пересечении государственной границы РФ, они опять станут считаться гражданами Украины, и самой Украиной, и международными организациями (в т.ч. Интерполом).
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:18
      +1
      А кто сказал, обещал, что ответственный выбор несёт только "ништяки", бывают и издержки.
      Государство принявшее новых граждан должно принять на себя серьёзные обязательства, обеспечивать серьёзную поддержку, если необходимо и защиту... но граждане должны знать, понимать, что если ты сам полезеш в "пасть дьяволу" помочь, вытащить от туда, не всегда и у государства есть такая возможность.
      Движение только в обе стороны, по другому не бывает.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 12:27
        +2
        Цитата: rocket757
        Движение только в обе стороны, по другому не бывает.

        Еще как бывает. Миллиардер Виктор Вексельберг - гражданин Кипра, миллиардер Геннадий Тимченко - гражданин Финляндии, и еще тыщ 100 богатейших российских семей, вросших своим вторым гражданством в страны НАТО.
        Они совсем не против, чтобы при пересечении государственной границы РФ, они перестали считаться российскими гражданами.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:40
          0
          Так у нас в законодательстве косяков, лазеек есть, чем всякие разные и пользуются!
          Исправлять и заканчивать с этим делом давно пора...
          Мечты, мечты, но исправлять придётся, против шерсти, не смотря на визг тех, кто возомнил себя человеком мира или королём жизни... до всех дойдёт, всем воздастся, по заслугам.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:23
      +1
      При пересечении государственной границы РФ, они опять станут считаться гражданами Украины,
      С какими документами они пересекут границу? Им будут верить на слово, что они были гражданами Украины? При отказе от гражданства, одновременно сдается паспорт. Или ой, я его потерял....? smile
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:30
        0
        Предположим, есть методы проверки личности, тем более автоматизация данного процесса идёт полным ходом... но, перегружать систему огромным объёмом информации никто не будет... оно им надо??? проверять всех и каждого. Хотя, некоторым личностям, "особо выдающимся", следует думать заранее, прежде чем ехать туда, где для них может быть опасность ареста и... короче, ДУМАТЬ НАДО, ЗАРАНЕЕ.
      2. Розмари
        Розмари Сегодня, 12:43
        +4
        Цитата: Сабуров_Александр53
        С какими документами они пересекут границу? Им будут верить на слово, что они были гражданами Украины? При отказе от гражданства, одновременно сдается паспорт. Или ой, я его потерял....?

        Именно - потерял (порвал, сжёг, дети испортили и я его выбросил).
        После получения Украиной безвиза, десятки (если не сотни) тысяч крымчан ломанулись в Херсон за получением украинского загранпаспорта.
        Причём организованно ездили, автобусами с Симферопольских вокзалов прямо к зданию Херсонской миграционной службы.
        И внутренние украинские паспорта в Херсоне крымчане получали, и фотографию паспорте меняли, и свидетельство о рождение детей оформляли. И это продолжалось с 2014 года до февраля 2022.
        И если кто-то думает, что в Крыму украинских ждунов нет, то он сильно ошибается.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:23
      +2
      Цитата: Розмари
      При пересечении государственной границы РФ, они опять станут считаться гражданами Украины, и самой Украиной, и международными организациями (в т.ч. Интерполом).

      С какого перепугу? И дайте только до РФ добраться. Никакой заграницы не надо.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:32
        +1
        У нас страна большая, есть где развернут я и жить нормально!
        Ну а для тех, кому "увидеть Париж и умереть"... ну так дуракам закон не писан, сами, САМИ!
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 12:40
    +1
    вообще надо от гражданства отказаться
    сделать как в "Звёздном десанте"
    гражданин если только для государства отдал "время" и "кровь"
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:07
      +1
      надо от гражданства отказаться сделать как в "Звёздном десанте"

      нет такой страны - "Звёздный десант"
  8. hhurik
    hhurik Сегодня, 13:11
    0
    Цитата: Сабуров_Александр53
    При пересечении государственной границы РФ, они опять станут считаться гражданами Украины,
    С какими документами они пересекут границу? Им будут верить на слово, что они были гражданами Украины? При отказе от гражданства, одновременно сдается паспорт. Или ой, я его потерял....? smile

    Не понимаете разницу между бумажкой (паспортом) и правом гражданства? wink Последнее дается по праву земли или крови, его потерей либо уничтожением паспорта - не отнять. Восстанавливается (паспорт) в любом ближайшем консульском учреждении страны пребывания.