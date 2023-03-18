Президент России подписал закон об оперативном выходе из гражданства Украины для россиян

Граждане Российской Федерации получат возможность выйти из гражданства Украины, если оно у них имеется, в тот же день, когда будет подано соответствующее заявление в органы МВД РФ. Такой закон был подписан сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сам документ опубликован на правовом портале.Инициаторами принятия данного закона выступила группа депутатов сразу из нескольких фракций – Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). Гражданство Украины у некоторых российских граждан создавало им препятствия для реализации в полной мере своих прав в России. Поэтому многие люди хотели бы выйти из украинского гражданства, но до последнего времени эта процедура была относительно долгой.Теперь украинское гражданство будет прекращаться для граждан России в тот самый день, когда они будут подавать соответствующее заявление в органы внутренних дел. После прекращения украинского гражданства, будут сниматься все ограничения, связанные с его наличием, в том числе по трудоустройству, обучению в ряде образовательных учреждений и урегулированию определенных вопросов.Впрочем, после подачи заявления о выходе из украинского гражданства, гражданин России обязан отказаться от совершения любых действий и выполнения обязанностей, предусмотренных для гражданина Украины.Если он это не сделает, то заявление о прекращении гражданства Украины признают недействительным и тогда все ограничения восстановятся. Подать повторное заявление о выходе из украинского гражданства можно будет уже через десять лет.