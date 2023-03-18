Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая

В понедельник, 20 марта, в Россию с официальным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Он проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Возможные темы беседы двух лидеров сейчас очень активно обсуждаются западной прессой.В Институте изучения войны США считают, что на переговорах китайского и российского лидеров будут подняты два основных вопроса, которые требуют принятия решений на самом высоком уровне.Первый вопрос – помощь китайской стороны в обходе введенных Западом против России санкций. Американские аналитики утверждают, что китайские товары и оборудование могут поставлять в Россию через Белоруссию.В пользу этого утверждения свидетельствует недавний визит в Китай президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер подписал с представителями руководства КНР 16 новых торговых соглашений.Второй важной темой для обсуждения может стать возможное посредничество Китая в вооруженном конфликте на Украине. Ранее Китай предложил собственный план мирного урегулирования украинского конфликта.Сейчас, считают американские аналитики, Си Цзиньпин заинтересован в продвижении Китая как «беспристрастного посредника». Такая роль КНР может повлечь за собой рост международного авторитета Пекина, в первую очередь – среди развивающихся стран.Кстати, отмечают в Институте изучения войны США, недавние успехи Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, которые также находились в состоянии прокси-войны в Йемене, могут выступить в качестве благоприятного фона для новых посреднических предложений Пекина, на этот раз – по Украине.