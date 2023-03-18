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Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая

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Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая

В понедельник, 20 марта, в Россию с официальным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Он проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Возможные темы беседы двух лидеров сейчас очень активно обсуждаются западной прессой.


В Институте изучения войны США считают, что на переговорах китайского и российского лидеров будут подняты два основных вопроса, которые требуют принятия решений на самом высоком уровне.

Первый вопрос – помощь китайской стороны в обходе введенных Западом против России санкций. Американские аналитики утверждают, что китайские товары и оборудование могут поставлять в Россию через Белоруссию.

В пользу этого утверждения свидетельствует недавний визит в Китай президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер подписал с представителями руководства КНР 16 новых торговых соглашений.

Второй важной темой для обсуждения может стать возможное посредничество Китая в вооруженном конфликте на Украине. Ранее Китай предложил собственный план мирного урегулирования украинского конфликта.

Сейчас, считают американские аналитики, Си Цзиньпин заинтересован в продвижении Китая как «беспристрастного посредника». Такая роль КНР может повлечь за собой рост международного авторитета Пекина, в первую очередь – среди развивающихся стран.

Кстати, отмечают в Институте изучения войны США, недавние успехи Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, которые также находились в состоянии прокси-войны в Йемене, могут выступить в качестве благоприятного фона для новых посреднических предложений Пекина, на этот раз – по Украине.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:30
    +2
    для новых посреднических предложений Пекина, на этот раз – по Украине.

    За то, конечно, спасибо, но "такой хоккей нам не нужен"
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:34
      +1
      Дай то бог , с таким союзником в тылу легче биться с мировой гидрой золотого миллиарда.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:40
        -1
        Китай не союзниа нам,ни сколько.Попутчик,когда ему выгодно.Хорошо,что еще вето на комплектующие не ввел.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:59
        0
        Американцы сражаются с Китаем за мировое господство. Конфликт на Украине происходит в этом контексте и не исключено, что это не война России с Украиной, а Китайско-Американская прокси война.

        Войну экономик америка уже проиграла. 100% доказательством этого служат санкции и стремление Китая к безбарьерной мировой торговле. Штаты просто не вывозят уже в свободной конкуренции.

        А раз технологическое преимущество уже Китай захватил, то теперь ему нужны рынки сбыта. У штатов остаётся только военный вариант их защиты, ну и санкции, конечно. Ну и параллельно нужно срочно возвращать лидерство в производстве, а для этого нужны колоссальные вложения, ведь последние 40 лет Штаты не вкладывались в свои заводы, а вывозили их в Азию.

        Не исключено, что роль России в этом случае - тянуть время и, по возможности, ресурсы у штатов и их союзников, пока Китай сам обзаводится союзниками, решает какие-то вопросы на Ближнем Востоке и Африке, уменьшает вложения в доллар и объем его обращения. Возможно, что всё это окончательно может отправить Китай в отрыв.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:35
      0
      Да ладно, хочет Китай натянуть на себя... встать в позицию миротворца, бывает.
      Но принципиально это ничего не меняет, судя по всему.
      1. Комментарий был удален.
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Егоза
      для новых посреднических предложений Пекина, на этот раз – по Украине.

      За то, конечно, спасибо, но "такой хоккей нам не нужен"

      КНР хотят поймать волну ,типо миротворцы и т.д.
      Они китайцы любят сидет у воды и ждать ,когда трупы их врагов проплывут ..
      Вот труп США уже подплывает (благодаря России)
      И опять мы в России будем вне раздела пирога мирового ..Так всегда бывает за нашу историю увы .Хотя надеюсь китайцы все же помнят кому они обязаны (Сталину) и вообще своим рывком (СССР )
      Китай надеюсь вы не забудите Россию ,кому вы обязаны своей мощью сейчас ?

      Мы Русские мир для вас зачищаем ..Помните об этом и вообще !
    4. Маз
      Маз Сегодня, 13:21
      0
      Тема в общем то одна, сша и их партнеры
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:34
    0
    Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая
    . Да ладно, там и без аналитики издалека, найдут о чем и как поговорить, договорится...
  3. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:36
    0
    вряд ли нам выгодно оставить линию соприкосновения там где она сейчас есть, уже много раз было сказано что необходимо отодвинуть границу значительно дальше, если сейчас остановиться это будет поражение России
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:36
    0
    Первый вопрос – помощь китайской стороны в обходе введенных Западом против России санкций

    Пока у КНР торговый оборот с США в десятки раз больше торгового оборота с РФ - китайцы будут особенно осторожны в подсанкционной торговле с Россией.
    Вот если начнётся война между КНР и США за Тайвань и торговые отношения с США будут сильно сокращены - тогда да, Китай широко откроет экспорт в РФ любых санкционных товаров.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:41
    0
    А третьей важной темой может стать вопрос о забивании гвоздей в крышку гроба американской военщины...И начать можно даже в Сирии...
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:51
    0
    Это дела политиков, лично я с американцами вообще ничего обсуждать не хочу.
  7. Трус
    Трус Сегодня, 13:09
    +1
    «Американские аналитики утверждают, что китайские товары и оборудование могут поставлять в Россию через Белоруссию.»
    Уровень аналитики. А в Белоруссию товары видать через белорусское море попадают.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 13:24
      0
      Не, ну шумеры же смогли море выкопать, а браты белорусы хуже что ли? И потом, туда же предыдущая дурында обещала загнать авианосцы, значит оно, в смысле море, реально на матрасных картах обозначено. Просто мы, москали, в продвинутой матрасной географии не шарим. Плохо в школах нам её преподают.