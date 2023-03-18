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ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

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ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

Украинское военное руководство сообщает об атаке российскими ударными беспилотниками-камикадзе "Герань-2" на расположенный во Львовской области Яворовский полигон.


Представители киевского режима утверждают, что всего в атаке участвовали шесть беспилотников, однако три из них удалось сбить силам украинской ПВО. Сообщается, что оставшиеся три беспилотника достигли намеченных целей и нанесли удар по нежилым зданиям, предположительно, по складам с материально-техническим обеспечением украинской армии.

Это уже не первая атака на Яворовский полигон ВСУ во Львовской области. Около года назад, в марте 2022 года российскими ВКС был нанесен ракетный удар по этому военному объекту.

Тогда на полигоне располагались иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. В результате ракетного удара тогда, по разным данным, были ликвидированы более 250 наемников, еще около 500 получили ранения разной степени тяжести и были эвакуированы в Польшу. Кроме того, на этом военном объекте хранились западные вооружения на общую сумму около 400 миллионов долларов.

Число потерь среди личного состава украинской армии, а также ущерб, нанесенный хранившимся на Яворовском полигоне вооружениям и военной техники, вследствие недавней атаки беспилотниками ожидаемо не называется. Украинское командование утверждает об отсутствии погибших и раненых военнослужащих.
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:59
    +1
    Украинское военное руководство сообщает об атаке российскими ударными беспилотниками-камикадзе "Герань-2" на расположенный во Львовской области Яворовский полигон.


    Я что думаю.Можно же теленаведение от того же БПЛА Привет-120 приделать на Герань-2.И пусть даже если боевая часть уменьшится грубо говоря с 50 кг до 40 кг,зато получим барражирующий боеприпас с дальностью более 1000 км с теленаведением и с убойной для тех же Леопардов боевой частью в 40 кг.Если на Привет-120 реализовали теленаведение плюс GPS ,то и с Геранью можно это дело провернуть. Получится условная Герань-3,такой себе упрощённый аналог Харопа.

    Видос про боевые действия от Rybar по ссылке ниже.Хроника специальной военной операции: события 17 марта 2023 года.
    https://podolyaka-yurij.ru/18-03-2023-srochnye-novosti-s-ukrainy-bitva-za-artemovsk-bahmut-postepenno-pererastaet-v-bitvu-za-slavyansk-vojna-na-ukraine-segodnya-22-video/
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 13:03
      +4
      были ликвидированы более 250 наемников, еще около 500 получили ранения разной степени тяжести и были эвакуированы в Польшу. Кроме того, на этом военном объекте хранились западные вооружения на общую сумму около 400 миллионов долларов.

      Если это правда ,то сколоняю голову ..Отомстли знато за ВСЕ !
      Сколько жизней солдат наших сохранили !!!!
      Прям пойду и дерну За Русское оружие и т.д. drinks good
      Надеюсь это не последний такой точечный удар ..Ну блин конкретно впечатали !!
      P.S. Западненцев нужно мочить и города в том числе ..
      От туда идет ВСЯ нечисть русофобская !
      И не нужно смотреть на запад ..Мочите мужики чертей ,как наши деды и прадеды soldier
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 13:12
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Если это правда ,то сколоняю голову ..Отомстли знато за ВСЕ
        Сколько жизней солдат наших сохранили !!!!
        Прям пойду и дерну За Русское оружие и т.д

        Это правда, только было это год назад. Ну а дернуть никогда не поздно! laughing drinks
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Прям пойду и дерну За Русское оружие и т.д.

        Поддерживаю Вас, тоже накатил. За Россию и ее бойцов !
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:00
    +3
    ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

    Это самое что ни на есть фашистское гнездо.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:09
      0
      Я ВОРОВский полигон.Название говорит само за себя.
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:10
    +2
    Слаба стала пропаганда, раньше сбивали всё, а то и в два раза больше.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:14
      +1
      Так не верит никто, вот и отят быть ближе к истине и тут приврать чуток
  4. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:13
    -2
    Speriamo che con il passare del tempo, ci siano sempre piu' attacchi coordinati di questo tipo, piu' mercenari e soldati ucraini muoiono nelle caserme e nei campi di addestramento, meno problemi avete sul campo di battaglia. Io sono fiducioso che nei prossimi mesi, questo avverra'.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:21
    +1
    Еще одна успешная атака с помощью Geran 2. Необходимо и в приоритете произвести значительное количество барражирующих боеприпасов Zala Lancet для атаки целей на переднем крае и Geran 2 для атаки с тыла. Оба оружия дают отличные результаты.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:27
    0
    ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области
    . Важно, необходимо проводить разведку на большую глубину территории противника... только тогда бомбордировка, ракетные удары, будут иметь значимый эффект.
  7. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 13:52
    0
    в атаке участвовали шесть беспилотников, однако три из них удалось сбить силам украинской ПВО

    Если это так, то сила Гераней упала до 50 процентов эффективности! Важно еще знать чем сбили? Если ракетами то хорошо, а вот если из Гепард пушками, то хуже. Не экономно и выявить установки ПВО не получится...