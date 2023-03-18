ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

Украинское военное руководство сообщает об атаке российскими ударными беспилотниками-камикадзе "Герань-2" на расположенный во Львовской области Яворовский полигон.
Представители киевского режима утверждают, что всего в атаке участвовали шесть беспилотников, однако три из них удалось сбить силам украинской ПВО. Сообщается, что оставшиеся три беспилотника достигли намеченных целей и нанесли удар по нежилым зданиям, предположительно, по складам с материально-техническим обеспечением украинской армии.
Это уже не первая атака на Яворовский полигон ВСУ во Львовской области. Около года назад, в марте 2022 года российскими ВКС был нанесен ракетный удар по этому военному объекту.
Тогда на полигоне располагались иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. В результате ракетного удара тогда, по разным данным, были ликвидированы более 250 наемников, еще около 500 получили ранения разной степени тяжести и были эвакуированы в Польшу. Кроме того, на этом военном объекте хранились западные вооружения на общую сумму около 400 миллионов долларов.
Число потерь среди личного состава украинской армии, а также ущерб, нанесенный хранившимся на Яворовском полигоне вооружениям и военной техники, вследствие недавней атаки беспилотниками ожидаемо не называется. Украинское командование утверждает об отсутствии погибших и раненых военнослужащих.