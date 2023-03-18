Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

Пока Крым был в составе Украины, Вашингтон открыто заявлял о планах военного присутствия НАТО на полуострове, чему совсем не возражали в Киеве. По замыслу вашингтонских стратегов, наличие в Крыму американской военной базы решило бы сразу две глобальные задачи: беспрепятственное присутствие в Черном море и максимальное приближение сил НАТО к южной границе России.
После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией, планы Вашингтона вроде как потерпели окончательное и бесповоротное фиаско. Однако это не совсем так, считает председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Политик уверен, что Штаты пытаются взять реванш и получить контроль над полуостровом, используя в этих целях военный конфликт на Украине.
Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России
— сообщил Чарногурский РИА Новости.
Правда, для этого нужен «сущий пустяк» — исполнение так называемого плана Зеленского, по которому ВСУ должны победить в военном противостоянии с Россией и вернуть все территории по состоянию на 1991 год. Чему сбыться не суждено, уверен бывший глава правительства Словакии.
Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию
— считает Чарногурский.
Он отметил, что в случае поражения киевского режима в ходе СВО Вашингтон прекратит попытки отобрать Крым у России. Чарногурский обратил внимание, что западные эксперты и даже некоторые политики все чаще говорят о том, что Крым исторически входил в состав России и останется российским впредь.
Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять
— резюмировал политик.