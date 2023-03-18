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Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

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Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

Пока Крым был в составе Украины, Вашингтон открыто заявлял о планах военного присутствия НАТО на полуострове, чему совсем не возражали в Киеве. По замыслу вашингтонских стратегов, наличие в Крыму американской военной базы решило бы сразу две глобальные задачи: беспрепятственное присутствие в Черном море и максимальное приближение сил НАТО к южной границе России.


После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией, планы Вашингтона вроде как потерпели окончательное и бесповоротное фиаско. Однако это не совсем так, считает председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Политик уверен, что Штаты пытаются взять реванш и получить контроль над полуостровом, используя в этих целях военный конфликт на Украине.

Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России

— сообщил Чарногурский РИА Новости.

Правда, для этого нужен «сущий пустяк» — исполнение так называемого плана Зеленского, по которому ВСУ должны победить в военном противостоянии с Россией и вернуть все территории по состоянию на 1991 год. Чему сбыться не суждено, уверен бывший глава правительства Словакии.

Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию

— считает Чарногурский.

Он отметил, что в случае поражения киевского режима в ходе СВО Вашингтон прекратит попытки отобрать Крым у России. Чарногурский обратил внимание, что западные эксперты и даже некоторые политики все чаще говорят о том, что Крым исторически входил в состав России и останется российским впредь.

Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять

— резюмировал политик.
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14 комментариев
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  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 13:12
    +5
    Все верно. На западе есть здравомыслящие политики и после победы в СВО они все такими станут. Ещё и на празднование воссоединения Крыма с Россией будут толпами ездить занимая все гостиницы, а кто не приехал будет считаться зашкваром и их западные избиратели за тех голосовать не будут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:15
      0
      Тут вопрос в другом.Зачем им всё это надо?
      По замыслу вашингтонских стратегов, наличие в Крыму американской военной базы решило бы сразу две глобальные задачи: беспрепятственное присутствие в Черном море и максимальное приближение сил НАТО к южной границе России.


      Но что там такого интересного они хотят найти на Юге России?Уж не проект ли Югороссии тему которого вбросил в инфопространство Арестович?
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 13:20
        +1
        вопрос в другом.Зачем им всё это надо?

        не допустить контроля Россией акватории Чёрного моря - геополитика...
      2. Александр Иваныч
        Александр Иваныч Сегодня, 13:31
        +1
        Ой..., какие мы непонятливые, какие какие наивные..! Нато у границ с РФ - это же такая ерунда! Чего волноваться, они же мир несут!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:13
    +1
    Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять

    — резюмировал политик.

    Теперь его объявят врагом Запада Украины. Таких как Ян Чарногурский мало.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:17
    +2
    Крым им нужен? Пусть Аляску возвращают. Думаю, это не несбыточная мечта.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 13:28
      0
      крым они уже никогда взять не смогут, здесь уже в самом плохом сценарии будут задействованы СЯС
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 13:17
    +2
    повышенный интерес США к Крыму

    У этой нации, ко всему лишь один интерес, пограбить!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:19
      +1
      один интерес, пограбить!

      ну это конечная цель...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: ivan_nkl
        один интерес, пограбить!

        ну это конечная цель...

        У грабителя, одна цель - грабить.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:30
    0
    Пока Крым был в составе Украины, Вашингтон открыто заявлял о планах военного присутствия НАТО на полуострове, чему совсем не возражали в Киеве. По замыслу вашингтонских стратегов, наличие в Крыму американской военной базы решило бы сразу две глобальные задачи: беспрепятственное присутствие в Черном море и максимальное приближение сил НАТО к южной границе России.
    . Не новость, а причина решительный действий руководства России по осуществлению мер обеспечивающим безопасность своей территории, государства, населения.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 13:44
    +1
    А что, кто-то сомневался в том, что Крым интересует именно США, а Украина всего лишь инструмент воплощения заокеанских притязаний?
  7. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 13:54
    0
    Непотопляемый авианосец -Крым. Контроль над средней Азией- уже привет Китаю. Вообще товарищи, кто- то в Вашингтоне любит королевскую охоту на волков. Это когда благородных хищников, затравливают сворой псин. Делаем выводы.
  8. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 14:04
    0
    Цитата: ivan_nkl
    вопрос в другом.Зачем им всё это надо?

    не допустить контроля Россией акватории Чёрного моря - геополитика...


    - Для "Запада" вцелом, это было бы началом "отгрызания" от территории России по "Куску".... Для США конкретно - это стало бы значительным приобретением в геополитическом плане и началом попыток реального уничтожения одного из главных противников на Будущее...