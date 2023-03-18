Экс-премьер Словакии объяснил повышенный интерес США к Крыму

Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России

Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию

Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять