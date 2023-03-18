Военное обозрение
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Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

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Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции и распространение о них фейковой информации. Его подписал сегодня президент России Владимир Путин, сам документ представлен на портале правовой информации.


В соответствии с новым законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Напомним, что Государственная дума РФ проголосовала за новый закон 14 марта, после чего он был утвержден Советом Федерации ФС РФ и направлен на подпись главе государства.

Согласно закону, ужесточается ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, предусмотренная статьей 280.3 УК РФ. Теперь вводится ответственность за дискредитацию не только военнослужащих ВС РФ, но и добровольцев. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составит семь лет вместо пяти прежних.

Кроме того, закон вводит изменения в статью 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Это – статья о так называемых «фейках».

Как и в первом случае, теперь в России будут наказывать и за фейки о добровольческих формированиях и отдельных добровольцах. Президент ужесточил уголовную ответственность за данное преступление. Теперь за распространение фейков об участниках спецоперации, включая добровольцев, предусмотрен максимальный срок в 15 лет лишения свободы.

Таким образом, «интернет-воинам», распространяющим информацию о ВС РФ и добровольцах в негативном ключе, стоит задуматься над тем, стоит ли эта «игра», даже если она и оплачивается кем-либо, семи, десяти, а то и пятнадцати лет лишения свободы. Не исключено, что количество распространителей фейков в социальных сетях после ужесточения наказания значительно сократится, но многое будет зависеть и от оперативности реагирования правоохранителей на подобные преступления.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:07
    -8
    да можно хоть 20 лет пригрозить. главное чтобы это все работало и все вонялы получали оперативно свою шконку с баландой и свой срок. по полной.

    От це дило було б! (с)
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:12
      +13
      Цитата: Nexcom
      да можно хоть 20 лет пригрозить. главное чтобы это все работало и все вонялы получали оперативно свою шконку с баландой и свой срок. по полной.

      От це дило було б! (с)

      Но скорее всего будут получать те кто будет плохо высказываться о генералитете и их блестящих перегруппировочках
    2. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 13:13
      +8
      Ммм, неплохо было бы ещё ввести уголовную ответственность на те лица, "благодаря" которым мы совершили "перегруппировки" из Харьковской области, Киевской, оставили Херсон.
      Должностные лица ни хрена не исполняют свои обязанности, но критиковать их нельзя) Показателен случай с мобилизованным, который все высказал этому генералишке на плацу, и получил реальный срок! Спрашивается за что? За то что правду сказал?
      У нас все работает только в одну сторону, все идёт по плану, лишних вопросов не задавайте
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:15
      +7
      Интересно,это что надо такое ляпнуть чтобы на пятнаху залететь? Где вообще проходит черта между критикой и дискриритацией?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:21
        +1
        За сожжение Государственного Флага-год.Хулиганка..."Развесовка "явно несерьезная..
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: ASAD
        Интересно,это что надо такое ляпнуть чтобы на пятнаху залететь? Где вообще проходит черта между критикой и дискриритацией?

        Кому как..... Некоторые вообще публично утверждали, что цель МО РФ-уничтожение группы Вагнера... И вроде как ничего....
      3. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 14:01
        0
        Цитата: ASAD
        де вообще проходит черта между критикой и дискриритацией?

        Например тут:
        Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий
    4. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:16
      -4
      главное чтобы это все работало

      это уже работает - видно как местные горлопаны стали слова подбирать в своих выступлениях...
    5. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:17
      +4
      Цитата: Nexcom
      да можно хоть 20 лет пригрозить. главное чтобы это все работало и все вонялы получали оперативно свою шконку с баландой и свой срок. по полной.

      От це дило було б! (с)


      То есть полезная критика нам не нужна?И если обнаружатся недочёты,то про них говорить нельзя.


      Цитата: ASAD
      Интересно,это что надо такое ляпнуть чтобы на пятнаху залететь? Где вообще проходит черта между критикой и дискриритацией?

      Очень правильный вопрос.Чтобы потом не вышло так что или говорим всё хорошо прекрасная маркиза ,или на 15 лет за желание помочь исправить недочёты.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:12
    +8
    В этом законе меня беспокоит что будет с критикой комсостава не способного принимать грамотные решения на поле боя.
    Как быть с теми генералами по вине которых враг наносит нам большие потери и захватывает освобожденные территории?
    Это же не терпимо...а этот закон как бы прикрывает такие бездарности от ответственности перед нашим обществом. what
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 13:14
      -4
      что будет с критикой комсостава не способного принимать грамотные решения на поле боя

      критикуй конструктивно - без фейков и факов
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 13:31
      -3
      Цитата: Леха с Андроида.
      В этом законе меня беспокоит что будет с критикой комсостава не способного принимать грамотные решения на поле боя.
      Как быть с теми генералами...

      Хе.. хе.. А в генералах ли дело? Они что-свободные художники? Вот за не обоснованные утверждения вам бы следовало припаять прям сегодня пяток годов на лесосеке. При нормальной власти-давно сидел бы Леха совсем не на диване. И это было бы логично и правильно.

      Доказывать надо по фактам! Кому подчинены генералы? Вот он и должен решать, кто прав, кто виноват. Не вам решать....
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:40
        +4
        Доказывать надо по фактам! Кому подчинены генералы? Вот он и должен решать

        А ОН - кому подчинён? Только Господу Богу? Вообще-то у нас в конституции сказано что типа единственный источник власти - это народ.. Нет? И что - этот источник власти не имеет права критиковать и высказывать сомнения на счёт своих верхних? Не много ли на себя берут наши типа слуги??

        Статья 3

        1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

        2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

        3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

        4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:52
          0
          Ааа!Вот он,виновник!Народец никудышний то попался...Впрочем,а кого сделать крайним,если не его?
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 13:57
            0
            Вот большевиков - народ почему-то вполне устраивал.. А нонешним либерастам - всё не так.. Не хотят людишки, понимаешь, проникаться их типа ценностями.. Смотрят злобно, матерят вовсю, на вилы нехорошо поглядывают.. И всё чаще повторяют народную мантру: Сталина на вас, ироды, нет, когда же вы упыри наконец все передохните-то от обжорства..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:23
    -1
    Бомбическая новость от Гардиан.США в тихую депортируют обратно в Россию " бегунгков от мобилизации" пробравшиихся в США через Мексиканскую границу.Эмиграционные власти мотивируют это так.Страх перед мобилизацией не является тем страхом по которому можно давать политическое убежище в США.Все стали в эмиграционном отделе поклонниками Станиславского,и при поведении экзамена ,оценивают театральные способности претендента если не зацепила игра ,Вердикт : Не верю.Чтобы ,получить вердикт верю, надо постараться и устроить спектакль с " спецэфектами"Что творят " изверги".Кто то добегался.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:23
    +3
    За то, что невойну войной кто назовёт, а нефронт фронтом - сразу пятнашку будут давать, на всю катушку, или на первый раз лет пять всего? Понятно, что за фейковое именование скрепной перегруппировки отступлением, давать будут по полной в любом случае.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:28
    +4
    А юридическое определение понятия "фейк" там есть? Или это на усмотрение судьи?
    По моему не статьи надо вводить, а патриотическое воспитание.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:30
    -3
    Обычно критиков ,которые не были ,не служили ,не участвовали ,не работали хорошие специалисты морду бьют,а так всё гуманно.Всё по закону.Попробуйте покритиковать специалиста который вам строит дом,ремонтирует вам машину,сверлит зуб ,особенно таксиста за его работу. laughing
  7. al3x
    al3x Сегодня, 13:32
    +5
    Понимаю, заведомую ложь публично распространять в новостях, пабликах - это одно. Но видать совсем решили от общественной критики в свой адрес избавиться. Либо можешь говорить, что всё отлично и по плану, либо молчишь, а оставшийся вариант теперь уголовно наказуем. Репрессивненько, однако. А про лайки там ничего нового не ввели? А то за них только административка пока вроде. Таки глядишь, за лайк от трех до пяти будет.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:02
      0
      За лайк под фейком - десятка. От трёх до пяти - тем, кто поленился лайк поставить под бодрым пресс-релизом Конашенкова. О том, что всё по плану, сегодня, как и вчера, и позавчера сбили надцать самолётов, уничтожили 100500 бронетехники и накрошили очередные тыщи живой силы противника.
  8. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:33
    +3
    Это- не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города! -("Убить дракона" 1988 год.) Лучшие люди неприкасаемы.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:34
    -1
    В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции и распространение о них фейковой информации.
    . Так за распространение данных личного характера, тех которые субъект не распространять лично, это уже преступление... распространение фальшивых данных, это вишенка на "торте".
    Наказывать по всей строгости закона, всех и только ТАК.
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:35
    +2
    Теперь можно будет только Конашенкова цитировать