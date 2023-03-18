Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции и распространение о них фейковой информации. Его подписал сегодня президент России Владимир Путин, сам документ представлен на портале правовой информации.В соответствии с новым законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Напомним, что Государственная дума РФ проголосовала за новый закон 14 марта, после чего он был утвержден Советом Федерации ФС РФ и направлен на подпись главе государства.Согласно закону, ужесточается ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, предусмотренная статьей 280.3 УК РФ. Теперь вводится ответственность за дискредитацию не только военнослужащих ВС РФ, но и добровольцев. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составит семь лет вместо пяти прежних.Кроме того, закон вводит изменения в статью 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Это – статья о так называемых «фейках».Как и в первом случае, теперь в России будут наказывать и за фейки о добровольческих формированиях и отдельных добровольцах. Президент ужесточил уголовную ответственность за данное преступление. Теперь за распространение фейков об участниках спецоперации, включая добровольцев, предусмотрен максимальный срок в 15 лет лишения свободы.Таким образом, «интернет-воинам», распространяющим информацию о ВС РФ и добровольцах в негативном ключе, стоит задуматься над тем, стоит ли эта «игра», даже если она и оплачивается кем-либо, семи, десяти, а то и пятнадцати лет лишения свободы. Не исключено, что количество распространителей фейков в социальных сетях после ужесточения наказания значительно сократится, но многое будет зависеть и от оперативности реагирования правоохранителей на подобные преступления.