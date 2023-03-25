Измайловская ОПГ: старейшая группировка современной России

Первые шаги



Антон Малевский



Михаил Черной

Новые рубежи



Измайлово в 1990-е годы



«Тайванчик» и Шамиль Тарпищев



Ельцин и Тарпищев



Авторитеты Измайловской ОПГ. В центре — Черной и Тайванчик

Показания Хайдарова

«С 1993 года я был партнёром Искандера Махмудова, Михаила Черного и Антона Малевского. Искандер и я отвечали за торговлю в компании Firma Blonde и других. К тому времени эта компания занималась импортом и экспортом цветных металлов, прежде всего алюминия и меди. Центральное бюро компании находилось в Москве. Компания была зарегистрирована на Каймановых островах. Владельцем компании был Михаил Черный. Черный и Малевский отвечали за политические контакты компании, а также за контакты с правоохранительными органами. Я подразумеваю под этим милицию, ФСБ и другие разведывательные и правоохранительные ведомства…



Люди, занимавшиеся при Малевском решением конфликтов, работали в бригадах. Численность бригады варьировалась от случая к случаю. Речь могла идти о численности в 3 человека или 100 человек. Одним из бригадиров Измайловской группировки, занимавшимся решением конфликтов, был Александр Афанасьев. Он был правой рукой Сергея Аксёнова и Антона Малевского, которые тогда руководили Измайловской группировкой. Деятельность Афанасьева заключалась, главным образом, в том, чтобы давить на бизнесменов с целью взыскания с них долгов или осуществления рэкета… Решение конфликтов включало также применение насилия. Это я узнал из разговоров с Малевским, Черным и Махмудовым…



Малевский и Черный были деловыми партнерами в равных долях, они делили между собой прибыль. Однако у Черного был доступ к финансам не только совместной организации, но и Измайловской группировки.



Фактически, деньги, полученные путём совершения преступлений, преимущественно Малевским и Аксёновым, инвестировались в предприятия Черного. Тут речь идет, в основном, о покупке сырья, акций или целых частей этих предприятий.»



Джалол Хайдаров

«В феврале 2000 года Черный, Малевский и Махмудов выдвинули против меня новые ложные обвинения и привлекли правоохранительные органы. Они получали поддержку со стороны российского разведывательного бюро ФСБ и занимавшего тогда должность министра внутренних дел Рушайло. Эта поддержка поддерживалась взятками и откатами. Рушайло также получал деньги от компании Blond Investments, чтобы покрывать преступления, совершённые Малевским.»

Современность

«Да, меня называют криминальным авторитетом, но за свою жизнь я не совершил ни одного преступления. Может, какие-то погрешности и были, но, по крайней мере, меня на них не поймали. Вы докажите, что я украл, убил или ещё что-то. Бизнес имею честный.»