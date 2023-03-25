Измайловская ОПГ: старейшая группировка современной России

Бытует мнение, что «лихие 90-е» с их бандитами и бандами давно закончились и остались в прошлом. Однако это не так. Вернее было бы сказать, что они не закончились, а лишь видоизменились. Те, кто в то время носил куртки-кожанки и имел репутацию бандитов, с течением времени лишь переоделись в дорогие костюмы и стали именовать себя «честными бизнесменами». И история Измайловской ОПГ, о которой и пойдёт речь в этой статье, это наглядно подтверждает.
Первые шаги
В середине 1980-х годов криминальный авторитет Олег Иванов переехал из Казани в московский район Измайлово, где вскоре объединил под своей властью несколько молодёжных преступных группировок. Первоначально они промышляли грабежами и разбойными нападениями. Численность новой группировки постепенно росла и к концу 1980-х годов составила несколько сотен человек, разделённых на небольшие бригады.
Первое время новая банда состояла лишь из местной шпаны, но вскоре к ней присоединились бывшие сотрудники МВД и ветераны Афганской войны. Одним из таких ветеранов был и только что демобилизовавшийся 22-летний Антон Малевский.
Происходил Малевский из семьи интеллигентов. Его отцом был известный учёный Виктор Штейнберг, который помимо авторства многих научных работ также занимал должность заместителя директора Института сейсмологии Академии Наук.
Уже в конце 1980-х годов Олег Иванов постепенно отходит от дел, а новым лидером ОПГ становится Малевский.
Антон Малевский
Несколько сотен человек, многие из которых имели опыт боевых действий, были серьёзной силой. Под их контролем вскоре оказались Измайловский и Гольяновский районы, а также несколько посёлков, все заведения и предприятия которых платили измайловским дань. Видя такой стремительный рост банды, к ней присоединились влиятельные криминальные авторитеты Михаил Черной (Миша-Крыша) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик). Их обширные связи и богатый криминальный опыт сделали Измайловскую группировку ещё влиятельней.
Михаил Черной
Новые рубежи
В это время столицу наводнили многочисленные кавказские ОПГ, стремившиеся поставить под свой контроль самые прибыльные точки и этим заслужившие всеобщую ненависть. Поэтому выбор главного врага для измайловцев был очевиден, тем более что ветераны-афганцы также горели желанием свести счёты с горцами.
В начавшемся противостоянии кавказцы быстро стали терять позиции. Под контроль измайловцев перешли несколько казино, торговых центров, часть аэропорта «Быково», автовокзал «Щелковский».
В это противостояние Измайловской ОПГ с кавказцами сотрудники МВД почти не вмешивались. Более того, вскоре даже появилась информация о тесном сотрудничестве измайловских с правоохранительными органами и ФСБ. Силовикам вполне выгодна была ситуация, когда одни банды уничтожаются руками других, условно «своих» банд. Поэтому не вызывает удивления также тот факт, что оружие, боеприпасы, информацию о конкурентах, а иногда и удостоверения сотрудников спецслужб измайловские получали при активной помощи МВД и ФСБ.
Измайлово в 1990-е годы
О возросшем влиянии измайловцев красноречиво свидетельствует такой эпизод. В январе 1994 года оперативники попытались задержать измайловского авторитета Александра Афанасьева (Афоня) и нескольких его людей. Те оказали вооруженное сопротивление, завязалась погоня с перестрелкой.
В ходе погони джип бандитов выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Жигулями», находящиеся в которых два человека погибли на месте. Бандиты тоже получили ранения, их арестовали, в машине нашли автоматы и гранаты. Казалось, что крупного срока арестованным не избежать. Уголовное дело в итоге открыли, но… на самих оперативников, задержавших бандитов. Якобы за то, что они превысили свои должностные полномочия. Бандитов же отпустили, смерть двух человек и перестрелка с милицией остались для них безнаказанными.
Помимо преступной деятельности лидеры ОПГ занимались и легальным бизнесом. Тайванчик с 1993 года был знаком с Шамилем Тарпищевым, личным тренером Ельцина по теннису. Так у измайловских появился прямой выход на президента, все вопросы с которым решались лишь через два рукопожатия.
«Тайванчик» и Шамиль Тарпищев
Ельцин и Тарпищев
Благодаря таким связям в том же году измайловские получили в аренду порт Ломоносов под Петербургом, через который в страну поставлялись алкоголь и сигареты, приносившие огромную прибыль.
В 1994 году, когда бандитские войны в Москве были в разгаре и одного за другим убивали крупных авторитетов, Малевский решает уехать в более безопасное место – в Израиль. Находясь там, он продолжил управлять группировкой через своего заместителя Сергея Аксёнова (Аксён), оставшегося в России.
Нужно заметить, что несмотря на долгое отсутствие лидера в стране, его власть никто даже не пытался оспорить. В отличие от многих других банд, Измайловская ОПГ отличалась внутренней сплочённостью, что помогло ей также избежать междоусобных войн.
Возможно, Малевский прожил бы в Израиле ещё долго, но спустя несколько лет у него начинаются проблемы. Сначала на него было совершено неудачное покушение, а после этого его личностью заинтересовались израильские спецслужбы. Выяснив, кто он такой, в 1998 году ему аннулировали израильский паспорт и убедительно попросили покинуть страну.
Малевский вернулся в Россию. К тому времени большинство конкурентов измайловских были уже мертвы, с властями было полное взаимопонимание, а деятельность возглавляемой им ОПГ расширилась также на алюминиевый бизнес. Один за другим у группировки появлялись новые заводы как на Урале, так и в других регионах. В одних случаях они отжимались силой, в других Малевский вынуждал прежних владельцев продать их за полцены. Зная, что тех, кто отказывался от подобных сделок, нередко находили мёртвыми, они соглашались на подобные условия.
Авторитеты Измайловской ОПГ. В центре — Черной и Тайванчик
Авторитет Антона Малевского был настолько высок, что если на какое-то из принадлежавших ему предприятий наведывались рэкетиры, то упоминание одного его имени заставляло их отказаться от своих планов.
Казалось, что теперь все проблемы решены, и впереди у 34-летнего криминального авторитета, а также крупного бизнесмена Малевского безоблачное будущее. Но, видимо, от недостатка адреналина он увлёкся парашютным спортом, и во время одного из прыжков в 2001 году в ЮАР парашют оказался неисправен, и Малевский разбился. Новым лидером Измайловской ОПГ стал его заместитель Сергей Аксенов.
Показания Хайдарова
Джалол Хайдаров – бывший владелец Качканарского ГОКа и смотрящий за заводами измайловских на Урале. Долгое время он был партнёром и соратником измайловских лидеров, но в 2000 году поссорился с ними и бежал сначала в Израиль, а потом в Германию. Там он дал полиции весьма интересные и подробные показания о деятельности Измайловской ОПГ, об их методах ведения бизнеса и связях с представителями власти. Всё это сопровождается многочисленными фотографиями и документами. Полная версия его показаний есть в открытом доступе, каждый при желании может с ней ознакомиться, здесь же приведу лишь пару цитат:
«С 1993 года я был партнёром Искандера Махмудова, Михаила Черного и Антона Малевского. Искандер и я отвечали за торговлю в компании Firma Blonde и других. К тому времени эта компания занималась импортом и экспортом цветных металлов, прежде всего алюминия и меди. Центральное бюро компании находилось в Москве. Компания была зарегистрирована на Каймановых островах. Владельцем компании был Михаил Черный. Черный и Малевский отвечали за политические контакты компании, а также за контакты с правоохранительными органами. Я подразумеваю под этим милицию, ФСБ и другие разведывательные и правоохранительные ведомства…
Люди, занимавшиеся при Малевском решением конфликтов, работали в бригадах. Численность бригады варьировалась от случая к случаю. Речь могла идти о численности в 3 человека или 100 человек. Одним из бригадиров Измайловской группировки, занимавшимся решением конфликтов, был Александр Афанасьев. Он был правой рукой Сергея Аксёнова и Антона Малевского, которые тогда руководили Измайловской группировкой. Деятельность Афанасьева заключалась, главным образом, в том, чтобы давить на бизнесменов с целью взыскания с них долгов или осуществления рэкета… Решение конфликтов включало также применение насилия. Это я узнал из разговоров с Малевским, Черным и Махмудовым…
Малевский и Черный были деловыми партнерами в равных долях, они делили между собой прибыль. Однако у Черного был доступ к финансам не только совместной организации, но и Измайловской группировки.
Фактически, деньги, полученные путём совершения преступлений, преимущественно Малевским и Аксёновым, инвестировались в предприятия Черного. Тут речь идет, в основном, о покупке сырья, акций или целых частей этих предприятий.»
Люди, занимавшиеся при Малевском решением конфликтов, работали в бригадах. Численность бригады варьировалась от случая к случаю. Речь могла идти о численности в 3 человека или 100 человек. Одним из бригадиров Измайловской группировки, занимавшимся решением конфликтов, был Александр Афанасьев. Он был правой рукой Сергея Аксёнова и Антона Малевского, которые тогда руководили Измайловской группировкой. Деятельность Афанасьева заключалась, главным образом, в том, чтобы давить на бизнесменов с целью взыскания с них долгов или осуществления рэкета… Решение конфликтов включало также применение насилия. Это я узнал из разговоров с Малевским, Черным и Махмудовым…
Малевский и Черный были деловыми партнерами в равных долях, они делили между собой прибыль. Однако у Черного был доступ к финансам не только совместной организации, но и Измайловской группировки.
Фактически, деньги, полученные путём совершения преступлений, преимущественно Малевским и Аксёновым, инвестировались в предприятия Черного. Тут речь идет, в основном, о покупке сырья, акций или целых частей этих предприятий.»
Джалол Хайдаров
Также вызывает интерес утверждение Хайдарова о тесном сотрудничестве измайловских с тогдашним министром внутренних дел Владимиром Рушайло:
«В феврале 2000 года Черный, Малевский и Махмудов выдвинули против меня новые ложные обвинения и привлекли правоохранительные органы. Они получали поддержку со стороны российского разведывательного бюро ФСБ и занимавшего тогда должность министра внутренних дел Рушайло. Эта поддержка поддерживалась взятками и откатами. Рушайло также получал деньги от компании Blond Investments, чтобы покрывать преступления, совершённые Малевским.»
Современность
Измайловская группировка продолжает существовать и в наше время. И не только существует, но и сохраняет былое могущество, владея предприятиями во многих регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. В скором времени она отметит своё 40-летие, а это значит, что она является старейшей действующей ОПГ России. Её лидеры за последние 20 лет, со времён смерти Малевского, не сменились, все они живы и находятся на свободе. Большинство из них продолжают жить и вести легальный бизнес в России, лишь Михаил Черной переехал в Израиль и отошёл от дел.
Некоторые из них, как, например, Тайванчик, являющийся автором трех книг и состоящий в Союзе Писателей, иногда даже дают интервью журналистам. В 2019 году в своём интервью он заявил:
«Да, меня называют криминальным авторитетом, но за свою жизнь я не совершил ни одного преступления. Может, какие-то погрешности и были, но, по крайней мере, меня на них не поймали. Вы докажите, что я украл, убил или ещё что-то. Бизнес имею честный.»
Периодически случались громкие скандалы, во время которых становились известны новые подробности деятельности группировки. Так, в 2008-2012 годах в Лондоне проходил суд между Михаилом Черным и олигархом Олегом Дерипаской. В ходе разбирательств выяснилось, что уже в 2000-е годы Дерипаска ежегодно вносил в общак измайловских по 170 млн долларов. Закончился суд тем, что олигарх согласился выплатить Черному 400 млн долларов.
Другой инцидент, привлёкший внимание к группировке, произошёл уже в ноябре 2017 года. Тогда в Москва-Сити отмечал свой юбилей один из лидеров измайловских Дмитрий Павлов (Павлик). Он известен не только как бизнесмен, но и как доктор юридических наук, написал монографию, является кавалером орденов Дружбы и Почёта и церковных орденов Сергия Радонежского II и III степени.
На его юбилей были приглашены 260 человек, включая крупных криминальных авторитетов. Для собравшихся пел Григорий Лепс.
Однако закончилось это собрание «писателей и учёных» в стиле «лихих 90-х»: крупной перестрелкой и ранением 8 человек. Охранники Павлова вступили в конфликт с дагестанцами. Как вскоре выяснилось, среди получивших ранения охранников Павлова двое являлись действующими сотрудниками Росгвардии.