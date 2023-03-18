Сослуживцы раскрыли подробности подвига командира штурмовой группы ЗВО Мальцева с позывным «Кубань»

В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет

Видеокадры с захватывающим в одиночку вражеский окоп военнослужащим ВС РФ обошли весь интернет. Однако, к сожалению, их герой – командир штурмовой группы 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа Александр Мальцев, известный под позывным «Кубань», героически погиб.Как выяснилось, гибель Мальцева произошла всего через три дня после захвата вражеского окопа. Военнослужащий прикрывал отход своей штурмовой группы с раненым бойцом. До этого он три дня непрерывно участвовал в штурмовых действиях по захвату и удержанию опорных пунктов противника.По словам сослуживцев, штурмовая группа из шести человек, которой командовал «Кубань», пошла в бой – брать опорный пункт противника. Позиции украинских боевиков находились на возвышенности, в кустах. В этот момент украинский коптер начал кидать гранаты, по российским военным открыл огонь пулеметчик.- рассказал РИА Новости один из военнослужащих.В том бою, по словам штурмовика, «Кубань» стал обходить справа и прикрывать своих сослуживцев. Этим он отвлекал на себя внимание противника.О самом герое известно не так много. СМИ сообщают, что жителю Санкт-Петербурга Александру Викторовичу Мальцеву («Кубань») было 47 лет. 26 апреля 2023 года могло бы исполниться 48 лет... В рядах ВС РФ он оказался по мобилизации, так как раньше уже имел опыт армейской службы и участия в боевых действиях. Во время участия в контртеррористической операции в Чечне Мальцев, как сообщает ряд Telegram-каналов, был награжден медалью «За отвагу». Сейчас военнослужащие собирают документы для представления Александра Викторовича Мальцева к званию Героя Российской Федерации посмертно.