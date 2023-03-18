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Сослуживцы раскрыли подробности подвига командира штурмовой группы ЗВО Мальцева с позывным «Кубань»

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Сослуживцы раскрыли подробности подвига командира штурмовой группы ЗВО Мальцева с позывным «Кубань»

Видеокадры с захватывающим в одиночку вражеский окоп военнослужащим ВС РФ обошли весь интернет. Однако, к сожалению, их герой – командир штурмовой группы 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа Александр Мальцев, известный под позывным «Кубань», героически погиб.


Как выяснилось, гибель Мальцева произошла всего через три дня после захвата вражеского окопа. Военнослужащий прикрывал отход своей штурмовой группы с раненым бойцом. До этого он три дня непрерывно участвовал в штурмовых действиях по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

По словам сослуживцев, штурмовая группа из шести человек, которой командовал «Кубань», пошла в бой – брать опорный пункт противника. Позиции украинских боевиков находились на возвышенности, в кустах. В этот момент украинский коптер начал кидать гранаты, по российским военным открыл огонь пулеметчик.

В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет

- рассказал РИА Новости один из военнослужащих.

В том бою, по словам штурмовика, «Кубань» стал обходить справа и прикрывать своих сослуживцев. Этим он отвлекал на себя внимание противника.

О самом герое известно не так много. СМИ сообщают, что жителю Санкт-Петербурга Александру Викторовичу Мальцеву («Кубань») было 47 лет. 26 апреля 2023 года могло бы исполниться 48 лет... В рядах ВС РФ он оказался по мобилизации, так как раньше уже имел опыт армейской службы и участия в боевых действиях. Во время участия в контртеррористической операции в Чечне Мальцев, как сообщает ряд Telegram-каналов, был награжден медалью «За отвагу». Сейчас военнослужащие собирают документы для представления Александра Викторовича Мальцева к званию Героя Российской Федерации посмертно.
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12 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:34
    +9
    Вечная память Герою, не перестала Россия рожать Героев.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:39
      +6
      Не рожать, а рождать! Не позорьте русский язык!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:47
        +4
        Александру Викторовичу Мальцеву («Кубань») было 47 лет.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:07
          0
          Герою России Александру Викторовичу Мальцеву («Кубань») было 47 лет.
          Настоящий КОМАНДИР! Жизнь свою с любовью к Родине героически прожил и по-отцовски к подчинённым в бою постурил!
          Светлая и вечная ему память!

      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:50
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Не рожать, а рождать! Не позорьте русский язык!


        Женщина, рожает; рожать ребёнка, детёныша. Земля, почва рожает; рожать зерно, хлеб. Но может Вы и правы - Л. Толстой "А ежели земля способна такой народ рожать, значит — хорошая она, сильная земля-то."
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:01
        -1
        Цитата: Кот Александрович
        Не рожать, а рождать!

        Извините я хоть и гуран, но русский язык знаю хорошо.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:05
      0
      Быть Воином , жить вечно. И имя его не забудем, и подвиг его бессмертен.
  2. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 13:43
    +2
    Сослуживцы раскрыли подробности подвига командира штурмовой группы ЗВО Мальцева

    в Телеге есть видео по захвату окопа
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:48
    +3
    Эти герои России никогда не умирают, потому что остаются вечными в памяти народа.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    +2
    Никто и ничто не должно быть забыто!
    Героям слава, будь спокоен товарищ...
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 14:03
    +1
    Настоящий Герой! Показывали видео, как он один, не побоялся атаковать окоп с "бандеровцами". Положил троих, а оставшихся взял в плен! Герой! Вечная память и слава!
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 14:14
    0
    Покойся с миром воин. Царствие тебе небесное. Соболезнования родным и близким.