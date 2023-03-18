Правоохранительные органы провели проверку в московских барах Underdog и La Virgen в связи с поступившими сообщениями о причастности владельцев этих заведений к финансированию преступного киевского режима. У силовиков появились все основания полагать, что руководства двух московских баров причастны к оказанию материальной поддержки украинской армии.Ряд источников сообщает о том, что в результате проверки правоохранителями были задержаны некоторые посетители этих заведений. Задержанные были доставлены в отделение ОВД по Басманному району столицы.В июле прошлого года сообщалось, что владельцы баров Underdog и La Virgen Taqueria летом прошлого года проводили благотворительную распродажу виниловых пластинок, все средства от которой предполагалось направить в поддержку украинской организации Kyiv Angels ("Ангелы Киева"), оказывающей поддержку в том числе украинской армии.Также сообщается, что пришедшие с проверкой в вышеназванные столичные бары правоохранители предложили находившимся там посетителям спеть патриотические песни, на что те с радостью согласились. Под чутким руководством сотрудников московского ОМОН посетители баров спели несколько песен из репертуара Shaman’а и группы "Любэ".После проведения проверок на страницах баров Underdog и La Virgen в соцсетях появились сообщения о временном закрытии этих заведений.