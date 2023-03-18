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Посетители московских баров, подозреваемых в поддержке ВСУ, спели песни «Любэ» в присутствии силовиков

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Посетители московских баров, подозреваемых в поддержке ВСУ, спели песни «Любэ» в присутствии силовиков

Правоохранительные органы провели проверку в московских барах Underdog и La Virgen в связи с поступившими сообщениями о причастности владельцев этих заведений к финансированию преступного киевского режима. У силовиков появились все основания полагать, что руководства двух московских баров причастны к оказанию материальной поддержки украинской армии.


Ряд источников сообщает о том, что в результате проверки правоохранителями были задержаны некоторые посетители этих заведений. Задержанные были доставлены в отделение ОВД по Басманному району столицы.

В июле прошлого года сообщалось, что владельцы баров Underdog и La Virgen Taqueria летом прошлого года проводили благотворительную распродажу виниловых пластинок, все средства от которой предполагалось направить в поддержку украинской организации Kyiv Angels ("Ангелы Киева"), оказывающей поддержку в том числе украинской армии.

Также сообщается, что пришедшие с проверкой в вышеназванные столичные бары правоохранители предложили находившимся там посетителям спеть патриотические песни, на что те с радостью согласились. Под чутким руководством сотрудников московского ОМОН посетители баров спели несколько песен из репертуара Shaman’а и группы "Любэ".

После проведения проверок на страницах баров Underdog и La Virgen в соцсетях появились сообщения о временном закрытии этих заведений.

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26 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:46
    +4
    Возьмите этих собак и отправьте их на принудительные работы, и пусть они поют 50 лет, как хотят.
    1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Carlos Sala
      и пусть они поют

      Ах ты пела ! Это дело, так пойди же, попляши ! am
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:03
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      отправьте их на принудительные работы, и пусть они поют 50 лет, как хотят.

      Уточню: что хотят. А по новости:
      В июле прошлого года сообщалось, что владельцы баров Underdog и La Virgen Taqueria летом прошлого года проводили благотворительную распродажу виниловых пластинок,
      recourse Это издевательство, а не новость fool Бандеровец зашел выпить пивка, а ему говорят "пой паскуда, мол, пока не удавили"(Высоцкий) Да он не только споет "Партия - наш рулевой" но еще и спляшет во славу России. recourse Такие рейды могли организовать только скрытые бандеровцы в ОВД, да и методы шибко напоминают методички. Вместо того чтобы дать реальный срок хозяевам рассадника заразы, и провести грамотную работу с контингентом заведений, там люди не случайные были, все свели к ха-ха! "Москва, Москва, не люблю тебя"(почти Лермонтов, но от него бы ты любви сегодня тоже точно не дождалась, и за продажность) request
    4. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 14:06
      0
      Родина, это не там где тепло жопе! А там где тепло душе!
    5. Маз
      Маз Сегодня, 14:07
      0
      Отвезти в Магадан на 15 суток и пусть снег убирают с пяти утра и до девяти вечера лопатами. А лучше на Сахалин.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:49
    +2
    Маловато будет.Для них.Труд на свежем воздухе полезен.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Маловато будет.Для них.Труд на свежем воздухе по

      А вот это как ?
      Любопытнейшая новость: Большой театр, похоже, возвращает в свой репертуар балет "Герой нашего времени". Интересна эта новость в первую очередь тем, что режиссёр и автор либретто – Кирилл Серебренников. Тот самый, признанный в 2020 году виновным в мошенничестве в особо крупном размере по делу "Седьмой студии". Тот самый, покинувший Россию после начала спецоперации и в лучших традициях понауехавшей "мыслящей интеллигенции" гадящий на родную страну из-за рубежа.
      Может и "туда" заглянуть силовикам и попросить спеть репертуар "Любэ".
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:52
    0
    Гимн России наизусть все должны выдавать negative
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: air wolf
      Гимн России наизусть все должны выдавать

      И Газманова "Вперёд Россия" так 24 часа подряд.
  4. tun5t
    tun5t Сегодня, 13:55
    +2
    правоохранители предложили находившимся там посетителям спеть патриотические песни, на что те с радостью согласились. Под чутким руководством сотрудников московского ОМОН посетители баров спели несколько песен из репертуара Shaman’а и группы "Любэ"

    Вот кто знает, как назвать такой репертуар по типу "уральских пельменей" - это комедия или трагедия?
    Вспоминаются люстрации майданутых, там ветеранов заставляли петь уже другие песни.
    Только Господь нас убережёт друг от друга.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:56
    +3
    Выявлять и отправлять подальше, навсегда...
    Раз это не их страна, не их мир, гнать от сюда.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:57
    +1
    Также сообщается, что пришедшие с проверкой в вышеназванные столичные бары правоохранители предложили находившимся там посетителям спеть патриотические песни, на что те с радостью согласились. Под чутким руководством сотрудников московского ОМОН посетители баров спели несколько песен из репертуара Shaman’а и группы "Любэ".

    А также наизусть прочитать "Отче наш", кто не сумел - на десатанизацию, посредством костра. Всё как в старые добрые времена.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:06
      0
      И Коран, кто не знает - на дешайтанизацию
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: УАЗ 452
      А также наизусть прочитать "Отче наш"

      «Славься» — патриотическая песня на музыку композитора Михаила Глинки , тоже неплохо будет звучать.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:57
    +2
    Что-то с чем-то не вяжется. Деньги на Украину собирали прошлым летом, а петь заставили посетитей сейчас. Это что, те же самые клиенты, что летом давали?
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 14:04
    0
    У нас БАМ расширяется, туда все любителей бандеровцев гейропы. Там подсобники очень нужны.
  9. Комментарий был удален.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Нужно было обязать посетителей внести на нужды СВО тысяч по 50, с видеофиксацией.

      А вы сами ни в какую пивнушку никогда в жизни не заходили?
  10. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:08
    0
    по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  11. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 14:08
    +2
    Времена настали, одни предают свою Родину.. а другие погибают за нее!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:13
      0
      Так всегда и было! Менялось соотношение, тех и других, но и такое не новость.
      Параллели проводить бессмысленно, мы жимем сейчас именно так, а как случится завтра, например, попробуй угадай.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:08
    0
    Какой то сюр. А это точно не чей то юмористический вброс? laughing
  13. al3x
    al3x Сегодня, 14:09
    -1
    Это что я сейчас такое прочитал? Пришли силовики к владельцам баров, которых подозревают в финансировании врага и попутно заставили петь посетителей патриотические песни. Вот если поменять в статье Москву на Киев, тогда всё стало бы выглядеть намного логичнее.
  14. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:09
    +1
    Какое отношение имеют посетители к владельцам бара? И чего это кто то должен петь песни Шамана? От одного его вида мне плеваться охота, а из репертуара Любэ, может только Дусю-агрегат на сто киловатт знаю.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:11
    0
    Почему не арестовано по подозрению руководство и не направлено в СИЗО?
    Знали ли посетители о том, что возможно (пока что подозрение) творили владельцы?
  16. NeBezMenya
    NeBezMenya Сегодня, 14:12
    0
    Простите парни, но я не помню ни одного пункта ни одного закона, который бы позволял подобным образом осуществлять правоохранительную деятельность. Существует понятие "законность процедуры...". И в данном, конкретном случае, это ни что иное, как превышение должностных полномочий.
    Нельзя опускаться до уровня украинцев, нужно всегда и везде оставаться "в рамках"...
    Ну, или хотя бы "не оставлять следов...", и уж тем более в масс-медиа.
  17. fif21
    fif21 Сегодня, 14:14
    0
    Это один народ ! laughing Даже методы одинаковые ! Помогающих врагам , перевоспитывать бесполезно ! Измена Родине и " Таганка , где ночи полные огня .Таганка , зачем сгубила ты меня ....." hi