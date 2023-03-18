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Гендиректор турецкой компании определил нишу перспективного истребителя MMU/TF-X между F-22 и F-35

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Гендиректор турецкой компании определил нишу перспективного истребителя MMU/TF-X между F-22 и F-35

Перспективный турецкий истребитель MMU/TF-X, исходя из ожидаемых характеристик и возможностей, может занять место между истребителями F-22 и F-35. Такое мнение озвучил генеральный директор турецкий авиастроительной компании TAI Темел Котил.


Возможности перспективного истребителя обсуждаются в связи с прошедшими первыми испытаниями двигателей и систем управления прототипа истребителя MMU (TF-X). Эти испытания свидетельствуют, что турецкие авиастроители взялись за дело основательно.

Президент Президиума оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сегодня, 18 марта, сообщил о выходе самолета на взлетно-посадочную полосу. Даже день выхода самолета был выбран неслучайно: 18 марта в стране отмечают День победы в битве при Чанаккале (Первая мировая война).


Напомним, что TF-X представляет собой перспективный проект истребителя пятого поколения. Первые варианты его дизайна были представлены еще в мае 2013 года на Международной выставке в Стамбуле. По предварительным оценкам, стоимость программы разработки самолета оценивается как минимум в 10 миллиардов долларов.

Согласно планам компании-производителя и ожиданиям турецкого военного руководства, самолет должен совершить первый полет в 2025-2026 годах. После 2028 года самолеты будут поставлены на вооружение турецких военно-воздушных сил.

В министерстве национальной обороны Турции ожидают, что отечественные самолеты заменят истребители американского производства F-16, которые планируется постепенно выводить из эксплуатации турецких военно-воздушных сил с 2030 года.
Использованы фотографии:
Twitter / Ismail Demir
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2 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:08
    0
    Турки прям лезут в оружейное сообщество без мыла и шампуня, то танк сделали, то выпуск беспилотников оседлали, сейчас за авиацию взялись! Так скоро атомную бомбу и подводные лодки строить начнут! Не говоря про авианосцы и БДК
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:10
      0
      Перспективный турецкий истребитель MMU/TF-X, исходя из ожидаемых характеристик и возможностей, может занять место между истребителями F-22 и F-35. Такое мнение озвучил генеральный директор турецкий авиастроительной компании TAI Темел Котил.


      Если движок англосаксонский,то боюсь что последуют санкции и он вообще никакой ниши не займёт.Тем более что Израилю это ни к чему.