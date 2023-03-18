Американский телеканал: Прокуратура Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента Дональда Трампа

Положение американского политика из Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, становится все более опасным. Об этом сообщает, в частности, американский телеканал Fox News.
По утверждению американского информационного ресурса, стала вполне реальной угроза ареста бывшего президента. Сейчас федеральные и местные правоохранительные органы США продумывают меры безопасности на случай ареста экс-главы Белого дома. Они опасаются, что сторонники Дональда Трампа могут устроить массовые беспорядки.
Сейчас, как сообщает телеканал, прокуратура Нью-Йорка готовит процедуру ареста Дональда Трампа. У бывшего президента хотят снять отпечатки пальцев, обвинив его в мелком правонарушении. Такая процедура может стать инструментом давления на Трампа.
Причина такой политики американских властей в отношении бывшего главы государства понятна. Окружение действующего президента США Джо Байдена как огня боится возвращения Трампа в Белый дом. Ведь тогда не только будет полностью изменен внутриполитический и внешнеполитический курс США. Вероятно, что Трамп постарается привлечь к ответственности и ближайших соратников престарелого Байдена, которые совершали разнообразные махинации, в том числе и с финансовой и военной помощью Украине.
На протяжении нескольких лет после ухода с поста главы государства Трамп подвергается беспрецедентному давлению. Ранее такое отношение к бывшему национальному лидеру практически никогда не встречалось в американской истории, что делает ситуацию с преследованием Дональда Трампа уникальной.