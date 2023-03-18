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Американский телеканал: Прокуратура Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента Дональда Трампа

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Американский телеканал: Прокуратура Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента Дональда Трампа

Положение американского политика из Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, становится все более опасным. Об этом сообщает, в частности, американский телеканал Fox News.


По утверждению американского информационного ресурса, стала вполне реальной угроза ареста бывшего президента. Сейчас федеральные и местные правоохранительные органы США продумывают меры безопасности на случай ареста экс-главы Белого дома. Они опасаются, что сторонники Дональда Трампа могут устроить массовые беспорядки.

Сейчас, как сообщает телеканал, прокуратура Нью-Йорка готовит процедуру ареста Дональда Трампа. У бывшего президента хотят снять отпечатки пальцев, обвинив его в мелком правонарушении. Такая процедура может стать инструментом давления на Трампа.

Причина такой политики американских властей в отношении бывшего главы государства понятна. Окружение действующего президента США Джо Байдена как огня боится возвращения Трампа в Белый дом. Ведь тогда не только будет полностью изменен внутриполитический и внешнеполитический курс США. Вероятно, что Трамп постарается привлечь к ответственности и ближайших соратников престарелого Байдена, которые совершали разнообразные махинации, в том числе и с финансовой и военной помощью Украине.

На протяжении нескольких лет после ухода с поста главы государства Трамп подвергается беспрецедентному давлению. Ранее такое отношение к бывшему национальному лидеру практически никогда не встречалось в американской истории, что делает ситуацию с преследованием Дональда Трампа уникальной.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House
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41 комментарий
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  1. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:18
    +4
    Почему то кажется, есть высокая вероятность, что его могут убрать. Повторит судьбу Кеннеди, только с меньшим ажиотажем.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:24
      +4
      "Демократия" Трампа - мешает "демократии" Байдена, "бабки заколачивать" на войне. За такое и грохнуть могут.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:26
        -1
        А чё Байдена,обвалившего банковский сектор США,не посадят?Или решили его наградить за это?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:51
          +1
          Цитата: МятныйПряник
          Почему то кажется, есть высокая вероятность, что его могут убрать. Повторит судьбу Кеннеди, только с меньшим ажиотажем.

          А чего с "меньшим" - то ?
          Кто убил Кеннеди - вопрос интересный. Не вызывает только сомнения, что его убрали свои. А вот кто именно и зачем - до сих пор непонятно.
          Когда убьют Трампа, подозреваемый заказчик будет только один.
          Так что даже если Байден будет не при чём, ему никто не поверит.
          И тогда "захват" Белого Дома сторонниками Трампа, когда Байден "выиграл" выборы покажется мелкой петардой рядом с реальным пожаром.
          И придётся по-быстрому убирать уже Байдена, чтоб хоть как-то утихомирить толпу (только не поможет - достаточно пустить слух, что Байден сделал пластическую операцию и сбежал в Аргентину)
          1. Елена Акинфиева
            Елена Акинфиева Сегодня, 15:17
            0
            А что непонятного, хотел печатный станок национализировать
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 14:33
        +1
        Неоконы власть захватили и не собираются отдавать. Надеюсь, в итоге получат погром. Белым и цветным нужно объединиться и мочить троцкистов.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Почему то кажется, есть высокая вероятность, что его могут убрать. Повторит судьбу Кеннеди, только с меньшим ажиотажем.

      Эти сдохнут в одно время ..И США ввергнем в 90-,как в РОССИИ ..Чубайс на запад сбежал ))))
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:52
        +1
        прокуратура Нью-Йорка готовит процедуру ареста Дональда Трампа
        МУС решил Путина арестовать ! Осталось Си арестовать за третий срок ! Мир сошел с ума ! wassat
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:59
      0
      Не зря мы трампу звание героя России присвоили , когда он президентом был. Отрабатывает на сто процентов!
  2. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 14:19
    0
    Пора полковника Трампова эвакуировать.....
    1. Yang Yangov
      Yang Yangov Сегодня, 14:44
      -2
      Вы сейчас пишите такое!! а ЦРУ,которое сидит безвылазно на нашем сайте ВО.. модет и поверить в такое
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:59
      0
      Во-первых, он уже давно не полковник! Берите выше!
      Во-вторых, он на такую мелочь, как сдача отпечатков не купится - сдаст спокойно под камеры, дополнительный пиар сделает. И продолжит свою борьбу на невидимом фронте!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 16:03
        0
        Цитата: Кот Александрович
        как сдача отпечатков не купится

        Вот и выяснится, чьи это пальчики на чемодане русской пианистки ! wink
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:19
    +1
    На протяжении нескольких лет после ухода с поста главы государства Трамп подвергается беспрецедентному давлению.

    Ну а что они хотели?
    Это же демократия!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:19
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      Это же демократия!

      А потому без ареста снять отпечатки пальцев ну никак нельзя.
      как сообщает телеканал, прокуратура Нью-Йорка готовит процедуру ареста Дональда Трампа. У бывшего президента хотят снять отпечатки пальцев, обвинив его в мелком правонарушении.

      fool
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:20
    +1
    Жизнь полковника Трампова в опасности!(с)..А если серьезно..Видимо сильно достал.Припомнят и штурм Капитолия и многое...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Припомнят и штурм Капитолия и многое...

      Не нужно было трогать сына Бидона и украинские сделки. Чумадед очень злопамятный, но Трам это не "мальчик в панталонах", за него Белая Америка.
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:21
    +1
    Прокуратура Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента Дональда Трампа

    Думаю, что это рискованная затея. Тут штурмом Капитолия дело не закончится. Если есть ещё мозги, то вряд ли решаться арестовать.
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:22
    +1
    На нашего талон выписали, теперь Доню затрюмить собираются...
    Что за беспредел! Кто им носки тёплые передаст? Зеленский?
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 15:41
      0
      Зеленский, конечно, передаст. И сухари насушит, передаст...
      ...Как бы бан не получить за такое высказывание. Еще подумают, что "передаст" - завуалированный мат... Хотя... За правду и пострадать не грех! wassat
    2. Михаил Сироткин
      Михаил Сироткин Сегодня, 15:57
      0
      зеленский то, ещё тот передаст!...)))
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:27
    +1
    Прокуратура Нью-Йорка готовится к аресту экс-президента Дональда Трампа
    Чего маяться то, у Байдена и так то понос, то золотуха fool Расстрелять его под телекамеру, делов то, в лучших американских традициях. request
  8. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 14:28
    0
    Путин, Трамп... Следующий - Си или Берлускони?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 14:41
      0
      Больше всего шансов у Орбана или Вучича. Эрдоган тоже не очень-то удобен...
      hi
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:33
    0
    Закулисные дружки Байдена могут штаты или до гражданской войны довести или до уничтожения. Даже не знаю,что для них лучше?)))
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:36
    +2
    По утверждению американского информационного ресурса, стала вполне реальной угроза ареста бывшего президента.

    А это уже прекрасно, когда в США начинают гнобить, не только простой народ, но и президентов. Такого ещё в истории США не было, но вот при 46-м Чумадедушке стало возможно. Что то нехорошее творится в "монстре" мира. Первый раз за свою историю, штаты разделились на два враждующего лагеря.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: tihonmarine
      Что то нехорошее творится в "монстре" мира.

      Не берусь оценивать именно этот инцидент, но то, что "что-то нехорошее" в этой проклЯтой и прОклятой стране обязательно должно свершиться, я ни на минуточку не сомневаюсь. Всё то ЗЛО, которое они вершили на протяжении ВСЕЙ своей коротенькой истории, должно им вернуться. И несомненно ВЕРНЁТСЯ!!!!!
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 15:43
      0
      Первый раз за свою историю, штаты разделились на два враждующего лагеря.
      Вы не правы. Гражданская война северян с южанами в США - уже было разделение на 2 лагеря.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:36
    0
    По утверждению американского информационного ресурса, стала вполне реальной угроза ареста бывшего президента.

    Кто-то удивился? Это и есть порочная практика капиталистического строя - любой ценой и любыми средствами остаться у власти...Нам ли это неведомо?
    У нас кандидаты в президенты могут подвергнуться такому давлению, что Ксения Собчак вместе с мамой непонятно каким образом цела осталась...
    Трамп - это, разумеется, актуально...Это который по просьбе Иванки дал команду на ракетный удар по Сирии? Все они одного поля ягоды...Правда, Дональд, определённо, единственный президент, зарплата которого была 1 $ в месяц...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:55
      0
      Капиталистичеий??? А где и когда борьба за власть была... честной, мирной... да хоть какое определение подбери, оно будет иметь негативное значение.
      Бывает не видно, ничего такого, особенного, более менее скрытое от взгляда общества, но это не показатель, что там все чисто...
      Увы, этот мир не стал совершенным и не предвидится принципиальных изменений, в обозримом будущем.
    2. Замира
      Замира Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: ROSS 42
      Ксения Собчак вместе с мамой непонятно каким образом цела осталась...

      Ой, ну Вы о чём ваще?))) Ксюшенька была зиц-кандидатом, отвлекающим манёвром - только и всего.
      Она просто играла роль. И причём очень плохо играла. Станиславский бы точно не поверил.:)
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:49
    +1
    Их дела. Борьба за власть, за свои богатства, да и за спокойствие/безопасность, пределов, ограничений просто НЕТ! Тем более, чистпньаих, святых там нет, по определению, так что ждём с! Это шоу не прекратится никогда, пока... в общем, пока и потом.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:26
      +1
      Приветствую Виктор hi Трамп нажил себе могущественных непримиримых врагов.---ТНК и их прислужников. Предсказывает новую великую депрессию и Байдена обвиняет. Понятно, что ему не простят.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:32
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Борьба за власть, друзей, там, особо нет... тем более в верхних этажах полиптикума.
        У всех свои интересы, хотелки...
        Так что шой будет "веселенькое", шумное, знатное и ГРЯЗНОЕ, без пределов.
        Нам бы всем и окончательно определится, что друзей, у нас, там нет и не может быть!
        Успакоится, запастись пивом с раками/воблой и... смотреть, если кому то это интересно.
        Мне не интересно, не смотрю.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 15:41
          +1
          Раньше, когда был Трамп, наша либерастия потише стала, он на них плювал, соблюдая именно свои интересы.....
          Но мне интересна была бы их Гражданская война. Или, хотя бы, смута, беспорядки.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 16:03
            0
            Их СИСТЕМА пережила разные катаклизмы, практически неизменившись... переживут и этот.
            Политики "развлекаются", а контора знай себе пишет и пашет, им на верхних пофиг, по большому счету.
  13. Розмари
    Розмари Сегодня, 14:58
    -1
    Окружение действующего президента США Джо Байдена как огня боится возвращения Трампа в Белый дом. Ведь тогда не только будет полностью изменен внутриполитический и внешнеполитический курс США

    Что, опять надежды на хорошего президента США?
    Симонян уже гоняла по Москве с американским флагом в честь прихода Трампа в Белый дом в ноябре 2016 года.
    Через год, в декабре 2017 года Трапм сделал то, чего не хотел делать Обама - одобрил первые поставки летального оружия Украине.
  14. isergil
    isergil Сегодня, 15:00
    +1
    Хрен редьки не слаще. Нам всё равно, кто будет президентом, тем более, что внешнюю политику у них определяют не президенты, а "глубинное государство". То есть закулисье определяет стратегию, а "петрушки" только тактику, и то не всегда. Мы всё время ошибаемся, потому что привыкли, что у нас "вертикаль" и забываем, что у них только театральный реквизит.
  15. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 15:01
    0
    да он сам скоро преставится! зачем в кандалы то его.а ситуация и в прямь интересная.у них всегда экс-президент,и через 200 лет "отец родной",а тут ишь чего замутили.
  16. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:02
    0
    Да плевать на Трампа и на Байдена и на всю структуру власти США. Они враги нам.
  17. sifgame
    sifgame Сегодня, 15:27
    0
    Провалился полковник KGB Дональд Трампов