Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ

Западные союзники Киева очень торопятся с военной помощью Украине, одновременно опасаясь развития успеха ВС РФ и буквально принуждая Зеленского к давно ожидаемому наступлению в ходе весенней кампании. В Еврокомиссии призывают европейские страны отдать все наличествующие боеприпасы ВСУ. Одновременно формируется так называемая танковая коалиция из европейских государств, готовых отправить на Украину свои ОБТ.
Следует сказать, что несмотря на определенные разногласия в объемах, составе и сроках военной помощи, западные союзники Зеленского выполняют и даже перевыполняют свои обещания. На последнем, десятом по счету, заседании Контактной группы по Украине на американской военной базе «Рамштайн» было принято решение об увеличении военных поставок Киеву, хотя подробности практически не разглашались.
Глава Пентагона Ллойд Остин лишь отчитался, что коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Уже девять европейских государств готовы отправить свои «Леопарды» украинской армии. Накануне в Германии, которая до конца месяца выделит ВСУ 18 ОБТ Leopard 2, закончила обучение их управлению и обслуживанию первая группа украинских военнослужащих.
И вот уже в сети появились кадры, снятые на автомобильный видеорегистратор, на которых, как утверждается, показано передвижение колонны легкой колесной бронетехники западного производства, предназначенной для ВСУ. Утверждается, что колонна из примерно сорока машин в сопровождении УАЗ-469 передвигается по одной из трасс на территории Украины. Куда именно направляется военная техника, неизвестно.
Правильнее сказать, что колонна стоит. По всей видимости, дожидаются, когда будет отремонтирован самый главный автотранспорт, без которого движение невозможно — «уазик», который стоит с открытым капотом.
В колонне, в частности, замечены американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV MRAP, британские бронемашины Husky TSV и Wolfhound, а также американские армейские грузовые фургоны HMMWV («Хамви»). Российские пользователи обращают внимание в комментариях, что вся техника на колесной базе. Использовать ее в ходе набившего оскомину весеннего наступления ВСУ по раскисшим полям и оврагам на востоке Украины будет весьма затруднительно.