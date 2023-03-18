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Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ

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Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ

Западные союзники Киева очень торопятся с военной помощью Украине, одновременно опасаясь развития успеха ВС РФ и буквально принуждая Зеленского к давно ожидаемому наступлению в ходе весенней кампании. В Еврокомиссии призывают европейские страны отдать все наличествующие боеприпасы ВСУ. Одновременно формируется так называемая танковая коалиция из европейских государств, готовых отправить на Украину свои ОБТ.


Следует сказать, что несмотря на определенные разногласия в объемах, составе и сроках военной помощи, западные союзники Зеленского выполняют и даже перевыполняют свои обещания. На последнем, десятом по счету, заседании Контактной группы по Украине на американской военной базе «Рамштайн» было принято решение об увеличении военных поставок Киеву, хотя подробности практически не разглашались.

Глава Пентагона Ллойд Остин лишь отчитался, что коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Уже девять европейских государств готовы отправить свои «Леопарды» украинской армии. Накануне в Германии, которая до конца месяца выделит ВСУ 18 ОБТ Leopard 2, закончила обучение их управлению и обслуживанию первая группа украинских военнослужащих.

И вот уже в сети появились кадры, снятые на автомобильный видеорегистратор, на которых, как утверждается, показано передвижение колонны легкой колесной бронетехники западного производства, предназначенной для ВСУ. Утверждается, что колонна из примерно сорока машин в сопровождении УАЗ-469 передвигается по одной из трасс на территории Украины. Куда именно направляется военная техника, неизвестно.

Правильнее сказать, что колонна стоит. По всей видимости, дожидаются, когда будет отремонтирован самый главный автотранспорт, без которого движение невозможно — «уазик», который стоит с открытым капотом.

В колонне, в частности, замечены американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV MRAP, британские бронемашины Husky TSV и Wolfhound, а также американские армейские грузовые фургоны HMMWV («Хамви»). Российские пользователи обращают внимание в комментариях, что вся техника на колесной базе. Использовать ее в ходе набившего оскомину весеннего наступления ВСУ по раскисшим полям и оврагам на востоке Украины будет весьма затруднительно.

Автор:
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59 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 15:08
    -5
    моща, надеюсь достойно их встретят, мобильность усиливают супостаты
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:25
      0
      Фронт встал намертво. Чтобы сейчас не прислали на СВО - бесполезно. Наступило стратегиеское равновесие.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:29
        +6
        Вот бы накрыть такую колонну ракетным ударом ...
        Кучно так стоят. По одному промахнёшься - в другого попадёшь.
        Бомбовый удар, конечно, был бы лучше. Но нет у нас господства в воздухе для такого.
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 15:43
          +3
          Вот бы накрыть такую колонну ракетным ударом

          их уже там нету - нужна оперативная разведка...
          1. poquello
            poquello Сегодня, 16:05
            0
            Цитата: ivan_nkl
            Вот бы накрыть такую колонну ракетным ударом

            их уже там нету

            такое впечатление что для большинства читателей сие неведомо, а уж что это укропская съёмка вообще мимо пробежало )))))))))))))))
      2. poquello
        poquello Сегодня, 15:32
        +1
        Цитата: Гражданский
        Фронт встал намертво. Чтобы сейчас не прислали на СВО - бесполезно. Наступило стратегиеское равновесие.

        ну планы то и у них и у наших есть всегда, тч статика иллюзорна и в любой момент всё может измениться
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 15:44
          +5
          статика иллюзорна

          и равновесие призрачно - перевес российский
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 15:08
    +3
    Из Ирака или Сирии что ли пригнали в такой расцветке?
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 15:17
      0
      Une chose est sure en tout cas : pas d’Afghanistan étant donné la vitesse à laquelle ils se sont enfuis ! :-)

      В любом случае одно можно сказать наверняка : никакого Афганистана, учитывая скорость, с которой они бежали ! :-)
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 15:31
        -8
        Можно вспомнить скорость бега руcской армии из-под Харькова.
        1. Berkut752
          Berkut752 Сегодня, 16:08
          0
          К/Ф "" СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ "", "скорость бега руcской армии" а они поехали.....................
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:21
      +4
      Из Ирака или Сирии что ли пригнали в такой расцветке?

      Так у амкрикосов вся техника в такой расцветке . Они же привыкли воевать там где тепло.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 15:45
        +1
        у амкрикосов вся техника в такой расцветке

        привыкли захватывать нефтяные страны
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:09
    +5
    Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ


    И где наши "доблестные" летчики, вертолетчики?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:14
      -3
      Цитата: Konnick
      Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ


      И где наши "доблестные" летчики, вертолетчики?

      а где эта колонна?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:22
        -3
        а где эта колонна?

        Если бы летали, то увидели бы.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 15:37
          +3
          Если бы спутники летали, то увидели бы. Но спутников у нас нет столько, сколько у США. Увы, наше техническое отставание налицо по многим параметрам.
        2. poquello
          poquello Сегодня, 16:08
          +1
          Цитата: Konnick
          а где эта колонна?

          Если бы летали, то увидели бы.

          как бы летали, так бы и падали, чай самолётов не мешок
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:24
      0
      И где наши "доблестные" летчики, вертолетчики?

      А вы сидя на диване видать всё ПВО как-лов уничтожили? Карту краины посмотрите ,где эта колонна ?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:38
        +2
        А вы сидя на диване видать всё ПВО как-лов уничтожили? Карту краины посмотрите ,где эта колонна ?

        Там таких колонн на каждой дороге куча, вот противодействия передислокации нет. ПВО сидя на диване я не могу ликвидировать, но почему сидели на диване генералы, которые должны были этим заниматься.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:22
          0
          Там таких колонн на каждой дороге куча, вот противодействия передислокации нет.

          На западе краины да а ближе к границе боевых действий эти колонны дробятся и идут единицами до точки сбора. Ну нету у нас 100% господства в воздухе .
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +4
    Почему они еще не горят?Да,коротко,но конкретно
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:15
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Почему они еще не горят?Да,коротко,но конкретно

      во блин, ещё один, вы знаете где они едут?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:32
        +1
        Неужели на Вашингтон?? belay ))))))))))))))))))))))))))
      2. ядро
        ядро Сегодня, 15:49
        +3
        сцу...ко мы и не должны знать где они едут, мы должны знать где они догорают, а должны знать где едут военные, которых мы 70 лет мирного времени содержали.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:29
          0
          а должны знать где едут военные, которых мы 70 лет мирного времени содержали.

          Просто нет слов.
    2. cadaver
      cadaver Сегодня, 15:16
      +10
      Цитата: dmi.pris1
      Почему они еще не горят?Да,коротко,но конкретно

      На Ваш вопрос ответил Игорь Иванович.

      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:26
        +3
        Игорь Иванович с сегодняшнего дня пятнаху может получить как нефиг делать за такой пост. А вы за репост пять-семь..или репост не считается..или за него столько же? не знаю даже. request Вот такая новая реальность, будьте аккуратней. recourse
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 15:32
          +2
          Игорь Иванович с сегодняшнего дня пятнаху может получить как нефиг делать за такой пост.

          Тут Вы правы. На самом деле он уже на 100 пятнах наговорил. Но он почему-то не боится и продолжает писать подобные тексты....
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 16:10
            0
            Цитата: cadaver
            Но он почему-то не боится и продолжает писать подобные тексты....

            Стрелков - Гиркин Игорь Иванович полковник ФСБ России . КэГэБэшников- ФСБэшников бывших не бывает . Особенно в России . Все делают определённую работу .
        2. ugos
          ugos Сегодня, 15:41
          +2
          А за плюсик сколько дадут, просто интересно.
          1. al3x
            al3x Сегодня, 15:50
            +1
            За лайк можно административку получить, вроде бы. hi
        3. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 15:48
          +1
          Игорь Иванович с сегодняшнего дня пятнаху может получить как нефиг делать за такой пост.

          вот щас будем посмотреть...
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 15:41
        +3
        А на вопрос про месторасположение Стрелков тоже не ответил.
        А я постараюсь предположить, почему. И маршал тут не причём. Виноват Роскосмос. Где дешёвые ракетные пуски? Где небольшие спутники, которые можно в огромном количестве пускать на низкую орбиту? Их нет, потому что в Роскосмосе этим не занимались, предпочитая постить шутки про полёты в космос на батуте. В итоге сами летают на Союзах и запасах Протонов (где Ангара хотя бы?), пока американцы пускают Фалконы. Были бы у нас свои Фалконы и свой Старлинк с группировкой разведывательных спутников, уже бы нашли эту колонну и разнесли. Боевых средств для этого достаточно.
  5. Слон
    Слон Сегодня, 15:14
    +8
    На украине на дороге стоит колонна из 40 машин. Наш ГШ как всегда ждет когда вся эта техника доедет и будет применяться на передовой!?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: Слон
      На украине на дороге стоит колонна из 40 машин
      Мы все знаем, а кому надо знать и принимать решения об уничтожении этой колонны знает ? request
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Мы все знаем

        ))))))))))))) наивный, мы даже толком не знаем что наши ракеты в тылу укропов атакуют
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 16:00
          +2
          Отпишу Шойге и Герасимову, пусть вас персонально проинформируют... yes
          1. poquello
            poquello Сегодня, 16:12
            0
            Цитата: Uncle Lee
            Отпишу Шойге и Герасимову, пусть вас персонально проинформируют... yes

            ) нее, меньше знаешь - крепче спишь
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:53
      +1
      аш ГШ как всегда ждет когда вся эта техника доедет

      на момент выхода публикации колонны там уже нету...
  6. Sith
    Sith Сегодня, 15:15
    -2
    Цитата: Konnick
    Зафиксировано передвижение большой колонны западной бронетехники ВСУ


    И где наши "доблестные" летчики, вертолетчики?

    Тут нужны бомберы и ракетчики ... но на самом деле , видео есть локации ж чётко нету
    Это в 404й или где ... в разных наших и ихих новостях или не указывают где это или разнятся показания
  7. Machete
    Machete Сегодня, 15:16
    0
    Все эти бронемашины оружием можно назвать с большой натяжкой.
    Их кавалерийские наскоки с кучей ББМ летом и осенью прошлого года обусловились ужасно низкой плотностью наших войск и недоборудованием позиций.
    Где было хоть как-то нормально с этим эти коробки десятками жгли.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: Machete
      Все эти бронемашины оружием можно назвать с большой натяжкой.
      Их кавалерийские наскоки с кучей ББМ летом и осенью прошлого года обусловились ужасно низкой плотностью наших войск и недоборудованием позиций.
      Где было хоть как-то нормально с этим эти коробки десятками жгли.

      для того чтобы их жечь нужно место где их встретить, а натовцы сверху нежданчик обеспечивали, а при нежданчике десятками жечь явно не все могут
  8. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 15:16
    0
    Хорошо хоть мы мосты не разбомбили,есть по куда заезжать на окраину.
  9. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 15:18
    +5
    Утверждается, что колонна из примерно сорока машин в сопровождении УАЗ-469 передвигается по одной из трасс на территории Украины.

    Заголовок в российских СМИ должен звучать так: "УНИЧТОЖЕНА большая колонна западной бронетехники ВСУ".
    Что-то не так в министерстве обороны РФ...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 15:40
      +1
      Заголовок в российских СМИ должен звучать так: "УНИЧТОЖЕНА большая колонна западной бронетехники ВСУ".
      Что-то не так в министерстве обороны РФ...

      Я бы добавил "очередная колонна уничтожена".
  10. kotev19
    kotev19 Сегодня, 15:22
    +1
    В какую сторону движется эта техника и то, делайки это днем? Может быть какое-то военное представительство выводит свою подчиненную технику за рубеж? И вопрос к редакции - вы часто используете комбинацию слов "западный эксперт". Что Вы понимаете под этим набором слов? Я не говорю о "западном", "восточном", "южным" и так далее, а о слове "эксперте"?
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:26
    +1
    Ну вот, подкинули ген.Конашенкову работу заново все пересчитывать.
    Может быть кто-нибудь из ВКС поможет ему, ̶р̶а̶с̶х̶р̶е̶н̶а̶ч̶и̶в̶ разбив эту колонну еще на марше где-нибудь "на львивщине"
    1. B44
      B44 Сегодня, 15:36
      +2
      Он как раз медальку получает за отчет о сгоревших Леопардах и еще не пришедших Абрамсах. За уничтожение этой колонны будет как минимум недельный проездной в Сочи и похвала в отчете.
  12. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 15:27
    -2
    Perfect opportunity for russian airforce to bomb those into oblivion. Why not? Can someone explain?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: christian revuelta
      Perfect opportunity for russian airforce to bomb those into oblivion. Why not? Can someone explain?

      так подкиньте в МО координаты того места где колонна будет через час, не вопрос )))))))))))))))))
    2. B44
      B44 Сегодня, 15:40
      0
      Чем тут можно объяснить, насыщение ПВО средствами ПВО уже на такой стадии, что действия ВВС обеих сторон ограничиваются стрельбой ракетами за линией фронта, о действиях и ударах по тыл. Не подавляя ПВО, нужно очень осторожно использовать самолеты, а про вертолеты вообще забыть, они очень уязвимы.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:43
      0
      Да мы сами не знаем why not. Вот так вот.
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:36
    -1
    западные союзники Зеленского выполняют и даже перевыполняют свои обещания.

    А зелёной краски не обещали? А то у нЭзалЭжнiх кроме жОвтоХо и синеХо других цветов нЭма... request
  14. ядро
    ядро Сегодня, 15:46
    -1
    такой бред, техника идёт в открытую без прикрытия пво! зачем нам тут показывать как она едет, нам должны показать как она в этом украинском кювете догорает. я что то совсем престал понимать логику действий наших военных!!!
  15. uralant
    uralant Сегодня, 15:49
    0
    Цитата: poquello
    мобильность усиливают супостаты

    Мобильность оно не последнее дело в таперищних условиях. На колёсах убегать сподручнее.
  16. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 15:58
    -1
    Хорошо стоят... Где же удары наших БПЛА? Наших СУ-57 самолетов невидимок! Где как не здесь нам их проверить?
  17. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 16:02
    -1
    Помниться обещали уничтожать на подходе, но как обычно выразили озабоченность
  18. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:38
    0
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Слон
    На украине на дороге стоит колонна из 40 машин
    Мы все знаем, а кому надо знать и принимать решения об уничтожении этой колонны знает ? request

    В инете иностранцы ставят очень много видео о колоннах движущихся на украину и по Украине, но как обычно видео состоит из всяких возможных учений в гейропе. Там восхищения до неба, только на многих кадрах или номерные знаки у цив.авто датские или названия городов венгерские