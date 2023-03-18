Украинские военные сообщают о тяжелой для ВСУ ситуации в районе населенного пункта Авдеевка. Украинское командование признает, что в прилегающем к Авдеевке поселке Каменка подразделениям российской армии удалось достичь "частичного успеха". В настоящее время там продолжаются ожесточенные бои.Также украинская сторона сообщает о позиционных боях с переменным успехом в районе села Красногоровка и в черте самого населенного пункта. Российская армия продолжает атаковать в направлении Александрополя.На протяжении последних пяти дней продолжаются бои в районе села Невельское, где подразделения российской армии усиленно штурмуют позиции боевиков киевского режима, прощупывая уязвимые места в обороне ВСУ. В серой зоне фиксируется ряд локальных изменений в пользу ВС РФ.В районе Авдеевского коксохимического завода проведены массированные штурмы позиций украинской армии с целью прорвать оборону ВСУ. К северу от села Водяное российские войска совершили несколько атак в сторону посёлка Северное, после чего отступили на исходные позиции.В районе города Торецк на окраинах населенных пунктов Железное и Южное на протяжении нескольких месяцев продолжаются ожесточенные бои, вследствие чего этот участок линии боевого соприкосновения редко отмечается в сводках обеих сторон.Авдеевка находится поблизости от Донецка, оттуда на протяжении девяти лет украинские боевики осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов столицы региона.