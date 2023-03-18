Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ: Армия России активно наступает в районе Авдеевки

10
Генштаб ВСУ: Армия России активно наступает в районе Авдеевки

Украинские военные сообщают о тяжелой для ВСУ ситуации в районе населенного пункта Авдеевка. Украинское командование признает, что в прилегающем к Авдеевке поселке Каменка подразделениям российской армии удалось достичь "частичного успеха". В настоящее время там продолжаются ожесточенные бои.


Также украинская сторона сообщает о позиционных боях с переменным успехом в районе села Красногоровка и в черте самого населенного пункта. Российская армия продолжает атаковать в направлении Александрополя.

На протяжении последних пяти дней продолжаются бои в районе села Невельское, где подразделения российской армии усиленно штурмуют позиции боевиков киевского режима, прощупывая уязвимые места в обороне ВСУ. В серой зоне фиксируется ряд локальных изменений в пользу ВС РФ.


В районе Авдеевского коксохимического завода проведены массированные штурмы позиций украинской армии с целью прорвать оборону ВСУ. К северу от села Водяное российские войска совершили несколько атак в сторону посёлка Северное, после чего отступили на исходные позиции.

В районе города Торецк на окраинах населенных пунктов Железное и Южное на протяжении нескольких месяцев продолжаются ожесточенные бои, вследствие чего этот участок линии боевого соприкосновения редко отмечается в сводках обеих сторон.

Авдеевка находится поблизости от Донецка, оттуда на протяжении девяти лет украинские боевики осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов столицы региона.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:40
    +4
    оттуда на протяжении девяти лет украинские боевики осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов столицы региона.
    Только за ЭТО нужно сравнять с землей все ВСУшные укрепления вместе с нациками !
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:06
      +1
      сравнять с землей все ВСУшные укрепления вместе с нациками !

      весь правый сектор там пасётся...
    2. Маз
      Маз Сегодня, 16:32
      +1
      Нужно окружать и потом брать измором и штурмом. А не бить в лоб штурмом на подготовленные к обороне позиции насыщенные оружием, боеприпасами, средствами разведки, наведения и артой.... Но в Гениальном Штабе мо рф конечно виднее. А вот немцы в 1941 - окружали и добивали, отсекали от путей снабжения и окружали и добивали , и снова отсекали и добивали, и пленных нагребли столько ,что до сих пор стыдно. А идея проста до безобразия, сделать сходящиеся удары пр правому берегу днепра с севера и с юга. Отрезать левобережье от западной Украины и добить без бк, продуктов и резервов окруженные группы войск всу. Зачем переть в лоб? Они сами сдадутся без тыла. Но тут видать другие резоны. Даже Кадыров перекрыли кислород, когда что-то подобное высказал. Будем посмотреть.
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:42
    +6
    Автору. А слабо было нормальную карту с начертанием переднего края опубликовать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:08
      +2
      Вот например есть карта с сайта Русская весна.
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 15:43
    +2
    Наступление Вооружённых Сил РФ на Донбассе в целом идёт с большим трудом - приходится прогрызать глубоко эшелонированную и укрепленную за 8 лет оборону ВСУ.
    Но зато Донбасс отвлекает тучу резервов ВСУ с других участков фронта - прежде всего с Запорожья и тем самым затрудняет им подготовку к наступлению.
    ВСУ перемалываются до дна на Донбассе и дыры в обороне Украины уже приходится затыкать поляками.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:05
      +2
      дыры в обороне Украины уже приходится затыкать поляками.

      полячишки свои бошки под пули подставляют не от хорошей жизни...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:49
    +5
    Генштаб ВСУ: Армия России активно наступает в районе Авдеевки
    . Когда раздавят свидомых в Авдеевке, в Донецке станет спокойнее, эт точно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:05
      +2
      Цитата: rocket757
      Когда раздавят свидомых в Авдеевке, в Донецке станет спокойнее, это точно.

      И в Европе станет спокойнее, хотя у них никто не отменял "Дранг нах остен".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:09
        +1
        Можно представить, что Гейропейским покоя не видать!!! Их, если что, дядя Сэм простимулируют пинками или ещё как...