Военное обозрение
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Советник МВД Украины рассказал о пострадавших от «российского удара» под Артемовском гражданах Польши

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Советник МВД Украины рассказал о пострадавших от «российского удара» под Артемовском гражданах Польши

В результате нанесения ВС РФ ударов по городу Часов Яр в окрестностях Артемовска (Бахмута) были ранены граждане Польши. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.


Иностранцев, находившихся в Часов Яре в довольно неподходящее для путешествий и деловых поездок время, украинский чиновник упорно называет «волонтерами». Геращенко утверждает, что российский снаряд попал в микроавтобус, в котором находились два гражданина Польши. Кстати, был ли этот снаряд российским или в микроавтобус выстрелили свои же, еще надо разбираться.

По словам советника МВД Украины, оба поляка в результате попадания снаряда получили ранения. Один из «волонтеров» был направлен на лечение в Днепропетровск. В микроавтобусе, по словам Геращенко, находилась «гуманитарная помощь». Это уже не первый подобный случай гибели или ранения иностранных «волонтеров» в Артемовске или его окрестностях.


Подробностей о том, чем занимались до поездки на Украину раненые поляки, не приводится. Но обычно подобные «волонтеры» все как на подбор оказываются бывшими десантниками, морскими пехотинцами или, на крайний случай, обычными пехотинцами и артиллеристами весьма боеспособного возраста.

Тем временем, стало известно, что по всей Польше разворачиваются рекрутинговые центры для набора граждан на военную службу. Польша играет очень важную роль в украинском конфликте, в составе ВСУ воюет большое количество польских наемников. По утверждениям военкоров, на ряде участков фронта в некоторые дни и недели польская речь была доминирующей в переговорах, перехватываемых в местах расположения сил противника.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Правда Геращенко"
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:42
    +7
    Полякам как всегда больше всех надо.Дома им не сидится.Как шило у них в одном месте.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:47
      +10
      Цитата: Orange-Bigg
      Полякам как всегда больше всех надо.Дома им не сидится.

      Поляки Украину считают свой землёй и своим домом, а украинцы их рабы ( ну историю мы ещё в школе учили и Тараса Шевченко читали).
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 14:55
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Поляки Украину считают свой землёй и своим домом, а украинцы их рабы ( ну историю мы ещё в школе учили и Тараса Шевченко читали).

        Они шо не знают, что Украина заканчивается намного западнее реки Днепр? Кого они волонтёрят на территории ДНР?
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:59
        +5
        Никакие это не волонтеры!

        Паны приехали смотреть землю и хлопов.
    2. SSR
      SSR Сегодня, 14:53
      +5
      Цитата: Orange-Bigg
      Полякам как всегда больше всех надо.

      Этой гиене европы, с синдромом пшека, ещё всё аукнется.
      Именно они первые в очереди на источник войны в европе.
      Транзитной военной техники, боеприпасов накопили, соседи наоборот всё слили.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 15:03
      +5
      Да какие они волонтёры? Вон данные , за год из войска польского
      вдруг уволилось по собственному желанию , 10 000, совсем не пенсионеров. Как думаете куда они девались? Ну, поделом и полученная плата. Хай не лезут. Забыли как их Суворов гонял по всей польше.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:44
    +6
    Геращенко утверждает, что российский снаряд попал в микроавтобус, в котором находились два гражданина Польши.
    Когда идёт война, польские "волонтёры", должны сидеть в Польше и помогать украинским беженцам.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:45
      +3
      Это волонтёры по вызову.Они на дом приезжают.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:47
    0
    Мало перепало.А что волонтеры там делают?Пусть лучше озаботятся судьбой пингвинов в Южной Африке.Посмотрим,что местные им скажут
  4. isergil
    isergil Сегодня, 14:47
    +1
    Вопрос, что они там делали?- надо заменить на ответ: Им там делать нечего. Если только Польша хочет получать гробы.
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:51
    +1
    Странные какие-то волонтёры, которые залезли в самое пекло. Видимо органы свежие собирают на продажу.
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:52
    +3
    "...Dans le minibus, selon Gerashchenko, il y avait "une aide humanitaire"..." !?
    Comme dans les ambulances, filmées en direct par la télévision Turque, dont ne sortaient que des militaires Ukrainiens en armes ?

    ...В маршрутке, по словам Геращенко, находилась "гуманитарная помощь"..."!?
    Как в машинах скорой помощи, снятых в прямом эфире турецким телевидением, из которых выходили только украинские военные с оружием в руках ?
  7. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 14:54
    +1
    если бы в этот "микрик" влетел нормальный ОФС, то фото было бы совершенно другим.да и в случае отказа взрывателя была бы маленькая дырка от снаряда.так,фото ради фото.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:18
      +2
      Раньше порошенко хоть кусок жести с собой таскал в качестве доказательств. А теперь липовой фоткой обходятся. Мельчает народ.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:58
    +2
    Советник МВД Украины рассказал о пострадавших от «российского удара» под Артемовском гражданах Польши
    . Подвозите следующих "волонтёров", им также и туда же прилетит.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:00
    +2
    Граждан Польши? Я конечно не кровавый маньяк, но в этом случае хочу спросить... Что они там делали?
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:01
    +2
    Похоже осколок попал а то тачка бы сгорела.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    +1
    Ни кого не удивляет вид автобуса ? В борту дыра ,а на боковом стекле ни трещенки.Счас на сайте Краматорска посмотрю ,там тоже микрик с дыркой есть .Совсем изоврались на Украине.
    .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:03
      0
      Больше похоже на провокацию ВСУ ,таскают по Константиновке ,остатки снаряда Града и делают фото для своих кураторов.Судя по повреждениям.
  12. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 15:25
    +2
    В результате нанесения ВС РФ ударов по городу Часов Яр в окрестностях Артемовска (Бахмута) были ранены граждане Польши.

    А что забыли эти граждане Польши в русском Донбассе?

    Новость должна звучать так "В результате нанесения ВС РФ ударов по городу Варшава там исчезли все граждане Польши."