В результате нанесения ВС РФ ударов по городу Часов Яр в окрестностях Артемовска (Бахмута) были ранены граждане Польши. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Иностранцев, находившихся в Часов Яре в довольно неподходящее для путешествий и деловых поездок время, украинский чиновник упорно называет «волонтерами». Геращенко утверждает, что российский снаряд попал в микроавтобус, в котором находились два гражданина Польши. Кстати, был ли этот снаряд российским или в микроавтобус выстрелили свои же, еще надо разбираться.По словам советника МВД Украины, оба поляка в результате попадания снаряда получили ранения. Один из «волонтеров» был направлен на лечение в Днепропетровск. В микроавтобусе, по словам Геращенко, находилась «гуманитарная помощь». Это уже не первый подобный случай гибели или ранения иностранных «волонтеров» в Артемовске или его окрестностях.Подробностей о том, чем занимались до поездки на Украину раненые поляки, не приводится. Но обычно подобные «волонтеры» все как на подбор оказываются бывшими десантниками, морскими пехотинцами или, на крайний случай, обычными пехотинцами и артиллеристами весьма боеспособного возраста.Тем временем, стало известно, что по всей Польше разворачиваются рекрутинговые центры для набора граждан на военную службу. Польша играет очень важную роль в украинском конфликте, в составе ВСУ воюет большое количество польских наемников. По утверждениям военкоров, на ряде участков фронта в некоторые дни и недели польская речь была доминирующей в переговорах, перехватываемых в местах расположения сил противника.