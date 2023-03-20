Всевидящее око для американского ядерного арсенала

МБР Minuteman III в шахте. Источник: nature.com
Wi-Fi для стратегических сил
В начале марта ВВС Соединенных Штатов заключили контракт на 75,5 млн долларов на разработку специальной высокоскоростной информационной сети, объединяющей системы ядерного арсенала. Чтобы разъяснить суть событий, погрузимся в тонкости технологии. Исполнителем контракта является небольшая компания Persistent Systems, которая, тем не менее, уже успела прославиться. В частности, за разработку военной сети Persistent Wave Relay для военно-воздушных сил. Что это за сеть и в чём её преимущество? Это одноранговая структура, не имеющая центрального элемента. Для примера можно привести привычную сотовую связь, в которой коммуникация между абонентами осуществляется через вышки связи или ретрансляторы. Отсюда и её название – многоранговая система. Подобные схемы достаточно уязвимы, особенно в боевых условиях, так как уничтожение одной-двух вышек практически гарантирует отключение сотовой связи в округе.
Одноранговая система лишена этого недостатка, так как здесь отсутствуют «центры принятия решений» и серверы. В чём-то есть сходство с традиционной радиосвязью, только каждая станция выполняет одновременно роль передатчика и ретранслятора. То есть пакет информации (видео, фото или голосовое сообщение) от одного абонента к другому может перейти на десятки километров через ближайшие станции. Минус в том, что если в цепочке передачи будут разрыв, то пакет останется ожидать следующего «коннекта» в одном из ближайших передатчиков. Либо алгоритм примется искать новый, более длинный путь к получателю. Здесь работает схема – чем больше работающих станций, тем надёжнее связь.
Кстати, сотовые телефоны умеют работать по условно одноранговому принципу, когда сообщаются друг с другом через Wi-Fi или Bluetooth. Частным примером одноранговой сети является MANET (Mobile Ad hoc NETworks) или мобильная специальная сеть. Различные варианты этого исполнения можно встретить в поисково-спасательных миссиях, в обеспечении конференций и прочих массовых собраний людей, а также в экспедициях в удалённые уголки планеты. Интернета и сотовой связи нет, но пользователи MANET могут обмениваться контентом в пределах своей дислокации. А если кто-то из пользователей подключится к спутниковому Интернету, например Starlink, и начнёт раздавать его по сети, то вся конструкция тут же превратится в многоранговую конструкцию. Подобные системы работают не только между одушевлёнными пользователями, но и в цепи «машина-машина». Например, автомобильные комплексы Vehicle-to-vehicle или V2V позволяют технике обмениваться друг с другом информацией о состоянии дороги, пробках и прочих нюансах. Существуют проекты V2V, основанные на сотовой связи, то есть многоранговые, так и работающие на беспроводной сети, то есть одноранговые.
Источник: c4isrnet.com
У американцев функционирует уже несколько лет сеть Persistent Wave Relay, связывающая MANET-устройства боевых самолетов ВВС. Разработчики нескромно называют Wave Relay «самой совершенной в мире мобильной одноранговой связью». Летчики в режиме реального времени могут беседовать друг с другом, обмениваться фото, видео и GPS-координатами. Вся затея строится вокруг достижения пресловутой ситуационной осведомлённости, без которой современные боевые действия заметно усложняются. Пример российской спецоперации это отлично иллюстрирует.
Есть у ВВС и ещё одна система коллективной одноранговой связи – IRON (Infrastructure-based Regional Operation Network) или «Региональная операционная сеть на основе инфраструктуры». Чтобы не загружать читателя сложными терминами, достаточно сказать, что сеть призвана обеспечивать широкоформатное наблюдение за всеми объектами на авиабазах. Она охватывает не только стационарные объекты, но и подвижные пункты наблюдения. Естественно, беспроводные каналы связи зашифрованы.
Примерная структура будущей самой большой в мире беспроводной сети. Источник: persistentsystems.com
Указанные выше 75,5 млн долларов пойдут на создание масштабной одноранговой коммуникационной сети, объединяющей под своей эгидой четыре сотни ядерных ракет Minuteman III шахтного базирования. Сложность в том, что разбросаны районы базирования по всей Америке – в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. В общей сложности высокоскоростным «военным Wi-Fi» придётся покрыть почти 65 тыс. квадратных километров. Это примерно 0,7 процента всей территории Соединенных Штатов.
В предчувствии Третьей мировой
Злые языки утверждают, что американцы решились на развертывание самой масштабной на планете беспроводной сети из-за опасений за свой ядерный потенциал. Как-никак, часы Судного дня сейчас в 90 секундах до всемирного апокалипсиса. Не лишним будет усилить внутреннюю безопасность ядерного арсенала в континентальной части страны.
По плану новая сеть объединит более 1,7 тыс. станций, способных передавать различные пакеты информации. Из этого числа около тысячи передатчиков-ретрансляторов будут исполнены в стационарном варианте, а остальные 700 экземпляров – в форма-факторе радиостанций MPU5. Изделие выполнено на архитектуре Android и оснащено четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью на 128 ГБ. Система позволяет отслеживать коллег с помощью GPS, снимать и передавать полноформатное HD-видео. Пользователь на одном устройстве может просматривать одновременно до четырех видеопотоков. Через USB- и HDMI-интерфейсы передатчика можно подключить компьютер и использовать как полноценную станцию. MPU5 – это вполне работоспособные радиостанции, которые давно в свободной продаже и доступны широкому кругу пользователей. По заказу военных вся система просто интегрируется в узкоспециализированную сеть для ядерных сил Соединенных Штатов. Всевидящее око Пентагона позволит закрыть внутренние рубежи от диверсионных атак как с воздуха, так и с земли.
Радиостанция MPU5. Источник: persistentsystems.com
MPU5 и вся связанная с ними инфраструктура не первый раз в армии. Испытывали военную беспроводную связь в ходе учений морской пехоты Green Dagger в 2021 году. По некоторым данным, британские морпехи тогда наголову разбили американских коллег. Работали с системами также на испытательных полигонах в Уайт-Сэндс и авиабазе Неллис, а также монтировали на экспериментальные дроны Pegasus II. Возникает вопрос – а зачем все эти сложности, если есть вполне работоспособный Starlink Илона Маска? Который, ко всему прочему, доказал свою высокую эффективность на Украине. Всё дело в своенравности главы SpaceX – в любой момент он может вырубить все терминалы просто потому, что встал утром не с той ноги. Поэтому все права на будущий «всевидящий глаз» ядерных сил целиком и полностью должен принадлежать правительству.
Адриен Робенхаймер, вице-президент компании-разработчика Persistent по развитию бизнеса и маркетингу для ВВС и разведывательного сообщества, комментирует возможности будущей системы:
«У нас больше пропускной способности, чем требуется. Таким образом, мы можем помочь объединить данные с нескольких датчиков. Патруль также может поставить булавку на карту, отметив, где возникли проблемы или оставлен подозрительный рюкзак.»
Главная надежда Робенхаймера связана с потенциальным заказом на разработку многострадальной Joint All-Domain Command and Control или JADC2. Это глобальный «военный Интернет» для Пентагона, объединяющий все без исключения подразделения армии США по всему миру. Если получится, то скромная IT-компания из Нью-Йорка может получить заказ уже на несколько миллиардов долларов.