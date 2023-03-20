Всевидящее око для американского ядерного арсенала



МБР Minuteman III в шахте. Источник: nature.com

Wi-Fi для стратегических сил



Источник: c4isrnet.com



Примерная структура будущей самой большой в мире беспроводной сети. Источник: persistentsystems.com

В предчувствии Третьей мировой















Радиостанция MPU5. Источник: persistentsystems.com

«У нас больше пропускной способности, чем требуется. Таким образом, мы можем помочь объединить данные с нескольких датчиков. Патруль также может поставить булавку на карту, отметив, где возникли проблемы или оставлен подозрительный рюкзак.»