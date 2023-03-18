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По всей территории Польши массово разворачиваются армейские рекрутинговые центры

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По всей территории Польши массово разворачиваются армейские рекрутинговые центры

Министерство обороны Польши разворачивает по всей территории страны рекрутинговые центры по набору добровольцев для службы в вооруженных силах.


Польские военные проводят масштабную кампанию по привлечению молодёжи на армейскую службу, проводятся многочисленные выставки и другие мероприятия, на которых посетителям настойчиво предлагают подписать контракт с вооруженными силами.

Основной причиной массового рекрутинга является стремление президента Польши Анджея Дуды создать самую большую сухопутную армию среди стран Евросоюза. Ведутся активные закупки бронетехники, ракетных и артиллерийских систем производства США и Южной Кореи. Однако, для управления и эксплуатации военной техники необходимо соответствующее количество военнослужащих, численность которых и пытаются повысить польские власти.

В ближайшее время польские власти намереваются закупить партию из 980 южнокорейских танков К2 "Черная пантера" на сумму 14,5 миллиарда долларов. Часть военной техники будет поставлена напрямую, а остальные предполагается собирать на польских предприятиях по лицензии. Также в планах польского правительства закупка более 600 самоходных гаубиц и около 50 боевых самолетов. При помощи этих поставок польские власти намерены возместить своей армии вооружения, переданные Украине, а также укрепить свои вооруженные силы.

Кроме того, численность польской армии предполагается в два раза увеличить с нынешних 150 тысяч военнослужащих. Вместе с этим повысятся и расходы Польши на оборону - с 2,4 процентов от ВВП страны в прошлом году в текущем году они возросли до 3 процентов, а в будущем могут достигнуть 5 процентов от ВВП.

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19 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 15:56
    +2
    Каковы шансы нормально справиться с Польшей, если мы не способны опрокинуть даже Украину? Имею в виду, без перехода к той или иной форме тотальной войны с ударами по тыловым объектам, в том числе социальной инфраструктуре (электростанции, водоочистные станции и пр.). А удар по Польше будет ударом по стране НАТО.
    Вот и выйдет в случае вмешательства Польши, что она сможет воевать на Украине сколько влезет. А мы что? Если не ударим по Польше, это сможет длиться очень долго. А если ударим, то это либо конфликт непосредственно с США, либо закат американской империи, чего она вряд ли допустит.
    И тут реально тяжело принять решение. В случае вмешательства Польши будут затронуты принципиальные позиции как России, так и США. Обеим сторонам будет отступить очень тяжело, у обеих будет огромный соблазн идти к точке невозврата в виде непосредственного конфликта с применением ЯО, надеясь, что соперник испугается и отступит. Россию и Штаты я понимаю. Я не понимаю, чего тут принципиального для Польши, что она готова устраивать такое и способствовать столкновению двух ядерных держав лбами.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:01
      +3
      Каковы шансы нормально справиться с Польшей, если мы не способны опрокинуть даже Украину?

      Украина помощнее будет и намного..
    2. arthh
      arthh Сегодня, 16:04
      +3
      Удар по Польше удар по Нато это какого фига? Если поляки рыпнутся куда либо сами по себе их можно стерать с земли сразу всем оружием чем есть и никакие центры и танки им не помогут. А хохлам помогает всё нато
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 16:12
        +1
        их можно стерать с земли сразу всем оружием чем есть и никакие центры и танки им не помогут.

        А что мешает сделать это с украиной , ведь даже после СВО как минимум сто лет мы будем лютыми врагами. А ответ прост кроме ЯО уже всё вооружение применили.
    3. Комментарий был удален.
    4. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 16:07
      +1
      Значит сша убедили польшу, что СЯО России не играет роли.
      А обычным оружием против стран нато воевать бессмысленно.
    5. Сергей Хатылаев
      Сергей Хатылаев Сегодня, 16:19
      0
      У них один нацистский бог, на всю европейскую братию.Мы их людьми считаем, хоть и хреновыми, в они нас нет. И евроянки рассисты, только не голосят об этом, на каждом шагу.
    6. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 16:27
      0
      Польша готовится пошакалить на руинах Европы. Ну и отбиваться, если план США по превращению Европы в руины провалится, у тех же немцев изрядно к полякам.
      У НАТО без США перспектив нет, а у США больше нет денег на НАТО. Не завтра конечно, но в обозримом будущем США скажут НАТО "развлекаетесь самостоятельно", а мы сами по себе, в аукусе.

      Прямое столкновение же с РФ США совсем не нужно, и до него никто доводить не собирается. Науськать очередных дурачков, да ещё за их же счёт, это пожалуйста, а самим влезать - нет-нет-нет.
    7. Маз
      Маз Сегодня, 16:42
      0
      Простым полякам война на фиг не нужна. Был в Польше говорил с поляками. Сейчас снова полечу, думаю мнение не поменялось, очень дружелюбны, легко общаются, никакой русофобии, как идёт на правительственном уровне. Ну посмотрим.
  2. Stena
    Stena Сегодня, 15:57
    +2
    Следующие клиенты на денацификацию.
    Причем на ближайшую перспективу - до 5 лет.
    P.S. А что такое МУС? Международный Улимпийскй Союз?
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:57
    +2
    Непонятно одно - откель паны гроши надыбать собираются на всё это богатство? what
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:06
      +1
      Как обычно, коллективный Запад спонсирует очередной "дранг нах остен" Дежа вю.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:14
      0
      Непонятно одно - откель паны гроши надыбать собираются на всё это богатство?

      Яблоки в Россию продавали.
    3. Losyara
      Losyara Сегодня, 16:25
      0
      Кстати, даже сами поляки, которые здравомыслящие, в беседе честно в шоке. Социальная обстановка очень даже не очень, но вот на зброю денег кто то даёт вдоволь
  4. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:59
    +2
    Польшу активно готовят к войне, с кем? Вопрос риторический
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    0
    Кроме того, численность польской армии предполагается в два раза увеличить с нынешних 150 тысяч военнослужащих. Вместе с этим повысятся и расходы Польши на оборону - с 2,4 процентов от ВВП страны в прошлом году в текущем году они возросли до 3 процентов, а в будущем могут достигнуть 5 процентов от ВВП.
    . Гейропейские, совместными усилиями, могут побродить монстрика, который им же и... наградит, да не под дверью, а уже внутри, в зале!
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:08
    0
    Основной причиной массового рекрутинга является стремление президента Польши Анджея Дуды создать самую большую сухопутную армию среди стран Евросоюза.

    Вот только для чего эта армия, не уж то опять на Россию или Белоруссию собирается.
  7. B44
    B44 Сегодня, 16:17
    0
    Цитата: Тарелка
    Я не понимаю, чего тут принципиального для Польши, что она готова устраивать такое и способствовать столкновению двух ядерных держав лбами.


    Огромная, развитая с детства ненависть к русским. Русофобия постоянно подогревается политиками, СМИ и историями, передающимися от родителей к детям. Чувство цивилизационного превосходства и гордости за то, что являешься частью Евросоюза. Одним словом, это страна, где Россия является смертельным и вечным врагом.
  8. Eug
    Eug Сегодня, 16:22
    0
    Кто будет оплачивать этот банкет? Зарубежные "вливания" закончились, собственно польская экономика особых достижений не демонстрирует, а поляки народ такой - если их жизнь подорожает, бузить будут не по-детски... не думаю, что они готовы к серьезной войне на собственной территории, экспедиционные силы - пожалуй.. вопрос в запасах вооружений в росс.арсеналах....
  9. Сергей 42
    Сергей 42 Сегодня, 16:25
    0
    Как я вижу с дивана, поляки будут в украинской форме воевать с нами, поралельно захватывать территорию Украины, если поляки со своей территории нанесут удар по территории России
    Это уже другой уровень будет, нашему руководству придеться поискать в своих штанах стальные яйца....