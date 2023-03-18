ВС РФ в минувшие сутки нанесли удары по позициям ВСУ в районе Двуречной и Стельмаховки

В течение минувших суток на Донецком направлении российскими вооруженными силами были уничтожены 2 реактивные системы залпового огня «Ураган» ВСУ, 1 гаубица Д-30, 2 бронированные машины, 2 автомобиля. Потери личного состава украинских формирований на данном участке фронта оцениваются в 120 человек. Об этом в очередной сводке сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Успешно действуют российские войска и на Южнодонецком направлении. Здесь в результате наступательной активности российской войсковой группировки «Восток» были уничтожены до 50 военнослужащих противника и 2 автомобиля типа «пикап». Поражения украинским формированиям наносились в районах города Угледара, населенных пунктов Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, Левадное и Орехов в Запорожской области.На Херсонском направлении обстановка более спокойная. Но и здесь ударами российской артиллерии были уничтожены 2 гаубицы Д-30, 4 автомобиля и более 25 украинских боевиков.Отдельно следует отметить бои на Купянском и Краснолиманском направлениях. Здесь российские войска особо активны, что признает в своих сообщениях даже украинское командование. Только за минувшие сутки украинские формирования потеряли здесь до 160 человек личного состава.Российские войска наносили удары по скоплениям личного состава ВСУ в районе населенных пунктов Двуречная, Котляровка и Синьковка в Харьковской области, Стельмаховка в Луганской Народной Республике. В результате ударов были поражены до 60 украинских боевиков и 3 автомобиля.На Краснолиманском направлении российские войска наносили удары по позициям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике. В итоге противник потерял более 100 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины. Кроме того, была уничтожена гаубица «Гвоздика».Отчиталось Министерство обороны РФ и об успехах сил противовоздушной обороны ВС РФ. Так, подразделениями войсковой противовоздушной обороны были перехвачены 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Кроме того, российская ПВО сбила за сутки 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.