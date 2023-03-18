Военное обозрение
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В Германии хотели бы поставить свои танки украинской армии гораздо раньше

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В Германии хотели бы поставить свои танки украинской армии гораздо раньше

Некоторые западные политики всерьез опасаются, что союзники могут не успеть с наращиванием военной помощи Киеву. Особенно в части поставки тяжелых видов наступательной техники. Панику подстегивают не очень радостные для ВСУ сообщения по состоянию дел на фронте.


На этот раз глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, известная своими призывами как можно быстрее отправить Киеву танки, заявила, что Германия должна была поставить ВСУ свои ОБТ Leopard намного раньше.

Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой. К сожалению, прошло слишком много времени

— посетовала фрау Штрак-Циммерман.

Она отметила, что после падения Берлинской стены и окончания холодной войны, большинство европейских стран решили, что теперь они в полной безопасности. В Германии посчитали, что находятся в окружении исключительно дружественных стран, со стороны которых невозможна никакая агрессия. Депутат бундестага считает, что это было роковой ошибкой.

Теперь стало ясно, что мы тоже подвергаемся российской агрессии

— заявила немецкий политик.

В качестве доказательства своих слов она привела в пример надписи на российских танках, задействованных в ходе спецоперации на Украине: «На Берлин». Припомнила Штрак-Циммерман и высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который, по ее словам, открыто пригрозил «оккупировать Восточную Германию».

Немецкий депутат отметила, что никогда еще в Европе не было такого длительного периода мира, который наступил после окончания Второй мировой войны. Теперь это спокойное и благополучное время закончилось, считает Штрак-Циммерман. Правда, она не уточняет, что закончилось оно из-за безрассудной политики Запада, продвинувшего НАТО к самым границам РФ и откровенно науськивающего Украину против России.

Это не означает, что мы должны впадать в тревогу или даже истерику. Но мы должны быть готовы и способны защитить себя

— резюмировала глава оборонного комитета бундестага.

В декабре прошлого года фрау Штрак-Циммерман, отругав канцлера Олафа Шольца за слишком долгое принятие решения о поставке тяжелой военной техники на Украину, завила, что она выступает за создание в Германии отрядов фольксштурма (народное ополчение), куда, если надо, «будут набираться женщины 60+». Видимо, главе оборонного комитета, которой в прошлом году исполнилось 64 года, самой не терпится покомандовать женскими батальонами, дабы сдержать «агрессию России».
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23 комментария
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 15:29
    +2
    Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой. К сожалению, прошло слишком много времени — посетовала фрау Штрак-Циммерман.

    Танки "Тигр" и "Пантера" уже оказались в 1943 году на востоке Украины, а через 2 года русские танки были уже на улицах Берлина.

    "она выступает за создание в Германии отрядов фольксштурма (народное ополчение), куда, если надо, «будут набираться женщины 60+».

    Ущипните меня - я это уже где-то видел...

    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:36
      +2
      надписи на российских танках, задействованных в ходе спецоперации на Украине: «На Берлин»
      Хорошая надпись, напоминающая о мае 45 !
      Жаль Рейхстаг снесли с надписями Советских солдат....Нужно было оставить в назидание потомкам !
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:58
        +1
        Кое что интересное нашёл в сети.Правда или нет не знаю.
        Последние новости Украины 2.03.2023: ВС РФ захватили танк НАТО Leopard под Артемовском
        Как ранее писал Topnews, первые танки Leopard были поставлены на Украину, после чего переброшены в зону боевых действий. Об этом сообщалось 25 февраля.
        Однако не прошло и недели с момента этого сообщения, как первых танк натовского образца оказался захвачен российскими силами под Артемовском в качестве военного трофея.Об этом сообщили советник главы ДНР Ян Гагин и замсекретаря Донецкого отделения ЕР Алексей Муратов. По словам Муратова, экипаж танка состоял исключительно из польских наемников, которые входили в состав ВСУ.

        Тем не менее официально эта информация пока не подтверждена.

        https://trmzk.ru/20230302-shturmoviki-rf-su-25-nanesli-udar-po-leopard-2-vozle-bahmuta-odin-tank-s-polskim-ekipazhem-zahvachen.dzen

        Немецкий танк Leopard появился в ДНР. Один из них был захвачен вместе с экипажем около Артемовска (Бахмута), передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на телеграм-канал «Иди и смотри».
        Первым об этом рассказал советник врио главы Пушилина Ян Гагин. Позднее его слова подтвердил замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов.
        «Насколько мне известно, экипаж захваченного танка — польские наемники. Польша вообще, проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антирусскую позицию, чем другие страны коллективного Запада. Не так давно польский премьер заявлял о готовности Польши взять на себя ответственность за формирование, как он выразился, «нового мирового порядка». Что является прямой отсылкой к риторике Гитлера и Геббельса», — сказал Муратов.

        https://donbasstoday.ru/tank-leopard-s-polskim-ekipazhem-zahvachen-rossijskimi-vojskami-v-rajone-bahmuta/
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 16:32
        0
        Жаль Рейхстаг снесли с надписями
        Вообще то, надписи наших солдат на
        стенах Рейхстага немцы, надо отдать им должное, сохранили большинством голосов.
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: War_Lord
      Ущипните меня - я это уже где-то видел...

      А сколько ещё, возможно, можно увидеть.
      ...

      "...главе оборонного комитета, .. исполнилось 64 года, самой не терпится покомандовать женскими батальонами, дабы сдержать «агрессию России».
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 16:25
      0
      а что мешало германии поставить эти танки пару лет назад? или слабо было?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:30
    +2
    Сон разума.Прыгайте в окно.Руссаие идут...
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:32
    +1
    Да не бойся,бить будут аккуратно но больно.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:12
      +1
      бить будут аккуратно но больно.

      сильно, но точно
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:39
    +2
    Я как-то ухитрился в конце 4го курса сдать психиатрию аж на 4 балла. Просто повезло с билетом. Но вообще-то надо понимать, что 1."военная медицина -медицина здоровых людей"(С).
    2. "женская психиатрия -вообще потёмки" (С)
    3. После однократного попадания под, миномётный обстрел (например) здорово светлеет в мозгах. Правда, большинству приходится стирать трусы.

    Бабулька явно не в адеквате. Мне сейчас 55, но особого толка от меня на СВО не было бы. Особенно, на передке. В тыловом госпитале -ещё туда-сюда, но всё равно нужно понимать, что 16 часов стоять за операционным столом, после того. как сдал поллитра своей крови хорошо получается в 20+, но никак не в 60-! Не надо умничать! Учите физиологию и геронтологию!

    Бабульки навоюют! Только держись! Впрочем, есть же памперсы для взрослых! /издевательски ржёт/ :)
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 15:45
      +2
      Дивизия SS из женщин 60+ под названием "старые ведьмы". belay
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:40
    +2
    Вспоминается гениальный Высоцкий: " ...ну, сумасшедший, что возьмёшь?"

    Вот она, красотка!
  6. poquello
    poquello Сегодня, 15:41
    +2
    "Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой."
    ндя, а "был бы у бабушки член"
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:14
      +1
      Если бы танки «Леопард» вовремя оказались

      Гитлер тоже надеялся на бронированные кулаки...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    +2
    Немецкий депутат отметила, что никогда еще в Европе не было такого длительного периода мира, который наступил после окончания Второй мировой войны. Теперь это спокойное и благополучное время закончилось, считает Штрак-Циммерман.
    . Вопрос... а она совсем ку-ку с или прикидывается??? Мир, хоть как то сохранялся, когда никто ни на кого не мог напасть, был паритет со всех сторон!!!
    А кто его разрушил, паритет??? Кто разжег пожар войны, конфликта, внутри гейропы тоже?
    Просто напрашивается выход, что беграмотных неучей в политику допускать себе дороже!!!
    Обыватель, Бюргер, АУ У У! О чем думали, когда голосовали за такое... такое, в общем.
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:01
    +2
    Что-то тёток-политиков на Западе уж больно много развелось! И все какие-то недолюбленные!
  9. Улюм
    Улюм Сегодня, 16:02
    +2
    Ну они свои танки считают прям супервундервафлей. Вот прям появятся они на украине и всё , капец русским. На самом деле всего лишь неплохой тяжёлый танк, который прекрасно горит от Корнетов, да и РПГ-7 и кидает башню. В Сирии это видел весь мир
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 16:25
      0
      С их броней только за смертью ходить. Своей.
  10. Улюм
    Улюм Сегодня, 16:04
    +1
    Цитата: Fachmann
    Вспоминается гениальный Высоцкий: " ...ну, сумасшедший, что возьмёшь?"

    Вот она, красотка!

    Очередная злобная ведьма. Откуда они таких страшилищ кровожадных берут. Явно потомки палачей Освенцима и Треблинки.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:10
      +1
      Очередная злобная ведьма.

      на Геббельса доктора походит...
  11. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:09
    +1
    В Германии хотели бы поставить свои танки украинской армии гораздо раньше

    украинским нацикам можно даже не трудиться кресты рисовать - готовые есть...
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:23
    0
    "Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой. К сожалению, прошло слишком много времени"— посетовала фрау Штрак-Циммерман. (с) sad А эта корова кто? Акушер, стомотолог, медсестра или кассир гипермаркета? Наберут дЭбилов со справками, потом страдают.
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:40
    0
    все они пошли ва-банк кто не понял после того как лидера РФ признали ес преступникам !