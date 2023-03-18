В Германии хотели бы поставить свои танки украинской армии гораздо раньше

Некоторые западные политики всерьез опасаются, что союзники могут не успеть с наращиванием военной помощи Киеву. Особенно в части поставки тяжелых видов наступательной техники. Панику подстегивают не очень радостные для ВСУ сообщения по состоянию дел на фронте.
На этот раз глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, известная своими призывами как можно быстрее отправить Киеву танки, заявила, что Германия должна была поставить ВСУ свои ОБТ Leopard намного раньше.
Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой. К сожалению, прошло слишком много времени
— посетовала фрау Штрак-Циммерман.
Она отметила, что после падения Берлинской стены и окончания холодной войны, большинство европейских стран решили, что теперь они в полной безопасности. В Германии посчитали, что находятся в окружении исключительно дружественных стран, со стороны которых невозможна никакая агрессия. Депутат бундестага считает, что это было роковой ошибкой.
Теперь стало ясно, что мы тоже подвергаемся российской агрессии
— заявила немецкий политик.
В качестве доказательства своих слов она привела в пример надписи на российских танках, задействованных в ходе спецоперации на Украине: «На Берлин». Припомнила Штрак-Циммерман и высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который, по ее словам, открыто пригрозил «оккупировать Восточную Германию».
Немецкий депутат отметила, что никогда еще в Европе не было такого длительного периода мира, который наступил после окончания Второй мировой войны. Теперь это спокойное и благополучное время закончилось, считает Штрак-Циммерман. Правда, она не уточняет, что закончилось оно из-за безрассудной политики Запада, продвинувшего НАТО к самым границам РФ и откровенно науськивающего Украину против России.
Это не означает, что мы должны впадать в тревогу или даже истерику. Но мы должны быть готовы и способны защитить себя
— резюмировала глава оборонного комитета бундестага.
В декабре прошлого года фрау Штрак-Циммерман, отругав канцлера Олафа Шольца за слишком долгое принятие решения о поставке тяжелой военной техники на Украину, завила, что она выступает за создание в Германии отрядов фольксштурма (народное ополчение), куда, если надо, «будут набираться женщины 60+». Видимо, главе оборонного комитета, которой в прошлом году исполнилось 64 года, самой не терпится покомандовать женскими батальонами, дабы сдержать «агрессию России».