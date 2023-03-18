В Германии хотели бы поставить свои танки украинской армии гораздо раньше

Если бы танки «Леопард» вовремя оказались на востоке Украины, сегодня военная ситуация была бы другой. К сожалению, прошло слишком много времени

Теперь стало ясно, что мы тоже подвергаемся российской агрессии

Это не означает, что мы должны впадать в тревогу или даже истерику. Но мы должны быть готовы и способны защитить себя