Военное обозрение
Войти Регистрация

Киевский режим ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада

16
Киевский режим ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада

Власти Украины ввели санкции против президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте президентской администрации.


Вероятно, Асад удостоился персональных санкций от Зеленского за свою последовательную пророссийскую политику. В отличие от многих других государств, даже союзных России, Сирия признала вхождение в состав российского государства всех новых освобожденных территорий.

Кроме того, ранее сирийский лидер довольно резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его «клоуном» и отметил, что выступления Зеленского являются ничем иным, как «клоунадой». Вряд ли самолюбивый Зеленский мог бы простить Асаду подобные заявления, особенно на фоне демонстрируемой поддержки внешнеполитического курса России в отношении Украины.

Кроме Асада, под санкции киевского режима попали 141 юридическое лицо и 299 физических лиц. Продолжительность действия санкций украинского руководства – 10 лет. В соответствии с санкциями, предусматриваются блокирование любых активов попавших под них лиц, которые находятся в украинской юрисдикции, запрет приезда на Украину, транзита через нее товаров и грузов, проезда через ее территорию и так далее.

Решение о введении санкций ранее было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Правда, маловероятно, что в текущей мировой политической ситуации Асаду захотелось бы посещать Киев или вести какие-то дела с киевским режимом.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:28
    +9
    Запрет на просмотр 95 квартала?Да жёстко.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:37
      +2
      Запрет на просмотр 95 квартала?

      запрет выполнять "солнечное" приветствие СУГС
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:31
    +2
    Он назвал его «клоуном»
    И получил санкции на 10 лет !
    А за "Gnida" - Лукашенко сколько лет санкций получил ? winked
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:34
      +4
      А за "Gnida" - Лукашенко сколько лет санкций получил ?

      Хрыгорыча эта "Gnida" боится...
    2. ettore
      ettore Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Он назвал его «клоуном»
      И получил санкции на 10 лет !
      А за "Gnida" - Лукашенко сколько лет санкций получил ? winked

      Лукашенко после выборов под хохлтскими санкциями, повторно вводить даже для хо...лов глупо.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:32
    +1
    На Украине, после последнего удара российскими беспилотниками, широко распространяют информацию, что они (беспилотники) были доставлены сирийским судном, через Босфор. А в Сирию они попали из Ирана. А вот как турки могли пропустить военный груз, объяснить украинские "эксперты" не могут. fool
    Так что к списку "преступлений" Асада, они ещё и это добавили.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:36
      +3
      А вот как турки могли пропустить военный груз, объяснить украинские "эксперты" не могут

      украинские "эксперты" думают, что это они всех делают...
    2. Aken
      Aken Сегодня, 16:30
      0
      Они бы лучше пояснили, почему везли кружным путём, а не по Каспию.
  4. kot423
    kot423 Сегодня, 15:34
    +4
    Власти Украины ввели санкции против президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

    Вся Сирия, а особенно Асад рвут последние волосья от отчаяния, как же так, болото 404 терь пускать не будет... wassat
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:37
    +1
    Киевский режим ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада
    . Там смысла нет, потому как мозги пропрыгали или прлнюхались, один фиг... нет и всё.
  6. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 15:39
    +3
    Киевский режим ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада

    Башар вообще красаучег!!
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:48
    0
    Ну во первых Башару Асаду санкции от погрязших в госдолгах украине не жарко и не холодно. Во вторых на 10 лет, на что надеется киевский режим??? украину разделят на западную и восточную территорию в самое ближайшее время потому, что украина не должна принадлежать нацистам, бендеровцам и прочей шушаре. В общем украина это моська на поводке США. Причём поводок жёсткий с шипами.
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:53
    +2
    Восточную территорию украины должна забрать Россия, а западную часть Венгрия, ну ещё польша, если позволит Россия. А вот США достанется Порошенко, Зеленский и свора нацистов с бандеровцами. Все они на поводке и в будущем оплатят все взятые кредиты и подношения от США и стран НАТО.
  9. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:53
    0
    Бедный-несчастный Асад! Это что, он теперь не сможет попасть на "Рідну неньку-Україну" ? Не сможет искупаться в Одессе в выкопанном свидомыми руками Чёрном море? Запредельная жестокость! Сразу убить -и то гуманнее! :)

    У Асада теперь одна надежда в жизни осталась. Если РФ продолжить присоединять новые области на юго-западе... Впрочем, это всё равно будет суррогат! Жестокий клоун! Даже надежду - и ту убил! :)
  10. kot423
    kot423 Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: Армен Сологян
    В общем украина это моська на поводке США. Причём поводок жёсткий с шипами.

    Там не поводок... Там как в кукольном театре, только вместо руки в кукле - как в пословице: "чувствуешь? А руки то вот они..."
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:29
    0
    Я думаю, сирийского президента мало волнуют санкции Зеленского. Сирийские войска воюют в Украине.Известно не менее 9 погибших.