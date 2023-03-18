Киевский режим ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада

Власти Украины ввели санкции против президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте президентской администрации.Вероятно, Асад удостоился персональных санкций от Зеленского за свою последовательную пророссийскую политику. В отличие от многих других государств, даже союзных России, Сирия признала вхождение в состав российского государства всех новых освобожденных территорий.Кроме того, ранее сирийский лидер довольно резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его «клоуном» и отметил, что выступления Зеленского являются ничем иным, как «клоунадой». Вряд ли самолюбивый Зеленский мог бы простить Асаду подобные заявления, особенно на фоне демонстрируемой поддержки внешнеполитического курса России в отношении Украины.Кроме Асада, под санкции киевского режима попали 141 юридическое лицо и 299 физических лиц. Продолжительность действия санкций украинского руководства – 10 лет. В соответствии с санкциями, предусматриваются блокирование любых активов попавших под них лиц, которые находятся в украинской юрисдикции, запрет приезда на Украину, транзита через нее товаров и грузов, проезда через ее территорию и так далее.Решение о введении санкций ранее было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Правда, маловероятно, что в текущей мировой политической ситуации Асаду захотелось бы посещать Киев или вести какие-то дела с киевским режимом.