Военное обозрение
Войти Регистрация

Ветеран батальона «Восток» поделился идеями, как быстро нарастить снабжение российской армии дронами

18
Ветеран батальона «Восток» поделился идеями, как быстро нарастить снабжение российской армии дронами

Ветеран батальона «Восток», представитель ОБТФ «Каскад» Александр Семенов высказал ряд идей, как можно быстро нарастить поставки дронов в российские войска, находящиеся в зоне спецоперации. Видение ситуации и предложения он изложил в своих аккаунтах соцсетей.


Военный эксперт обратил внимание, что украинское командование уже формирует БПЛА-роты в составе каждой бригады ВСУ. В перспективе планируется укомплектовать операторами беспилотников все подразделения на уровне взвода.

При этом отдается предпочтение использованию в первую очередь компактных FPV-дронов, относительно недорогих и высокоманевренных. Насыщение БПЛА такого типа украинской армии было начато в марте прошлого года с пилотного проекта, реализуемого в подразделениях национальной гвардии Украины «Омега».

Семенов отмечает, что в настоящее время у ВСУ нет дефицита в легких беспилотника. Более того, в грядущем наступлении украинской армии, если оно таки состоится, планируется задействовать целый рой БПЛА.


Главная заслуга в таком быстром наращивании закупок дронов для нужд ВСУ состоит в волонтерской помощи. Руководство Украины отменило ввозные пошлины и НДС на дроны, что стимулирует их приобретение частными лицами и бизнесом за рубежом.

Эксперт предлагает не чураться перенимать положительный опыт противника:

Чтобы наш ответ был достойным, надо уравнять возможности наших волонтеров с украинскими. Нужно на дроны, тепловизоры, цифровые рации отменить ввозную пошлину и НДС.

Кроме того, следует организовать массовую подготовку операторов БПЛА, в первую очередь FPV-дронов, на базе ДОСААФ, общественных и волонтерских организаций. В Минобороны, подразделениях ВС РФ, всех силовых ведомствах, участвующих в СВО, необходимо ввести штатные должности операторов беспилотников и создать отдельные спецподразделения БПЛА.

Российское правительство должно разработать в кратчайшие сроки и реализовать специальную программу содействия массовому производству FPV-дронов, считает военный эксперт.

Здесь мы в роли догоняющих, но у нас есть достойный научный и технический потенциал. Для решения этой задачи придётся поработать в авральном режиме!

— заключает Семенов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken
    Aken Сегодня, 16:17
    +1
    При обучении предпочтение должно отдаваться ветеранам авиасимуляторов. А таких в стране десятки тысяч.
    Следующий этап развития этого направления - оператор на удалёнке.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:22
      0
      Следующий этап развития этого направления - оператор на удалёнке

      работать на удалёнке можно токо с дорогим дроном - с функциями искусственного интеллекта
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:24
        0
        С любым можно. Проблема сегодня в устойчивом канале связи. Если бы не это, я давно бы уже подал Пригожину бизнес-идею. Да и сам пошёл бы.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 16:23
      +1
      Я года полтора назад предложил присобачить к танку дрон и оператора, хотя бы к одному из трех, меня высмеяли, сейчас об этом Мечтают танкисты в сво. Дайте бог, чтоб кто-то прислушался и к этому предложению с дронами.
    3. frei67
      frei67 Сегодня, 16:38
      0
      ММ.12лет играю в тундру но за такую работу не взялся бы
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:17
    +1
    Чтобы наш ответ был достойным, надо уравнять возможности наших волонтеров с украинскими. Нужно на дроны, тепловизоры, цифровые рации отменить ввозную пошлину и НДС.

    Это фантастика.
    На такое правительство точно не пойдёт.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:21
      -2
      Генералы легко докажут бесперспективность и даже вредность дронов.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: ximkim
      На такое правительство точно не пойдёт.

      Значит Путина ждет судьба Муамура Каддафи. Судьба ему уже подарила ордер на арест точно так же как Каддафи, осталось дождаться только встречи с британским спецназом. Не исключено, что Путина будут лишать жизни теже, кто лишал жизни Каддафи. На месте Путина надо отменять налоги и всякие надуманные сертификации (например есть сертификация на рабочее место) для разработки и производства оружия. Единственное что разумно сделать ограничить потолок зарплаты на таких фирмах, но это касается только топ менеджеров. А то сейчас электрик на Уралвагонзаводе получает меньше чем электрик работающий на частной компании в Афганистане. В Афганистане электрик просит в месяц 500 долларов, Уралвагонзавод ищет электрика за 31 000 рублей. Даже компания эфко, позиционирующая себя как конкурент западных фирм в области пищевой промышленности легкомысленно надеется заполучать специалистов по работе с программируемыми контроллерами и панелями оператора за 45 000 рублей. В КНР как и в Германии это например совершенно разные специальности: программирование PLC и HMI,
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:18
    +1
    Главная заслуга в таком быстром наращивании закупок дронов для нужд ВСУ состоит в волонтерской помощи

    промышленность Украины на боку лежит, а волонтёры массово дроны закупают... Вопрос - на какие шиши?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:27
      0
      На войну с Россией шиши найдутся всегда. Германию выпотрошат.
  4. kit88
    kit88 Сегодня, 16:19
    +1
    надо уравнять возможности наших волонтеров с украинскими.

    А наше МО вообще в войне участвует? Или только ЧВК, да волонтеры?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:23
      -2
      МО к параду готовится. Ему не до войны. Я бы вообще отдал войну на аутсорсинг Пригожину.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: kit88
      А наше МО вообще в войне участвует? Или только ЧВК, да волонтеры?

      Ну Вы сами и ответили, на Ваш и на наш вопрос.
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 16:21
    0
    Идея только одна озвучена, отменить пошлины на рад товаров.
    Но это не решит задачу обеспечения армии профессиональными военными дронами. Проблема не так проста. Как просто использование китайских беспилотников или построенных на базе их комплектующих.
    Для начала нужно спросить с тех, кто по роду службы давно должен был обеспечить армию таким видом оружия и разведки.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:24
      +1
      Идея только одна озвучена, отменить пошлины на рад товаров

      украм американцы помогают - и снабжением и в производстве и пр.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 16:26
      -1
      Те, кто должен по роду службы вообще не понимают о чём речь.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:33
    0
    - "Товарищ Жуков, когда в РККА поступят дроны ?"
    - "Товарищ Сталин, только в конце года."
    -"А Ви как думаете Леврентий Павлович ?"
    - "Товарищ Сталин если Жукову и иже с нм по 10 лет без права переписки, то через две недели РККА получит дроны."
    - "Леврентий Павлович, а если вас включим в этот список, то когда ?"
    - "Товарищи Сталин ( все дружно вскрикнули ) Завтра, Завтра будут дроны !!!"
  7. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:34
    0
    Ничего плохого в насышении армии гражданскими дронами, при дефиците специализированных, нет. И меры, предложеные в статье, никак не помешают этому. А создание военных дронов и принятие их на вооружение-так ради Бога, пускай создают, принимают... Но зачем мешать тому, что можно сделать сейчас? Казалось бы, что проще-отменить ввозные пошлины. Одним росчерком пера.