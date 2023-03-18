Ветеран батальона «Восток» поделился идеями, как быстро нарастить снабжение российской армии дронами

Чтобы наш ответ был достойным, надо уравнять возможности наших волонтеров с украинскими. Нужно на дроны, тепловизоры, цифровые рации отменить ввозную пошлину и НДС.

Здесь мы в роли догоняющих, но у нас есть достойный научный и технический потенциал. Для решения этой задачи придётся поработать в авральном режиме!