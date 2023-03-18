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Пригожин: Администрация Горячего Ключа запретила хоронить бойцов ЧВК на кладбище в станице Бакинской

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Пригожин: Администрация Горячего Ключа запретила хоронить бойцов ЧВК на кладбище в станице Бакинской

Администрация города Горячий Ключ в Краснодарском крае запретила хоронить погибших бойцов российской ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская. Об этом сообщил куратор "Вагнера" Евгений Пригожин.


Бизнесмен также заявил, что несмотря на запрет мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, похороны погибших в ходе боевых действий на Украине бойцов ЧВК "Вагнер" все же состоятся на обозначенном кладбище. Куратор "Вагнера" пригласил к участию в траурном мероприятии желающих журналистов.

По словам Пригожина, в случае, если городская администрация окажет какое-либо противодействие, будут приняты соответствующие решения и меры. Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" защищают интересы российского государства и умирают в боях за Россию, однако постоянно вынуждены сталкиваться с противодействием со стороны чиновников разных уровней: они не награждаются государственными орденами и медалями, испытывают нехватку вооружений и боеприпасов из-за недостаточных поставок, а также местные власти ряда населенных пунктов запрещают хоронить погибших на местных кладбищах.

Ранее мэр Горячего Ключа заявил, что курортный город является неподходящим местом для массового захоронения погибших бойцов и отметил, что в Краснодарском крае есть достаточно других некурортных населенных пунктов, на кладбищах которых существуют все условия. Однако, примеров других населенных пунктов Краснодарского края, где, по мнению Белопольского, можно хоронить погибших бойцов, он не привел. В комментариях под публикацией этого заявления мэра Горячего Ключа граждане практически единогласно осудили подобную позицию.
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12 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:34
    +3
    Администрация города Горячий Ключ в Краснодарском крае запретила хоронить погибших бойцов российской ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская

    Ну и продажные !!!
    1. Комментарий был удален.
    2. Yang Yangov
      Yang Yangov Сегодня, 16:39
      +1
      А что мешает похоронить саму адмистрацию Горячего ключа, на их же кладбище??
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:39
      +1
      Надо проверить Администрацию города Горячий Ключ.Вплоть до подключения ФСБ.А то странно себя ведут в такое время.Настораживает.
      Тем более насколько известно именно на Кубани базируется ЧВК Вагнер.
    4. ettore
      ettore Сегодня, 16:43
      0
      Вот подобные и не хотят победы и укрепления России, шифруются как могут но со временем прокалываются. И таких слишком дофига во власти.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:35
    +3
    Администрация города Горячий Ключ в Краснодарском крае запретила хоронить погибших бойцов российской ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская

    Ну и CUKI продажные !!!
  3. rusich
    rusich Сегодня, 16:35
    +6
    Мэра Горячего Ключа отправить простым штурмовиком к оркестрантам. Пусть эта почувствует все на своей шкуре
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:37
    +1
    запрет мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского,

    Фамилия чисто русская, или я гуран ошибся.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:38
    0
    У нас тоже начинают с мёртвыми воевать?
  6. Evgenuy
    Evgenuy Сегодня, 16:39
    0
    Позорище,там люди гибнут наши за страну,а они вон,что творят...
  7. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:39
    +2
    И где спецслужбы, которые должны бороться с предателями?
    Следова ло бы уже говорить, что это бывший мэр... Или потворствовать?
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 16:40
    +1
    Неужели администрация решила что то поиметь на захоронениях.
    Если когда нибудь попаду в Горячий Ключ, зайду на кладбище, помянуть героев.
    Надеюсь мемориал там установят.
    А может нам, "диванным" (вынужденно по возрасту), скинутся на достойный памятник?
  9. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 16:43
    0
    Мэр объявил войну мёртвым героям? И фамилия "по Фрейду": Белопольский.
    Помнится, про Хрущёва сказали, что он объявил войну мертвецу и умудрился её проиграть (это про Сталина и культ личности). Этот мэрин-недополитик тоже метит на свалку истории?