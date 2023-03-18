Пригожин: Администрация Горячего Ключа запретила хоронить бойцов ЧВК на кладбище в станице Бакинской

Администрация города Горячий Ключ в Краснодарском крае запретила хоронить погибших бойцов российской ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская. Об этом сообщил куратор "Вагнера" Евгений Пригожин.Бизнесмен также заявил, что несмотря на запрет мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, похороны погибших в ходе боевых действий на Украине бойцов ЧВК "Вагнер" все же состоятся на обозначенном кладбище. Куратор "Вагнера" пригласил к участию в траурном мероприятии желающих журналистов.По словам Пригожина, в случае, если городская администрация окажет какое-либо противодействие, будут приняты соответствующие решения и меры. Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" защищают интересы российского государства и умирают в боях за Россию, однако постоянно вынуждены сталкиваться с противодействием со стороны чиновников разных уровней: они не награждаются государственными орденами и медалями, испытывают нехватку вооружений и боеприпасов из-за недостаточных поставок, а также местные власти ряда населенных пунктов запрещают хоронить погибших на местных кладбищах.Ранее мэр Горячего Ключа заявил, что курортный город является неподходящим местом для массового захоронения погибших бойцов и отметил, что в Краснодарском крае есть достаточно других некурортных населенных пунктов, на кладбищах которых существуют все условия. Однако, примеров других населенных пунктов Краснодарского края, где, по мнению Белопольского, можно хоронить погибших бойцов, он не привел. В комментариях под публикацией этого заявления мэра Горячего Ключа граждане практически единогласно осудили подобную позицию.