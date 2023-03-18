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Космическое агентство Великобритании рассказало о микрореакторах для энергообеспечения будущих миссий на Луне

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Космическое агентство Великобритании рассказало о микрореакторах для энергообеспечения будущих миссий на Луне

Власти Великобритании поддерживают реализацию программы Micro-Reactor, запущенной компанией Rolls-Royce. Об этом сообщило Космическое агентство Великобритании, которое привело соответствующие подробности реализации космической программы.


Главная цель исследования в направлении создания микрореакторов – обеспечение энергией будущих миссий людей на поверхности Луны. Естественно, расчет делается на британские и американские миссии.

В Космическом агентстве Великобритании считают, что продолжающиеся исследования позволят в конечном итоге использовать ядерную энергию для того, чтобы обеспечить энергоснабжение лунной базы астронавтов. Соответственно, повысится продолжительность нахождения на Луне миссий и увеличатся показатели эффективности их работы.

Как утверждают в агентстве, государственное финансирование уже начавшихся разработок позволит обеспечить привлечение ученых из ведущих научно-исследовательских центров королевства.

Кроме того, в правительстве рассчитывают на создание новых рабочих мест для инженеров, техников, квалифицированных рабочих и обслуживающего персонала по всей Великобритании. Отправить реактор на Луну в Космическом агентстве Великобритании собираются в 2029 году.

Отдельно британские власти уточняют, что технологии микрореакторов Rolls-Royce можно будет использовать не только в целях реализации британской космической программы, но и для решения задач оборонного характера. Сейчас, как известно, Лондон серьезно озадачился вопросами модернизации британских вооруженных сил, которые на протяжении последних лет и даже десятилетий сокращались в численности и слабели.
Использованы фотографии:
Rolls Royce
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3 комментария
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  1. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:32
    +1
    Космическое агентство Великобритании рассказало о микрореакторах для энергообеспечения будущих миссий на Луне

    британские учёные планируют создать АналоГовнета, теперь ещё и на Луне..
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:33
    +2
    Петрович в гараже рассказал о телепортаторе. Очень нужная вещь, когда надо слетать за "добавкой". Главное прав не надо. И Шо?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:36
      +1
      Петрович в гараже рассказал о телепортаторе

      технологии подбарьерного и надзаборного перехода?