Украинские власти пытаются расхлебать последствия бесконтрольной раздачи стрелкового оружия населению, которое произошло в прошлом году сразу после начала СВО. Правда, процесс обратного изъятия стволов идет с большой пробуксовкой.
Так, глава Днепровской (Днепропетровской) областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что из 2000 единиц огнестрельного оружия, розданного поле 24 февраля, обратно сдано только 1500 штук. И хотя кампания по добровольному возврату оружия, длившаяся с 6 по 16 февраля, завершилась, полтысячи горожан предпочли оставить автоматы Калашникова при себе. Такого количества стволов хватит, чтобы вооружить полноценный батальон.
Лысак, бывший ранее сотрудником СБУ и поставленный во главе администрации лично Зеленским в начале февраля 2023 года вместо ставленника местной еврейской общины Валентина Резниченко, дал еще десять дней прижимистым горожанам на добровольную сдачу стволов.
Дабы стимулировать процесс возврата автоматов, Лысак сообщил, что правоохранительным органам якобы известны имена тех, кто раздавал в прошлом году оружие и даже всех, кто его получил. Зачем в таком случае понадобилось продлять еще на десять дней срок добровольной сдачи, не совсем понятно.
Всем, кто не уложится в указанный период и не вернет оружие, глава администрации пригрозил ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Оружия в незаконном обороте не допустим!
— заявил Лысак.
Проблема в том, что не исключена ситуация, когда часть предприимчивых жителей Днепра уже реализовали свои стволы на «черном рынке». Теперь, дабы избежать ответственности, если, конечно, глава Днепровской ОВА не блефует с информированностью о поименном списке обладателей оружия, им придется где-то покупать автоматы.