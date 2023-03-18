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Бесконтрольная раздача оружия: 500 жителей Днепра не желают расставаться с автоматами

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Бесконтрольная раздача оружия: 500 жителей Днепра не желают расставаться с автоматами

Украинские власти пытаются расхлебать последствия бесконтрольной раздачи стрелкового оружия населению, которое произошло в прошлом году сразу после начала СВО. Правда, процесс обратного изъятия стволов идет с большой пробуксовкой.


Так, глава Днепровской (Днепропетровской) областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что из 2000 единиц огнестрельного оружия, розданного поле 24 февраля, обратно сдано только 1500 штук. И хотя кампания по добровольному возврату оружия, длившаяся с 6 по 16 февраля, завершилась, полтысячи горожан предпочли оставить автоматы Калашникова при себе. Такого количества стволов хватит, чтобы вооружить полноценный батальон.

Лысак, бывший ранее сотрудником СБУ и поставленный во главе администрации лично Зеленским в начале февраля 2023 года вместо ставленника местной еврейской общины Валентина Резниченко, дал еще десять дней прижимистым горожанам на добровольную сдачу стволов.

Дабы стимулировать процесс возврата автоматов, Лысак сообщил, что правоохранительным органам якобы известны имена тех, кто раздавал в прошлом году оружие и даже всех, кто его получил. Зачем в таком случае понадобилось продлять еще на десять дней срок добровольной сдачи, не совсем понятно.

Всем, кто не уложится в указанный период и не вернет оружие, глава администрации пригрозил ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Оружия в незаконном обороте не допустим!

— заявил Лысак.

Проблема в том, что не исключена ситуация, когда часть предприимчивых жителей Днепра уже реализовали свои стволы на «черном рынке». Теперь, дабы избежать ответственности, если, конечно, глава Днепровской ОВА не блефует с информированностью о поименном списке обладателей оружия, им придется где-то покупать автоматы.
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19 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:02
    +2
    кампания по добровольному возврату оружия, длившаяся с 6 по 16 февраля, завершилась

    Все сроки прошли и информация опоздала на месяц, Еще сотню максимум вернут и все... кто не слышал, кто то уехал... были бы данные, к концу месяца уже сами бы собрали по адресам... а теперь пусть ходят и оглядываются.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:10
      +7
      Щас, они отдадут, сначала придётся доказать , шо они его получили, а когда получали , то те кто раздавал в списки включили мертвые души. Так шо удачи лысаку, в его стремлении победить мафию в днепре. Оружие раздавали люди филатова, а этот еврейский комбинатор сразу усек как и сколько надо раздавать, а сколько надо выдать мёртвым душам и оставить себе в схроне. Цена АК-74М на чёрном рынке идет от тысячи долларов, а там ещё и магазины и патроны... лимон баксов минимум, по курсу 40 000 000, гривен. Это минимум и оптом! Так шо лысаку стоит бояться батальона филатова, которого он поменял в руководстве, бо 500 вооружённых людей могут легко и лысака удивить партизанской войной, если он начнёт зажимать бизнесы филатова в городе и области. И лысак поэтому и рвёт зад на английский флаг, шоб не иметь такой головной боли в хозяйстве области.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 17:13
        +4
        сначала придётся доказать , шо они его получили

        наверняка власти блефуют - не помнят точно кому оружие раздали...
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 18:43
          0
          Цитата: ivan_nkl
          наверняка власти блефуют - не помнят точно кому оружие раздали...

          Так раздавали, не спрашивая документов. И никаких списков. Все шло на нервах "русские идут. Надо вооружаться"
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:38
        +2
        Так должны же они как то защищать свои права и отстреливаться от военкоров. Стволы раздавали всем желающим, так что ищи ветра в поле.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 18:36
          +1
          Стволы раздавали всем желающим, так что ищи ветра в поле.

          А может этих желающих в живых нет ? А АК тихо мирно лежит в чулане или прикопан в саду.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:05
    +7
    А вариант того, что этих 500 человек уже нет в живых не рассматривается?
    1. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 17:11
      +3
      И вариант, что нет следов 500 единиц стрелкового оружия.
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 17:12
    +3
    500 жителей Днепра не желают расставаться с автоматами

    в крайнем случае скажут, что оружие у них украли...
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:14
    +3
    Через десять дней в ментовке будет лежать 500 заявлений о краже этого оружия у честных громадян.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:16
    +4
    На пушку берут. Кто их там учитывал? Знали бы прошлись бы по адресам и не лепили бы горбатого.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:22
    +2
    А если это оружие у пророссийских подпольщиков и в час "Х" они подымут восстание и горожане поддержат их? По десять, пятнадцать бойцов в разных районах города могут устроить хороший шухер, и помочь взять город российским войскам.
  7. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:23
    +4
    Говорю о себе .Если бы такое было у нас ,не сдал бы .Почему? Я бы защищал свою семью,свою Родину и детей.
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 17:30
    +1
    А кто продал автомат им то что делать. Да и ОПГ отдавать не будут. Так что усе. Бандюки скажут спасибо за бесплатное оружие.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:59
    -1
    Украинские власти пытаются расхлебать последствия бесконтрольной раздачи стрелкового оружия населению, которое произошло в прошлом году сразу после начала СВО. Правда, процесс обратного изъятия стволов идет с большой пробуксовкой.
    . Зачем гражданам автоматы??? Идёт в окопы ему так и так оружие дадут... а дома то зачем??? От соседей или военкомат к х отбиваться fool совсем сбрендили.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:45
      +1
      Цитата: rocket757
      а дома то зачем??? От соседей или военкомат к х отбиваться совсем сбрендили.

      Так если драпать, семью вывозить...мало ли кто остановит? Нужно иметь ствол, чтобы защищаться.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:00
    +1
    Так, глава Днепровской (Днепропетровской) областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что из 2000 единиц огнестрельного оружия, розданного поле 24 февраля, обратно сдано только 1500 штук.
    Партизанщина Днепропетровской области явно не грозит, даже при установлении контроля над областью ВС РФ.
  11. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:28
    +1
    полтысячи горожан предпочли оставить автоматы Калашникова при себе. Такого количества стволов хватит, чтобы вооружить полноценный батальон.

    Это наши партизаны, ждут наступления Вооружённых Сил РФ на Екатеринослав. Не исключено конечно и попадание оружия местному криминалу для перепродажи на чёрном рынке.
  12. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 18:49
    +1
    Всему их учить приходится... Оформи стволы задним числом на пропавших безвести.